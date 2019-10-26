黃春明《跟著寶貝兒走》小說選摘：徵召金剪刀英雌部隊，消滅性暴力的男人

文：黃春明

兩則新聞

所謂新聞，尤其是電視的社會新聞，不管它是無線或有線，每天都有四、五次時段，內容差不多都重複；離不開詐騙、殺人、性侵、虐童、酒駕車禍等等，不然就是報導哪裡有好吃的攤位，哪裡有好玩的地方，再來就是某些政客，或是藝人辣妹的緋聞。天天千篇一律，搞得觀眾初看殺人、車禍等等令人驚悚的消息和畫面，已麻痺到視若無睹，冷漠地像觀望別的星球社會似的。這麼一來，搞得記者繃緊神經，到處去抓一些稀奇古怪的，稱得上獨家頭條的新聞。

那天某家的晚間新聞，電視上的字幕，來一個美術字的大爆字，並且在爆字四周，畫上炸開的不規則銳利四射的星輝，接著一排廣告標題上面寫著，「辣妹剪香腸，霸男霸飛了！」女主播忍俊不好開口又不能不說的窘態，她說：「刀槍殺人不稀罕，一把裁縫剪刀剪斷男性的下體，緊接著將那半截，丟進抽水馬桶用水給沖走了……」上萬電視機前的觀眾，被意識裡認為稀有的真新聞，他們像醒過來似的急切地想知道，主播的前頭是怎麼講，但轉到另家新聞，也都標示頭條，播報的小姐臉上所溢表出來的神情，觀眾多少都會察覺得到，非比尋常。再轉換其他的新聞頻道，它們幾乎都是同一條剪香腸的消息。有人想轉台想要看到有某台才要從頭播報的，搖控器一下子就被同時收看的人搶了過去：

「不要再轉來轉去，好好看到完！」這則消息使很多觀眾專注到，捨不得浪費耗掉報導的時間，很想知道它的來龍去脈。

其實事情是這樣的；在三重的淡水河靠岸的住宅區，早就有不少的私娼寮，半開半隱地櫛比鱗次其間。許多人都知道，只有警察先生不知道。他們沒有什麼特別門面，更不會有市招，用最原始的傳媒，口傳口的口碑。

其中有一家的老鴇阿蔘仔姨，她看起來像近五十出頭的人，事實上已是將步入七十的老娘了。於女性和身材而言，矮是矮了一點，時髦矯健，面容對外花開，對內嚴如緊閉的古府大門。她的門下保鑣兼跑腿，時而幫她抓抓癢的帥哥，二十七歲的郭長根，綽號「博土的」。他一味討好老鴇，視她使眼翹唇，敏捷行事而得寵。在那裡是一人之下，萬人之上，所有的娼妓都聽他怕他。

那一天下午市閒的時間，博土的心血來潮，要花名瞇內子，那是日文的諧音峰子。他要她陪陪他一下。這本來就是常有的事，寮內的小姐都經常遭遇到的被吃霸王點心。這位博土的不講究衛生，不喜歡帶套子。他說這比隔靴抓癢更沒意思。淋病已經有抗生素輕而易舉的可以治癒，他卻非等到糜爛不堪，或是老鴇阿蔘仔姨罵他，他才會去就醫，因此常傳染給小姐她們。

峰子明知道求也沒用，她還是祈求他，要他帶套子。他不理不睬，怒目向她。她也不知道自己，為什麼明知道說了也沒用，竟然又哀求：「好不好？把它套上。」把紙帶拆開的套子拿在面前，含淚看著對方。此刻，峰子防不勝防，重重地挨了一呼摑掌，坐在床沿的身體，像彈簧傾斜後再彈回來。她知道接著要怎麼著，她溫柔替博土的寬衣解帶。大概是因為生氣的關係，博土的寶貝不見挺起。她去撫摸它，翻開包皮，看到龜頭濛一層淡乳白的黏液。她小聲而坦然的告訴博土的說：「我去拿毛巾來擦一擦，今天就用，」她用手指頭指她自己的嘴巴；意思是說用口交。他懶得開口，頭稍一抬，用下巴一指，峰子知道他的意思，趕快下床去準備溫燙的毛巾。她照了一下鏡子，看到左臉頰明顯紅燒的掌印，使徹底害怕的心理，逆轉成極端的痛恨，一股不曾有過的勇氣驅使她。

她把用溫水泡好的毛巾擰乾，包裹一把裁縫剪刀回到床鋪，看到博土打開雙腿等待時，峰子深深吸了一口氣，不慌不忙趨前，捏住仍龜縮的龜頭，她咔嚓一聲，把博土的命根截斷。博土的大叫一聲，瞇內峰子衝下床，衝到廁所即刻把那一半截，扔進抽水馬桶將它沖走了。

