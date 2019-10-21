「貿易戰」下南韓的仇日氛圍：UNIQLO不只被抵制，新廣告還被下架

今年7月以來，日本限制半導體原料出口南韓，導致日韓關係緊張。南韓民間發起「抵制日貨」運動，日本時尚品牌UNIQLO（優衣庫）銷量因此減少7成。近日，UNIQLO又因新廣告一句「不記得80多年前的事」，而被控洗白日本殖民史，UNIQLO 21日表示，不會再於南韓播出該廣告。

（中央社）日本快時尚品牌UNIQLO新廣告以98歲白人時尚指標人物為主角，在南韓播出時卻被控洗白日本殖民史；UNIQLO 21日表示，將撤下廣告，不會再在南韓播出。

南韓和日本都是美國盟邦、民主政體和奉行市場經濟，也都面對專橫中國和擁有核武北韓的威脅，但受到東京20世紀擴張主義影響，兩國近來關係極度緊繃。

最新案例就是UNIQLO的廣告。

廣告中，時尚指標愛普菲爾（Iris Apfel）和比他小85歲的時裝設計師羅傑斯（Kheris Rogers）閒聊，聊到尾聲，羅傑斯問白髮蒼蒼的愛普菲爾，當年還是少女時都怎麼穿搭。

愛普菲爾回答說：「喔，我的天哪，我記不得那麼久之前的事了。」但UNIQLO南韓子公司卻稍稍變更了這段對話的字幕，改成：「我記不得80多年前的事了。」

80年前，也就是1939年、日本對朝鮮半島殖民統治的末期，對一些南韓人而言，那仍是讓人憎惡的回憶，有些人聽到慘痛的過往被提起，反應還是會相當激烈。

一名網友在南韓最大入口網站Naver寫道：「忘記歷史的國家沒有未來，我們不能忘記80年前、UNIQLO拿來開玩笑的事。」

週末期間，Naver最熱門的搜尋詞之一，就是「UNIQLO，慰安婦」這句話，21日也有多家UNIQLO店門聚集抗議群眾。

在南韓有186家分店的UNIQLO發聲明否認洗白日本殖民史，他們說，改動廣告詞，只是想凸顯兩位主角的年齡差距，展現UNIQLO衣服的「跨世代」。

UNIQLO公關今天告訴《法新社》，「這廣告無意暗示」殖民統治，UNIQLO已將其撤下。

《聯合報》報導，日本7月4日日起強化3種半導體材料出口到南韓的出口管制，外界解讀日本此舉形同報復措施，目的在迫使南韓政府回應日韓徵用工訴訟爭議。從那時開始，南韓就出現「拒買拒賣日貨」的現象。

《TVBS》報導，包括UNIQLO、無印良品、ABC MART，還有豐田和本田等日本企業，都在拒買名單當中。

《財訊》報導，根據韓國關稅廳公布的資料，原本連續10年在南韓進口啤酒市場上高居首位的日系啤酒，7月進口額較前一個月份驟減45.1%，市佔排名從第1位滑落至第3位；反觀比利時啤酒和美國啤酒進口額大增。

《自由時報》報導，南韓汽車進口商和經銷商協會（KAIDA）數據顯示，日本汽車品牌豐田、本田7月在南韓銷售分別大跌 32%、34%。豐田集團旗下的豪華汽車品牌Lexus在男籃本來是僅次於賓士、BMW的第3大進口車品牌，7月銷量也較去年同期減少25%。

拒買日貨的行動，也延燒到日本時尚品牌UNIQLO。《財訊》報導，根據南韓金融監督院提出的資料顯示，7月第4週南韓8大信用卡公司於日本品牌加盟店（包含UNIQLO、無印良品、ABC Mart、DHC等品牌）的刷卡交易額為49.8億韓圜、和6月份最終週相比驟減51%。其中尤以UNIQLO最慘，刷卡額僅17.7億韓圜、比6月最終週狂掉70.1%。

《中央社》報導，今年8月9日，經營南韓UNIQLO等服裝品牌的日本迅銷公司（Fast Retailing）表示，期將結束位於南韓首爾市中心的「UNIQLO鐘路3街店」，南韓國內發起拒買日貨運動，也讓收店原因引發聯想，不過迅銷公司公關表示，收店是因為租約到期，否認跟南韓拒買運動有關。

《中央社》報導，根據南韓品牌價值評估公司BRAND STOCK 9月底發布「2019年第3季大韓民國百強品牌」報告顯示，受抵制日貨影響，UNIQLO排名驟降27個名次至第99，差點掉出百強榜。

Photo credit: AP / 達志影像 7月底，南韓民眾手持抵制日本的標語和圖樣，於日本駐韓大使館前抗議。

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核稿編輯：楊之瑜