中俄兩國在中亞的權力僵局，正是「新型大國秩序」的前奏曲

漢朝以來,歐亞各大文明便往來於中亞絲路。從地緣政治的角度觀之,中亞位在世界島的心臟地帶位置,其戰略地位的重要性及豐富的天然資源使周邊大國難以忽視其重要性。蘇聯解體後,俄羅斯對中亞控制力減弱,中國開始擔憂中亞局勢不穩,將增加新疆邊境的安全威脅。其對於中亞五國之間的政治、經貿關係亦與日俱增。隨著一帶一路(Belt and Road Initiative)倡議這項極具野心的地緣戰略提出後,中國更加擴大對中亞的基礎建設計畫及外部投資。中亞五國中尤以與中國邊境接壤的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克三國關係最為密切。

中國在俄羅斯勢力範圍內的影響力增加將影響俄羅斯在國際體系中的地位,但值得注意的是,俄羅斯在2014年所成立的歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union,ЕEU),是應對歐盟的制裁以及中國一帶一路的擴張。然而,2019年6月,習近平訪俄時,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)隨即表示俄方願向中方提供充足的油氣能源,並希望加快歐亞經濟聯盟同「一帶一路」的對接。俄方不但沒有作出公開譴責或是採取軍事上的平衡手段來應對中國影響力的加深,也沒有因彼此相互的競爭惡化中俄雙方的外交關係,甚至將雙邊關係升級至「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。

和2001年所建立的中俄戰略合作夥伴關係相比,2019年所達成的新時代夥伴關係,更加深了安全和經濟領域的合作,中俄兩國如此競合並進的互動似乎形成了一種「新型的大國秩序」。

俄羅斯的勢力範圍逐漸出現微妙變化

在1991年蘇聯解體後,中亞五國陸續脫離蘇聯,但俄羅斯仍以壟斷性的軍事力量做為對中亞國家的軍事安全保障,透過集體安全條約組織(CSTO)為其外交工具,使得中亞國家在安全上對俄羅斯完全依賴。俄羅斯在吉爾吉斯、塔吉克個別駐紮,空軍基地以及六千多名地面部隊,使其難以在關鍵的區域防禦問題上反對俄羅斯。集體安全條約組織讓俄羅斯通過其聯合人員和指揮機構來加強對中亞軍事設施的控制的機會,並由俄羅斯聯邦安全局(Russian Federal Security Service)監督。該組織的高級職員也很可能會在軍事方面向俄羅斯傾斜。俄羅斯以軍事和政治工具,穿透了中亞國家的安全政策,使得中亞國家即便在蘇聯解體後得到了主權獨立,卻仍處在俄羅斯的勢力範圍內。

而這樣的權力現狀,卻隨著中國勢力的進入而逐漸產生改變。2013年,習近平於哈薩克提出絲綢之路經濟帶(The Silk Road Economic Belt)後,中國以哈薩克作為其絲綢之路經濟帶的核心地區,加速其在中亞國家的投資和建設,並陸續其在吉爾吉斯和塔吉克的投資和建設。直至2016年,中國對兩國的外債佔比更高達了90%與80%(註),中國甚至取代了部分俄羅斯在吉爾吉斯的基礎建設投資。據吉爾吉斯財政部對外債估計,中國進出口銀行對吉爾吉斯的貸款高達17億美元以上。而中國資助的基礎設施項目價值22億美元,幾乎是吉爾吉斯年經濟產值的三分之一。過去俄羅斯在中亞地區單一霸權的優勢,似乎也隨者中國影響力的增加而逐漸消失。

過去由國際制度所產生的舊秩序逐漸發生矛盾

國際秩序是指引國家間關係的既定規則和安排,它雖不會使衝突變得不可能,但秩序卻限制了衝突的範圍。而秩序的範圍可以是區域性的或全球性的。制度主義學者約翰・伊金貝里(John Ikenberry)則將國際秩序分為三個種類。其一是由規則和制度建立的立憲秩序;其二是由一個或幾個國家主導,也可以由強國和弱國之間廣泛的合作形式組織起來的霸權秩序;以及由各國間權力競爭形成權力僵局,所產生的權力平衡秩序。

中俄自2001年簽訂《中俄睦鄰友好條約》以來,便嘗試以制度化的方式維持雙邊關係。同年6月,上海合作組織(Shanghai Cooperation Organization,以下稱上合組織)成立後,亦透過制度化的合作方式軟化了俄羅斯對中國在中亞的抵抗和經濟上的利益衝突。

