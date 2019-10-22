馬來世界的「兩岸三地」：印尼、新加坡、馬來西亞，三方牽扯不斷的關係？

文：何景榮

長期以來，在海外工作的印尼勞工（Tenaga Kerja Iodonesia, TKI）大約有450萬人左右，在印尼2億7000萬的人口當中，所占的比例雖然不高，但卻是印尼外匯收入的重要來源之一。

這些身懸海外的印尼勞工，絕大多數是爪哇族（suku Jawa）；爪哇人的民族性溫順謙和、任勞任怨，因而獲得世界各地雇主相當好的口碑。也因此，印尼社會普遍將外勞稱之為「外匯英雄」，對於這些幫國家既掙錢、又掙面子的海外勞工，予以高度肯定。

印尼人可以「用完即丟」？

然而，總是有些國家、有些人不長眼睛，一不小心就踩到了印尼的底線，羞辱了這些獲得印尼國民極高評價的外匯英雄。這其中，又以號稱是印尼的「兄弟之邦」、只隔著一抹淺淺的麻六甲海峽，照理要跟印尼「兩岸一家親」的馬來西亞，最常開罪印尼這個「東協的老大哥」（或是依照某些馬來西亞酸民的說法：「隔壁的窮親戚」）。由於馬來西亞境內有著全世界人數最多的、合法或非法的印尼外勞，因此大馬人對印尼外勞的態度，時常成為兩國關係交惡的導火線。例如我曾提及，馬來西亞的一則吸塵器廣告，就以「現在就炒了你家印傭」作為標題，試圖告訴大馬民眾：我們的產品很好用，至於印尼外勞，用完就可以丟了！

可想而知，在網路無國界的時代，這樣的廣告一推出，馬上就在印尼當地引起軒然大波。不但印尼官方出面，要求馬來西亞業者立刻將該則廣告下架，世俗派的印尼文青更是在網上開戰、譙爆大馬網民；只剩下少數虔誠派（或說是極端派）的印尼穆斯林，勸合不勸離，苦口婆心地勸告大家；印馬兩國不但都是以伊斯蘭信仰為主體的國家，歷史上更同屬於「努山答臘」（Nusantara）的一部分，不應該兄弟鬩牆、白白讓外人看笑話！

從兩岸一家親到兄弟鬩牆

講到這裡，就不能不提到「努山答臘」這個名詞所象徵的意義。早在印尼、馬來西亞這些國家尚未誕生的千年之前，東南亞就曾於七世紀（約當中國的唐代），出現過「室利佛逝」（Sriwijaya，在中國古典裡又譯「三佛齊」）這個佛教王朝，所屬疆域包括了今天印尼的爪哇島、蘇門答臘島，以及今天馬來西亞的馬來半島。到了十三世紀（約當中國的元朝），在一代名相——加查‧瑪達（Gajah Mada）的帶領下，強大的印度教王朝「滿者伯夷」（Majapahit），其勢力範圍涵蓋了今日印尼的主要島嶼，並且讓馬來半島上的彭亨（Pahang）王國與淡馬錫（Temasek，也就是今天的新加坡）王國，都成為了滿者伯夷的附庸國。然而雄才大略的加查‧瑪達，野心可不只於此！他用爪哇文所書寫的詩文當中，曾不止一次提到：要建立一個中央集權、而且「縱橫」（antara，原意為「之間」）所有「島嶼」（nusa）的強大帝國。於是，結合島嶼（nusa-）與縱橫（antara）這兩字而成、「努山答臘」（Nusantara）的遠大藍圖，就此誕生。這個理想有點像華人世界所說的「天下」或「王土」的概念，並沒有明確的疆域界線，差異在於前者是陸權為基礎的王土，後者則是靠海權所建立的天下。

承先啟後，今天的印尼人看待滿者伯夷王朝，有點像華人世界遙想過往的「漢唐盛世」那樣！也因此，比較偏激的印尼民族主義者，會期望「統一」老祖宗所打下的漢疆唐土；在這種南洋群島「大一統」的概念下，首當其衝的，當然就是希望將曾經隸屬於室利佛逝與滿者伯夷這兩個王朝，如今卻是獨立國家的馬來西亞，納入到「努山答臘」的版圖之下。

