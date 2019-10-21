10月20日，重慶大廈最美麗一刻

香港尖沙嘴有一楝大廈叫「重慶大廈」，王家衛電影《重慶森林》把這裡拍攝成罪案溫牀，中文大學的人類學家麥高登（Gordon Mathews）寫了一本巨著《世界中心的貧民窟：重慶大廈》，談的是在一個細小的樓宇中，住了多種族的人士，經營各種生意。但本地人路經這裡，除了入去大堂光顧兌換店，或上樓吃咖喱，未必了解這地方。

我在大學教授新聞寫作，若學生知道採訪功課是訪問「居港南亞裔人士」，他們有時反應頗負面：「覺得溝通不了」「對他們印象不佳」。

為甚麼呢？香港雖然是國際社會，但外藉人士中，歐美人士得到尊重，南亞裔人士（來自巴基斯坦、印度等地）在近年香港被部份媒體描繪為「假難民」「罪犯」。

加上上周三，和平遊行的籌辦組織民間人權陣線的召集人岑子杰，不幸在街頭被人襲擊重傷，頭破血流，嫌疑犯人為南亞裔人士，有人擔心今日（10月20日）的遊行，會不會有人在南亞裔人士聚居的尖沙嘴區進行報復？又或者借用這件事，攻擊南亞裔人士或建築物，嫁禍給這場反修例運動？

香港有一批少數族裔人士，自父輩甚至祖父輩已來港，他們是第二或第三代生在此地的人，他們在香港的學校讀書，或許未必能看或寫中文字，但會說流利的廣東話，即使他們偶爾回鄉探親，但覺得最有感情的是香港。

「對他們來說，在全個地球，只有一地方可以稱為屋企，就是香港。除了是香港人，他們已想不到另一個身份。」協助一批土生土長的南亞裔少年渡過生命難關的社工王惠芬形容。

看到岑子杰遇襲，第一時間有反應的兩個人，就是王惠芬帶大的兩名「好兄弟」：兩人都是三十來歲，分別是拿到社工學歷的Jeff（Jeffrey Andrews）和做手機貿易的KK（Khalid Khan）。他們這對沙煲兄弟自三歲已在幼稚園認識，一起讀書。

一個做社工，另一個營商，兩人的辦公室也在重慶大廈。Jeff的父輩來自印度，他是基督徒，口才了得；KK是虔誠回教徒，父輩來自巴基斯坦，較內向，但由於經常於回教社區做義工，例如宴請窮貧人士吃飯，在回教圈子得到尊重。

兩人得悉岑子杰事件後，立即思考可以做甚麼，化解社區可能出現的誤會，他們構思於今日大遊行的日子，在重慶大廈門口開一個派對，向遊行人士免費派冰水，有尼泊爾裔的土生香港女士在門口派蛋撻，路過的遊行人士都很受落，有人上前跟南亞裔朋友握手以示支持。

在早上11時，已有2000支水預備了，原來有租戶及巴基斯坦的長輩捐了2000元讓大家買水，重慶大廈的管理處亦免費提供冰粒。Jeff拿着咪高峰問大家：「以後大家驚不驚重慶大廈？」（眾回應：不驚！）「以後大家仲驚不驚南亞人？」（眾答：不驚！）管理員嘖嘖稱奇，眼珠瞪大小聲說：「很融洽，沒事發生，真神奇。」

最奇怪是，有幾位黑衣青少年走到重慶大廈內駐足，我問，你們為甚麼來這裡休息？若不是有這個活動，你們平日會不會到重慶大廈？一名黑衣蒙面少女坦言，以往從不敢走進這裡，今日卻覺得沒問題︰「你知道，現在這個時勢，入店吃飯也要小心，不知道這裡的人是否歡迎我們嘛！」；另一名黑衣少女則回答沒擔心過：「我在示威前線，看過好幾位南亞手足啦！」

