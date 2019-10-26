《有溫度的唐詩》：呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁──千醉解憂愁

文：李靜

呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁

──千醉解憂愁

〈將進酒〉 李白 君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。

君不見高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪。

人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。

天生我材必有用，千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。

岑夫子，丹丘生，將進酒，杯莫停。

與君歌一曲，請君為我傾耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴，但願長醉不復醒。

古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂，斗酒十千恣歡謔。

主人何為言少錢，徑須沽取對君酌。

五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁。

在西方文化中，尼采曾經特意提到「酒神」一詞，在他的《悲劇的誕生》一書中，酒神是一種獨特的藝術衝動力量，酒神代表著豐盈的內在生命力，是激發藝術、追尋靈魂的源泉。酒神能夠「用一種形而上的慰藉來解脫我們：不管現象如何變化，事物基礎之中的生命仍是堅不可摧和充滿歡樂的」。酒神賜予了人類自信的力量，賜予了人類超然的自由，更賜予了真切的瘋狂。

當理性的光輝隱退，感性、慾望、本能與衝動粉墨登場，正是酒神點燃了藝術的靈感，讓李白筆下的文字化作茫茫天地間脫繮奔騰的野馬，化作順勢而為的行雲與流水，化作事物一切可能的模樣。

酒神成為了連接作者與詩歌之間的著力點，他也在熱切鼓動著目之所及之人的熱情和浪漫。肆意奔湧的黃河之水正從遙遠的天邊澎湃而來，這豪邁雄壯之景未及眼底就呼嘯而過，東逝之後再無回頭路；家中年邁的高堂父母，在明鏡前端詳被無情歲月染白了的銀絲，慨嘆悲傷，卻再也回不去那些轉瞬而逝的青春時光。每一刻都在書寫嶄新的歷史，重返時光路勢比登天還難，這樣的不解和無奈讓人只能空空承受而苦無良策，既然如此為何不抓住此刻，而莫去愁苦未能之事呢？在能夠把握的人生時光裡，理應讓自己縱情歡樂，每一秒鐘只有在當下得到實現才有價值，這也是「人生得意須盡歡」的意義所在。

無論是王侯將相還是鄉野草夫，每個人的出生即帶有自己一定的價值，服務於人類的外在物質不同於某些內在的東西，它們可以失而復得，耗盡而再生。不必拘泥於這些身外之物，我們烹羊宰牛飲酒作樂，窮盡生命的喜悅，無論是岑夫子、丹丘生還是名士權貴，不要吝嗇外在之財，不要拘謹喝酒的豪氣，讓酒神充盈著整個生命，用美酒抵消天下無窮無盡的萬古長愁！

初讀李白的這首〈將進酒〉，頗有一股將生活圖景、表現思想、豪邁感情雜糅在一起的暢快，情與景、意與境都交融在含義豐富的詩篇中，引人暢快之餘深深思索一番人生真理。

詩歌開篇以起興石破天驚，一聲「君不見」的呼喚，巧妙地將讀者引入「黃河之水天上來，奔流到海不復回」的意境之中，隨即空間轉動，又很快出現了「高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮如雪」的動態畫面，兩組誇張的相似句法，一放一收，一來一回，一動一靜，氣勢不凡，具有動人心魄的藝術力量。

當這種悲壯的意境剛剛醞釀將成的時候，詩人筆鋒一轉，隨即「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，詩情由「悲」轉「歡」，尋求了突破束縛的武器，縱然命運難測，然而在酒神催生下的自信樂觀心境是應對人生的法寶，豪壯舉杯、痛快飲酒，享樂人生，最終抵達忘我的生命境地。

若說「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」（文天祥〈過零丁洋〉）是對人生價值的堅守，若說「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」（毛澤東〈憶秦娥．婁山關〉）是對人生意義的超越，而李白筆下的「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」又何嘗不是另一種生命存在的形態呢？

經過一番澎湃的意境起伏之後，詩人的狂放之情將要抵達高潮，「五花馬」、「千金裘」這些昂貴之物在醉眼矇矓的詩人看來全然失去價值，世間任何東西都不比美酒更加珍貴。以「五花馬」、「千金裘」來換美酒，看似是詩人醉酒矇矓後的妄語，但是詩歌最後一句「呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」卻話鋒一轉，詩情畢現，意境深遠。一句「同銷萬古愁」很快讓感性稍稍收回，這奔湧的愁緒很快滲透著酒意襲來，不論是人生短促之愁，還是仁人志士懷才不遇以及人生無常之愁，排遣這些愁意才是作者豪飲美酒的真正目的。不言大志不說空語，將自己內心的真實情感和盤托出，有人愛山水，有人愛女子，也有人愛江山，像李白這般坦蕩的直抒心意，將心中所愛讚頌到如此地步，不可不謂是真誠至極。