然而,中國在一帶一路提出後,除了在經濟上大幅度的擴大對在中亞的外部援助、基礎建設外。在安全合作上,更繞開了俄羅斯以及過去主導中亞地區反恐合作的上合組織,在2016年更與塔吉克、巴基斯坦、阿富汗建立四邊合作協調機制(Quadrilateral Cooperation and Coordination Mechanism)。中國的地面部隊也於瓦罕走廊(Wakhan Corridor)上方它塔吉克邊境的戈爾諾-巴達赫尚自治州(KuhistoniBadakhshon)建立軍事基地。此舉顯然違反集體安全條約組織在2011年所通過之決議(非集體安全組織會員國未經過組織同意不得於會員國領土建立基地),也可能挑動了俄羅斯在區域安全上敏感的神經。

此外,中國更在2015年12月通過了《反恐怖主義法》,允許國內反恐機構在境外的機構、人員、重要設施遭受嚴重恐怖襲擊後,經中央軍委會批准,便可派出工作人員赴境外開展處置。也顯示中國透過國內法賦予境外執法的正當性,並開始能將其政治影響力投射至中亞地區。

而2017年中俄雙方亦分別成功拉攏印度及巴基斯坦進入上合組織,以平衡雙方在該組織中的影響力,競爭的態勢也影響了該組織未來的發展。在安全方面俄羅斯在2018年亦在塔吉克邊境以反恐演習的名義,加強與集體安全條約組織的中亞國家加強軍事合作。在經濟上,俄羅斯亦於2014年5月與白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等四國建立歐亞經濟聯盟與一帶一路相較勁的意味濃厚。種種的跡象也一再顯示了過去由制度化而形成的秩序存在著限制。

一個由權力僵局所建立的新秩序正在形成中

即便雙方在安全和經濟層面出現了競爭,普亭對外仍表示希望加快歐亞經濟聯盟同「一帶一路」的對接以加強雙方合作。2019年9月,俄羅斯更邀請中國、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等國,動員了陸、海、空三軍共12萬8000名軍人於俄羅斯邊境、中亞等地舉行Tsentr-2019演習。俄羅斯國防部亦表示此次演習的目的在於打擊恐怖主義和維護中亞的區域安全。

從上述互動中可以發現,中俄雙方的互動無法簡單以零和賽局來解釋。即使在中亞存在著競爭關係,在外交關係上卻仍舊維持著「戰略協作夥伴關係」。而兩國似乎依循著一定的規範或原則來進行互動。

中國在中亞地區經濟勢力的茁壯,挑戰了俄羅斯自蘇聯時期的經濟主導權。普亭於2008年連任後,試圖透過多邊組織來重返大國的地位。並於2014年建立歐亞經濟聯盟。然而該聯盟內部仍存有不少矛盾。俄羅斯在2014年克里米亞事件受到歐美各國經濟制裁後,經濟條件已大不如前,其所主導的歐亞經濟聯盟在主導國經濟低迷的限制下,難以與中國的一帶一路相抗。而中方若希望其在中亞的投資和建設能夠順利擴大,同樣需要俄羅斯的配合。而俄羅斯為了增加自身與中國在各方面合作的談判籌碼,故在中亞國家的對外政策上仍採取與中國抗衡的態度。

中國為了降低俄羅斯對自身意圖的疑慮,並不會在中亞肆無忌憚的擴張權力。在與中亞國家進行合作上仍會維持自我克制,對於哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克的對外政策中,大多以經濟合作為主要目標。在政治、安全上的合作仍以打擊恐怖、極端、分離主義三大威脅的非傳統安全合作為主,並避免挑動俄羅斯對於自身安全的顧慮。

中俄雙方雖各自在經濟和軍事上擁有優勢,但雙方皆無法在中亞地區取得絕對的權力優勢,成為完全單一主導的霸權國家。即便在政治和經濟上互有競爭,中俄各自掌握的優勢使得任何一方皆無法輕易的挑戰對方,從而破壞了該區域的現狀(status quo)。雙方在權力平衡下所形成的僵局,也使得雙方在互動上仍維持一定程度的自我克制,讓雙方在中亞達成了一個中國主導經濟、俄羅斯主導安全的默契。而這個行為準則使得現今的中亞局勢正在形成一個新的「權力平衡秩序」。

俄羅斯雖在一帶一路的態度上,皆表明其合作的立場,但雙方在實際的合作協議簽訂和成果上卻仍未交出亮眼的成績單。知名政治學者杭亭頓(Samuel P. Huntington)於1993所發表的文明衝突論中,便強調新型的世界秩序中,文化的認同會影響國際政治中的敵我關係,文明相近的國家會傾向彼此合作。分屬於中華及東正教兩大文明的中俄兩國雖可能由共同的利益而促成合作,但國家對於生存安全的顧慮及相異文明所造成的不信任感,也將會是雙方合作和信任上的限制。