博土的用手緊緊地捏住傷口止血，站在床邊口喊救命。老鴇和寮裡幾個人都圍過來，一時也搞不清發生什麼事。看到他一身赤裸，雙手緊握下體，和鮮紅血液從指縫流出時，阿蔘仔姨未問發生何事，即叫人打電話叫救護車。

瞇內峰子從廁所帶著剪刀，一邊對大家說她要去派出所自首，一邊半跑著任後頭的姊妹淘死命叫喊，她連頭都不回直奔到警局去了。

這則辣妹剪香腸，新聞組概略的先讓播報小姐搶先吸住觀眾。緊接著也是畫面聳人聽聞，同樣的爆字特寫環繞長短不一尖銳的星輝，標題：「媽寶開超跑，超跑跑了，媽寶飛了！」在電視螢幕上，映入撞成一團稀爛破鐵的藍寶堅尼為背景。主播說：「擁有一部一千四百萬的藍寶堅尼超跑，對富有的財主而言是稀鬆平常的事，可是才買一個禮拜就跑了。這豈不叫人替他叫屈？……車上的兩位年輕人，跟著車毀人亡。」

哇！一聲，如果把許多電視機前，同時這樣驚嘆的聲音匯集在一起，恐怕連天雷都會遜色。接著畫面上看到車毀的現場，還有消防，警察和急救的護理人員，他們忙碌的情形。「……不幸傷亡的兩位年輕人，高中時是同學，他們的年齡都是才二十四歲。……」

在醫院急診室的外頭，兩家死者的親人，分成兩個地方背後靠牆，被麥克風和攝影機圍得緊緊。漢克的母親已經傷心到暈厥過兩次，這時只有垂頭哭泣，鼻涕和淚水流個不停，嘴巴喃喃起伏，能讓人聽得清楚一點就是兒子的名字漢克。扶持她一樣難過飲泣的女親戚，一個忙著替她拭淚擤鼻，一個輕聲不斷安慰著。拿麥克風的記者，抓住機會搶著訪問。一個由於擠不到前面，為了要對方聽到她的訪問，這位年輕的記者壓過別人的聲音說：「媽媽，媽媽，請問您會不會後悔買車子給您兒子？」此話一出，垂頭癱瘓下來的母親，猛一抬頭看了一下記者之後，又昏厥過去。不少觀眾在家裡電視前，怒罵：「幼稚！」、「二度傷害！」、「什麼記者？白痴！」

在另一邊的是圍著方家的一簇人；除了家人就是記者。如不做訪問也做現場的報導。這時候一個穿手術袍口戴口罩，手拿一張A4的文件，帶兩位護士，很急迫地擠開記者的醫生，他貼近方家主人，攤開文件一邊讓他們看，一邊小聲做了說明。當母親的為殤子在哀慟的同時，是無法理會其他的事。方父雖心痛不已，但不至於完全失神。他是在這樣的情形下，才知道兒子前幾天才簽了同意器官捐贈一事。他完全愣了。醫生說了不少安慰的話。記者弄不清楚眼前的溝通，但看醫生這一邊小心翼翼，等待對方的回應。這時，時間愣在那裡，即使是一分鐘，在渴望的一邊，像是時間完全停頓，不然就是時間無窮無盡一直地在拖延。

就在旁人連電視機前的觀眾都感到無奈時，方父將文件還給醫生，自己將臉貼近醫生，他小聲到連錄音機也錄不到地說：「不要讓她知道。」他用手暗指著離他不遠的妻子。醫生像放下一個重擔，連續向方父做了數次的點頭和鞠躬，轉個身就走向手術室，任機警的記者追問到門口，喊叫著說：「醫生，醫生，請稍停下來讓我們訪問一下，……」他們追訪落空了。哪知道，有一個記者竟然帶有點驚喜地叫：「那是一份器官捐贈同意書？！」這麼一叫，像一道口令，所有的麥克風和攝影機，都簇擁到方父那一邊，連站穩都沒站好，馬上就有記者問：「剛才你看的是器官捐贈同意書嗎？」插進來的問話，東一句西一句，「方先生，你同意了嗎？」「你是不是剛剛才知道有這件事？」被問得幾乎抓狂的方父，整個臉都糾在一起，他將腦袋用力往後仰，後腦勺重撞背後的水泥壁，碰一聲，頭就往前低低地勾下來了。