社工王惠芬坦言，很多土生南亞少年，因為學習中文面對困難，有時會失學，甚至會走上吸毒或結交損友的歧途。像他遇上KK，當時他讀到中四就輟學，第一次相遇，少年KK因為自己親兄弟經常走去替王惠芬做義工，他不明白，於是去唬嚇她，王惠芬偽裝古惑仔口吻回應KK，才發現原來這位巴基斯坦背景的少年非常純品，只是讀書困難，染上惡習才走了歪路，從此兩人不打不相識，現在是好友。

照片由作者提供 圖右上為KK，右中為KK與支持反修例運動的藝人阮民安於重慶大廈握手，旁為社工王惠芬，右下圖中為Jeff，他搭着肩膊的是會用廣東話表演楝篤笑的藝術家Vivek Mahbubani。

現在KK已有自己事業，更是三個孩子的爸爸，他更特意把孩子送到本地的學校讀書，接受一般香港人的教育。有同鄉笑他傻，覺得他應該送孩子到南亞裔較多的學校讀書，會比較容易，但他執意這樣做：「希望孩子可以受教育，比我讀更多書，識講識寫中文，更能投入香港社區。」

今日最動人的一刻，是重慶大廈一眾朋友站在門口，一起高歌一曲Beyond樂隊的《海闊天空》，廣東話歌詞流利得很，遊行人士很受落。Jeff嗌咪：「我哋都係香港人！係唔係！」（眾回應：係！）一名在場做義工的物理治療師表示，他在尖沙嘴區出入多年，「從沒看過重慶大廈的氣氛可以如此歡樂，和街上的人打成一片，真係體現咗多元包容的香港精神。」

帶了一對五歲孖仔孖女來遊行的李生李太，在重慶大廈外觀看良久，「香港人很有智慧，有人想我們和南亞裔的人敵對，我們就往相反方向發展，我還有一個大女兒今天沒有來，她讀書的學校，有南亞裔同學，我發現他們有時比香港人更香港人。」

重慶大廈不遠處，就是KK經常去祈禱的清真寺，重慶大廈的眾人向群眾表示：「多謝大家尊重我們的清真寺！」因為曾經擔心有人會立心不良，今天去搞破壞，所以同時間，已有幾位蒙面黑衣示威者和幾位年長的老人，拿着手寫的英文紙牌站立在清真寺外，上面寫着「示威者一定不會破壞清真寺及重慶大廈」「別怕我們，我們在守護這裡，怕有別人搞破壞」。

沒有人想過，下午4時半，清真寺真是受到不禮貌對待．警方派出的水炮車經過寺外，當時寺外沒有人向警方進行衝擊，只有守護的人士和急速回到寺內的信徒，但警方卻向清真寺的門口及鐵閘方向發射藍色液體，把寺廟染藍。

於香港一直致力服務少數族裔的機構香港融樂會表示，當時印度協會前主席Mohan Chugani、融樂會總幹事張鳯美和一名巴基斯坦裔的會員，以及多位民眾被射中不適送院，而清真寺亦被水炮車液體污染。這件事令坊間震驚，登上各大國際傳媒。融樂會指出：「警方以藍色水劑染污清真寺設施，乃侮辱宗教場所及侵擾宗教自由，要求道歉，並向公眾交待。」

當大家得悉清真寺被染藍，一小時內，一批熱心市民，包括穿示威者裝束的人士，旋即趕到清真寺自發以清水，毛巾及掃把替清真寺清潔被污染的設施，畫面讓人動容。相反，警方在多個小時之後，才派人探訪寺方，有便衣警察拿毛巾抹欄杆五分鐘後離開，官方聲明表示，顏色水「誤中」清真寺。

本身是回教徒的KK說：「很多陌生人從沒進入過清真寺，但示威者那麼善良及熱心助人，我看到他們去幫我們清潔清真寺，我致以無言感激。」

讀者若想較全面了解香港少數族裔的扎掙和故事，推薦大家讀《公義的顏色 王惠芬與少數族裔的平權路》。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