半夢半醒間的詩人囈語，將現實世界的束縛一掃而光，將理性邏輯推理之矛盾化為烏有，顯示了詩人獨到的藝術功力和嫻熟的浪漫主義手法。

「李白的一生是複雜的。作為一個天才詩人，他還兼有遊俠、刺客、隱士、道人、策士、酒徒等類人的氣質或行徑。」、「李白的思想也有庸俗，消極的一面，如人生如夢、及時行樂等，這在他的生活和創作中都有所反映。」（見游國恩等主編的《中國文學史》）對於李白，當然不能單憑一句「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」就批判他的生活態度與道德修養，作為一個極具才情的詩人，其對直覺的敏銳把握力、瘋狂的想像力和高超的感悟力，往往使他能無所顧忌地言其所想，發其所感，自由而獨立。

李白的一生與酒結緣，但又不是醉生夢死的酒徒之輩。酒，成了觸發他藝術創作的繆斯女神；酒，成了他不吐不快的發洩口。借酒放歌，澆滅心中的萬古千愁，抒發人生豪氣。李白的藝術氣質與詩歌實踐，不僅給古典文學留下了很多動人的詩篇，成就了一位偉大的浪漫主義詩人，而且豐富了歷代酒文化的內涵。斗酒詩百篇，李白讓酒文化與詩歌藝術聯繫在一起，給酒文化增添了更多的文學藝術色彩，擴展了酒文化的浪漫主義想像空間。

書籍介紹

本文摘錄自《有溫度的唐詩：穿越唐詩，邂逅那個時代，相遇那些詩人》，日出出版

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作者：李靜

何以唐詩？

這遠古的呼喚竟與當下的生命體驗遙遙相望，

編織起更加璀璨的靈魂世界，

將詩句慢慢幻化成為人格符號，分不清頭尾，更無法標點，

唯能感受心與心的距離

遙想唐朝這個遙遠的時代，浮現的是五顏六色的炫目世界，在歷史長河中始終屹立不倒的不是帝王將相，也不是寵妃優伶，而是一位位詩壇奇才，他們的身影穿梭在詩詞裡，散發著陳舊的氣息，瀰漫著記憶的味道。

「念天地之悠悠，獨愴然而涕下。」這般痛心疾首的詩句，非任俠使氣的「詩骨」陳子昂不能寫成。月缺白無味，白無月不逸，唯有「詩仙」李白，方能把對生活的想望融入手中酒杯和頭上的月光。細雨濛濛，落葉飄飄，「詩聖」杜甫的詩作如長河激浪，於宣紙筆墨間，映出一代山河的風雲變化、以及人間的生死探索。

然而歷史總是無情，穿過初唐的清淺時光，如繁花的盛唐迎面而至，隨後是錦繡長安的漸漸消失。如今，品讀流傳千古不衰的唐詩，看到的是人性的張揚、對理想的追求、對人生的禮讚與希望。

慢板緩如歌，細讀有溫度，邂逅唐詩、偶遇詩人，

唐朝詩歌的魅力，就是把生命的樸素表現在皇皇詩作中！

我們總能在唐詩中遇上人生百味，邂逅穿梭於詩句中的詩人，看他們如何選擇，以最勇敢也最溫情的方式面對人生的失志得意與高低起伏。詩的精魂就此噴薄而出，飄盪在流淌千年的詩河中……

全書有「春光裡、秋風起、邊塞外、別離時、愁緒中、愛正濃、紅塵裡、山水間、禪心內、志難酬」全書十卷五十九首唐詩，感受時代中人們的經歷，最先是溫度，然後是容貌，最後是聲音，最終是記憶。

簡簡單單的字與詞的組合，淺顯易懂的音與義的相遇，讓人感受唐詩流動時，其沉默又豐腴的情感世界，讓人咀嚼人生百態，讓人觸碰詩人心靈，讓人透徹人生真諦。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九