「請各位饒饒命好嗎？」方家的友人，說是請求，語氣是憤怒的。擾嚷的情況被壓制，記者紛紛避開到各個角落，做他們的現場報導。

有記者抓緊時間，即刻就打電話到重生器官捐贈基金會。他們得到的答案是確實的。至於要問有關簽約的情形，接電話的人，眼看把頭趴在辦公桌上的璐西，向記者回話說：「相關的人現在不在辦公室。……是前幾天才簽的。不過你們要報導的話，最好不要扯到簽約的時間。……為什麼？找人簽約器官捐贈，在我們的社會是很不容易的事。如果你們的報導，說出方易玄先生簽約沒幾天就遭遇到如此不幸的事，會被人認為簽器官捐贈，是自己詛咒自己，這不把人嚇壞才怪。我們再聯絡了，謝謝。」

新聞時間，沒一下子又跳回到剪香腸的瞇內峰子。他們管區的派出所，也集了一群記者。因在偵訊加上拘留，記者不易採訪。瞇內峰子坦然面對詢問時，把事情的來龍去脈一一細訴；她一而再，再而三，始終否認是蓄意的。她說經過廚房的飯桌，看到針線籃上面有把剪刀，心裡的怨恨念頭一醒，就順便伸手去拿了。

問她後悔不後悔？她這才崩潰地哭泣起來。她說：「你們不是我，說了也體會不到我的痛苦，說了也沒用。」沒錯，情理法，辦公人員只要依法處理，會少掉許多麻煩。

檢察官和警察人員，把嫌犯帶回現場娼寮查個究竟時，除了阿蔘仔姨之外，小姐們都不在了。這下來看熱鬧的左鄰右舍，還有路人，都被攔阻在黃塑膠帶之外。記者只能在帶子外圍，透過攝影做報導，也有去訪問鄰居的人。

重生基金會這邊，向來就沒發生過會員一簽同意書，不到一個禮拜，一個年輕力壯的年輕人，就這樣傷亡。難怪讓璐西回想到搭高鐵認識易玄的經過；特別是她還沒完整地向易玄說清楚時，他就挺胸危坐表達同意。這樣的回憶，璐西突然覺得好難過。那時他好像準備要慷慨就義似的，讓璐西笑得肚皮都抽筋。想起來說有多麼矛盾就有多麼矛盾，責怪起自己來，在心裡留下了沉重的陰影，暗自在心裡說：真的有鬼。

這兩則新聞，除了在電視媒體炒得滾燙麻辣之外，在網路的世界沸騰得叫人眼花瞭亂；網民把瞇內峰子捧上天，只差沒把她捧成天后。

咔嚓一聲，清脆響亮。男生！你們聽到了沒有？

雄糾糾，氣昂昂？沒戲唱了吧。

拿剪刀的花木蘭，受我叩頭三拜。

再硬起來！再挺起來！讓我們看看。

我是隻小小鳥，飛就飛，叫就叫，自由逍遙……

剪刀女俠！

那是什麼牌的剪刀？我也想買一把。

剪刀、香腸、布……

剪刀來了！剪刀來了！還不趕快跑！

徵召金剪刀英雌部隊，消滅性暴力的男人。

…………………………

書籍介紹

本文摘錄自《跟著寶貝兒走》，聯合文學出版

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作者：黃春明

2019年台灣文壇大代誌──

黃春明：「我回來寫小說了。

郭長根是一名私娼寮的保鑣兼跑腿，經常魚肉自家小姐。某日，又要霸王硬上弓，卻反被一刀剪去「寶貝兒」。他人生陷入愁雲慘霧時，意外接受「移鵰接枝」的器官捐贈，重獲「寶貝兒」的他有如從地獄到天堂，反倒自己下海成了牛郎，並受到貴婦們熱烈追捧。恩客們好康逗相報，使得長根聲名大噪，卻也引起各方角頭勢力覬覦，介入搶人。於是一場「性趴藝術活動」全台巡迴熱烈開跑，就在肉欲橫流，金錢滿溢之際，逐漸演變成一齣瘋狂失控的黑色悲喜劇……



黃春明睽違多年後重返小說創作，一出手便以突破性的風格與尺度，幽默俚俗、生猛妙趣地描繪日常不敢言說的性事，在嬉謔笑鬧中精準捕捉了社會現象。這部小說觸碰了器官移植的道德難題，性別權力的翻轉顛覆，媒體暴力的亂象，文創生態的嘲諷，貧富差距拉大的平行時空中，富二代著迷超跑呼嘯而過……此間種種都在黃春明筆下無所遁形，並賦予深切的質疑與思索，仍舊充滿著悲憫的情懷。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航