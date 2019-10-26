《有溫度的宋詞》：暮年再現少年狂——會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼

文：谷盈瑩

暮年再現少年狂：會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼

〈江城子．密州出獵〉 老夫聊發少年狂。左牽黃，右擎蒼。

錦帽貂裘，千騎捲平岡。

為報傾城隨太守，親射虎，看孫郎。

酒酣胸膽尚開張。鬢微霜。又何妨。

持節雲中，何日遣馮唐？

會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼。

（一）

對於東坡其人，林語堂先生曾這樣評價：「我可以說蘇東坡是一個不可救藥的樂天派，一個偉大的人道主義者，一個百姓的朋友，一個大文豪，書法家，創新的畫家，造酒試驗家，一個工程師，一個憎恨清教徒主義的人，一個瑜伽修行者，佛教徒，巨儒政治家，一個皇帝的祕書，酒仙，厚道的法官，一個在政治上唱反調的人，一個月夜徘徊者，一個詩人，一個小丑。但這還不足以道出蘇東坡的全部，一提到蘇東坡，中國人總是親切而溫暖地會心一笑，這個結論也許最能表現他的特質。蘇東坡比中國其他的詩人更具有多方面天才的豐富感、變化感和幽默感，智慧優異，心靈卻像天真的小孩——這種混合等於耶穌所謂蛇的智慧加上鴿子的溫文。」

的確，古今中外沒有人寫的作品能像蘇東坡的詩文那樣受到普遍的喜愛，誰也不曾在他那裡感覺到消極、悲觀、厭世的頹唐情緒。即使他曾多次受不白之冤、被流放又蹲大獄，精神上受到過多次折磨和委屈，但他樂觀、向上、自得、從容的達人情懷，像一劑良藥，總能癒合人們在各種情境裡遭遇的傷。

（二）

當作家把自己寫入書中，心中的企望便只剩下一個：願讀者的感受與自己相同。

讀罷此詞，確有一種壯志激昂之感。

「老夫聊發少年狂」，「狂」雖是聊發，卻緣自真實。蘇軾外任或謫居時期常常以「疏狂」、「狂」、「老狂」自況。在〈十拍子〉中，曾有「強染霜髭扶翠袖，莫道狂夫不解狂。狂夫老更狂」的慨嘆。蘇軾時年四十，正值盛年，不應言老，卻自稱「老夫」，然而「老夫」雖老矣，鬢髮斑白，又有什麼關係？以「老」襯「狂」，豈不是更顯壯心未已，英雄本色？

左手牽著黃狗，右手擎著獵鷹，頭戴錦繡的帽子，身披貂皮的外衣，一身獵裝，氣宇軒昂，何等威武。「千騎捲平岡」，浩浩蕩蕩的大部隊像疾風一樣，席捲平坦的山岡。出遊的規模，可謂勢如磅礴傾濤，何等雄壯。全城的百姓都來了，來看他們愛戴的太守行獵，萬人空巷。這是怎樣一幅聲勢浩大的行獵圖啊！東坡備受鼓舞，氣沖斗牛，為了報答百姓隨行出獵的厚意，決心親自射殺老虎，讓大家看看孫權當年搏虎的雄姿。

痛痛快快喝了一頓酒，意興正濃，膽氣更壯。想想當年壯心不已，而今卻已兩鬢斑白。然而即使頭髮微白，又有什麼關係呢？朝廷什麼時候才能派人拿著符節來密州赦免我的罪呢？日思夜想，卻又遙不可及。多想等到這一天，那時我定當拉開弓箭，瞄準西北，弓如滿月，把代表西夏的天狼星射下來。

（三）

如果你身處蘇軾的年代，有如蘇軾的遭遇，在這樣宏大的敘事裡，說不定也會生出這許多的豪壯之感來。只是我們沒有東坡的才情，也無法完全身臨其境，體會他心中所思所感。

據說蘇軾對這首痛快淋漓之作頗為自得，在給友人的信中曾寫道：「近卻頗作小詞，雖無柳七郎風味，亦自是一家。呵呵，數日前，獵於郊外，所獲頗多，作得一闋，令東州壯士抵掌頓足而歌之，吹笛擊鼓以為節，頗壯觀也。」

自貶謫以來，這樣熱鬧的場面實在寥寥無幾了，飲樂雖多，但這樣豪邁激烈的狩獵活動，卻不曾有，說來得意，也是意料之中。國力不振，國勢羸弱，時常受到遼國和西夏的侵擾，心中難免義憤難平。想到國事，又不禁想到自己懷才不遇、壯志難酬的處境，藉著出獵的豪興，深隱心中的夙願也便和盤托出了。不禁以西漢魏尚自況，希望朝廷能派遣馮唐一樣的使臣，前來召自己回朝，得到朝廷的信任和重用。

然而，我的馮唐又在哪裡呢？何時，他能帶來皇上的任命，召我回到前朝，繼續那未完成的事業呢？

唯願逆風而上，拉滿弓弦，以射天狼！

書籍介紹

本文摘錄自《有溫度的宋詞：穿越宋詞，邂逅那個時代，相遇那些詞人》，日出出版

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作者：谷盈瑩

風景這邊獨好，

不如在陽光慵懶的午後，駐足腳步，

輕輕打開心扉，和著音樂，品一杯香茗，

進入宋詞的世界。

那一日，疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏，這份清幽淡泊或許是永駐在人身邊，卻從不為常人所觀所感的風景。可娓娓道來的幾句話語，卻將普通之景染成了神境。

那一年，望故鄉多邈遠，不忍登高臨遠，唯有把無窮盡的離愁，天涯地角尋思遍，一個內心深深烙印著故鄉身影的遊子，只能把一腔羈旅憂思交予美麗的文字，從淡淡的墨香裡沉澱出人性的真實。

宋詞猶如一個神奇的魔術師，有一股化腐朽為神奇的驚人力量，觸動著人們的靈魂，賜予我們無窮力量。於宋詞中駐足癡望，但見一篇篇詞作在墨色中對生命呼喚。

在歷史座標上，我們都在努力尋找心靈的位置，

讀宋詞，方知從古至今皆相同：

人間悲歡多離合，當下的深刻印記，都讓我們的人生變得飽滿。

面對物慾橫流的現實社會，面對車水馬龍的浮華凡世，當孜孜不倦的物質追求淪為生命的負累時，為生活打拼的我們何曾真正反顧內心所向？

四季風物總相似，人生境遇也總相似，縱使如此，詞人們總能在相似處營造細微的不同，帶我們還原某一刻、某一種獨特心境。遙望那最美的宋詞，我們終能看到不同的自己、認識不一樣的達觀，重新找尋來時路，於虛妄處反顧內心真正之所向，為前行的路途覓得一處清明自在。

宋詞三境界，正是人生境界的逐步昇華

古今之成大事業、大學問，必經這三境界

「昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。」晏殊〈蝶戀花〉為第一境

「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」柳永〈蝶戀花〉為第二境

「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」辛棄疾〈青玉案〉為第三境

全書有「離愁思恨、相思摯情、傷春空嘆、樂觀青春、詠史懷古、優游自在、她去悼亡、自然人情、羈旅思愁、豪邁愛國」十卷六十二首宋詞，一腔憂思交予美麗文字，普通場景染成了人間神境，淡淡的墨香裡沉澱出人性的另一種真實。在宋詞的世界裡，得以重新審視人生價值，重新發現人性的真與美。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九