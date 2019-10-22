用熱情的態度跨界，很浪漫：JOHNNIE WALKER赫雷斯雪莉桶與王銘岳的跨界實驗

「我覺得這是調酒師的浪漫之作」，HOW這樣說「我很喜歡這次的跨界創新」。

台灣人對「雪莉桶」有著近乎痴狂般的喜愛。雪莉桶威士忌充滿堅果與甜香的口感與香氣，讓許多威士忌品飲者讚不絕口。而過去給人煙燻與沉穩均衡印象的JOHNNIE WALKER，似乎和雪莉桶的熱情奔放像是光譜上的兩個極端。但這次JOHNNIE WALKER推出「15年封．蜜雪莉桶威士忌」，彷彿是另一種充滿想像與層次的風味。

Photo Credit: JOHNNIE WALKER JOHNNIE WALKER新推出的15年封．蜜雪莉桶威士忌。

赫雷斯雪莉桶：來自瓶內的陽光

雪莉酒是一種加烈葡萄酒，被譽為是「盛裝於瓶內的陽光」。雪莉酒的產地在浪漫的西班牙安達魯西亞。就如同法國的香檳，西班牙對雪莉酒也有嚴格的產區規範。而西班牙最重要的雪莉酒產區，就位於安達魯西亞西南部的赫雷斯，也是這回JOHNNIE WALKER用來放置陳年15年的調和威士忌，進行二次熟成的雪莉桶產地。



事實上雪莉酒和大航海時代有著密不可分的關係。當歐洲人航向世界時，釀造的葡萄酒易酸敗，因此烈酒混合葡萄酒後，誕生的雪莉酒，就很適合航海飲用，也因此隨著貿易傳遞到不同地區。到16世紀末甚至被譽為世界上最好的葡萄酒。



眾所皆知，JOHNNIE WALKER威士忌原本的DNA向來以煙燻、完美平衡的口味而廣富盛名。但這一次新推出的15年封．蜜雪莉桶威士忌的關鍵，在於運用了赫雷斯雪莉桶進行二次熟成，混合出全新風味；猶如大膽的跨界實驗，將雪莉桶鮮明的蜜餞、乾果、可可風味帶入酒體，但仍維持了飽滿的結構與層次。將南歐的陽光與羅曼蒂克帶入沉穩的JOHNNIE WALKER中。



Photo Credit: JOHNNIE WALKER 15年封．蜜雪莉桶威士忌的美味關鍵，在於採用赫雷斯雪莉桶進行二次熟成，猶如一場跨界的大膽「風味」實驗。

跨界玩耍的人生，意外疊出多層風味的生活

「我覺得我是個很叛逆的威士忌品飲者」，How笑著說。邀請How來體驗JOHNNIE WALKER新作，和他的「斜槓」背景很有關。王銘岳（How），現職是關鍵評論網的營運長。他給人的印象嚴肅，甚至有時不苟言笑到不近人情的地步。但如果你和他聊天，會發現他的熱情躲在許多面具之後。



「我一直以為我的工作是數位行銷，下廣告寫提案的那種，沒想到現在最熟悉的技能竟然是Excel報表」，講到他現在的工作，How大笑著說。「我一直覺得我的人生道路不斷在轉彎，轉啊轉的竟然也還在同一個方向上，只是多了很多不同的經驗。」他喜歡看小說，但也同時會拿起工具做工；做過美術編輯，也同時寫過程式；而在旅遊集團作社群行銷時，麥克風一拿也當個領隊帶團去。當你聽他說起他做過的事情，會有種這個人的人生好像不斷在甩尾，可是最有趣的是他好像個老手一般做什麼就像什麼。



「家裡從來沒有特別規定我要去完成些什麼，所我可以去嘗試任何事情。慢慢的我發現，我自己最關心的，就是『人』的生活。」How 平靜地說著，眼睛裡卻閃爍著熱血的光芒，「我總覺得世界充滿無限可能，而我們就是要不斷地去尋找。每次太安逸的時候，我就會逼自己要往前走，那已經成為一種人生哲學。」



在他心中，所謂的文化，是來自於生活的累積。不同的生活會積累出不同的世界觀，帶來觀點和靈感。

Photo Credit:TNL Brand Studio 對於人文歷史相當有興趣的How與被古早西式樓坊環繞的霞海城隍廟合影。

探險家精神：跨界玩出無限可能

Photo Credit:TNL Brand Studio How 是個喜愛「玩」風味的Casual Drinker。

這種多元跨界的探險家精神，也同時表現在他品飲的經驗。

「我真的不是什麼威士忌達人，頂多算是個Casual Drinker吧。」自詡為「叛逆的威士忌品飲者」的他，Single Malt也喝、Blended也愛。「我其實是很看心情決定喝什麼；對我來說，我享受的是那種Taste，包括嗅覺、味覺。」



所以聊起他的品飲經驗，他眼中閃著熱情和我們分享威士忌與鬼頭刀的風味變化；喜愛小說的他曾復刻卜洛克（Lawrence Block）筆下的偵探馬修史卡德，在早晨將濃黑到骨子裡的咖啡加入威士忌與方糖，只為體驗那種陰鬱的邊緣感。



於是，他怎麼描述JOHNNIE WALKER的15年封．蜜雪莉桶威士忌呢？

平衡完整而甜蜜

「過去JOHNNIE WALKER給人的印象很英國紳士、冷靜、深邃；但當品牌運用調和工藝再配上雪莉桶後，便跳脫了既定印象，但保留了深度。剛入口時會感覺到很標準雪莉桶的甜、烘烤的、焦糖的香氣，但咽下去時，木桶香氣、煙燻氣味、厚實的口感⋯⋯這些JOHNNIE WALKER標準的DNA又出來了，這就是調和式威士忌的特別之處！」How 意猶未盡地談著JOHNNIE WALKER的新品滋味。「甜甜的、充滿果香與烘烤的甘，那是從文化裡帶出來的風味。」How微笑地說道。「但一回神，你會發現他還是那個你熟悉的JOHNNIE WALKER。」

Photo Credit:TNL Brand Studio 色香味俱全的餐點，配上雪莉桶威士忌，風味與風味完美交融。

當聊到以什麼樣的方式來品嚐這款威士忌最為美味，How認為除了配甜點，也可以搭配有肉的Tapas，他解釋道：「無論羊肉或牛肉，當配上威士忌時那個油脂感，像煙霧一樣被擴散開來了，而且風味又會隨飲用的量，產生不同層次的變化。」他隨即又補充道：「這是一個很享受的過程，這是一款相當適合用來慶祝，充滿歡樂氣氛的酒款。」

Photo Credit:TNL Brand Studio

如果對JOHNNIE WALKER這一次的新品或者其他酒款有興趣，可以到JOHNNIE WALKER粉絲團或是官方網站，了解更多產品資訊。

TNL溫馨提醒：【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。】