Photo Credit：先覺出版社 加查‧瑪達（Gajah Mada）威武雕像

上述所說的印尼「偏激民族主義者」當中，最著名的，莫過於印尼的國父蘇卡諾了！印尼於1945年宣布獨立、並且於1949年打贏對抗荷蘭的獨立戰爭，正式完成國家的統一。接著沒多久，馬來半島上的英屬殖民地馬來亞（Malaya）與仍是英國屬地的新加坡，也開始著手進行從英國手中獨立的建國運動。為了讓日後的新興國家更強大，也為了防堵在當時時空背景下日益高漲的共產主義聲浪，避免南洋群島進一步被赤化，馬來亞半島上的政治菁英與英國方面合作，拉攏同樣為英國勢力範圍、位於婆羅洲北部的砂勞越、汶萊與沙巴，共同組成新興的聯邦國家：馬來西亞（Malaysia）。

馬來西亞於英國支持下所推動的建國運動，在立場有點左傾、又期盼恢復「努山答臘」版圖的蘇卡諾眼中，無異是西方帝國主義者對印度尼西亞民族的挑釁行為：「就算是馬來半島，以前也是我們祖先所打下的疆土範圍，更何況是位在加里曼丹島（印尼對婆羅洲的稱呼）北部的沙巴與沙勞越。這些應該都是我們努山答臘的疆土範圍啊！」於是，蘇卡諾開始進行一連串「粉碎馬來西亞」（Ganyang Malaysia）的軍事行動，讓民兵組織與正規軍隊越過加里曼丹島上的邊境，對婆羅洲北部、日後的東馬來西亞，展開一波波的軍事攻擊。也因此，從1963年開始，印尼與馬來西亞就進入了持續的軍事對抗時期，一直到1965年，印尼總統蘇卡諾於軍事政變後被罷黜，新強人蘇哈托上台，印馬雙邊的兄弟鬩牆，才於1966年正式結束。

在軍事對抗結束，以及東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，英文簡稱ASEAN，中文簡稱為「東協」「東盟」或「亞細安」）於1967年成立後，印馬關係進入了很長一段時間的穩定期。到了1980年代，馬來西亞與印尼分別經歷了高度的經濟成長，以及產業結構開始轉型的時期；只不過，馬來西亞在強勢首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）醫生的領導下，經濟發展的成果超越了隔壁的老大哥印尼。越來越多的印尼人穿過兩國邊界，到薪資水平較高的馬來西亞擔任勞工。也因此，某些憤世嫉俗的馬來西亞憤青，就開始嘲諷印尼：「咦？不是要統一我們嗎？怎麼現在反而淪落到來我們家找飯吃？科科〜」由此看來，當年印尼國父蘇卡諾的軍事對抗政策，是很錯誤的決定；流弊所及，讓近年來一小部分的大馬人，將怨氣出在為了尋求生計而跨境奔波的無辜移工身上。

蠟染布到底是誰染的？

除了經濟上既合作又競爭，在文化層面上，印尼與馬來西亞這兩個有緣無分的兄弟之邦，有的時候也互不相讓。最明顯的例子，就是「蠟染布」的歸屬問題。蠟染是一種傳統的工藝形式，製作方法是先用鉛筆在棉布或絲綢上畫出圖樣，接著用盛滿溫熱蠟油的銅壺筆，在布料上勾勒出圖案；勾勒完圖案的布料則放入染料裡。上過蠟的圖案部分不會染色，未上蠟的其他部分則會染上顏料。接著，工匠將經過染料定色過程的布匹投入沸水中，融化掉布料上的蠟，布匹就會呈現出布料原本底色的紋飾。經過這樣多次重複的上蠟、染色、融蠟，布料就會顯現出絢麗奪目、變化萬千的花色。

小弟我粗鄙無文，對於蠟染藝術不求甚解。對於這項精緻工藝的工法、色澤與質感有興趣的朋友，可以上網搜尋台南藝術大學教授蔡宗德爵士（我沒唬爛！他真的被中爪哇的王室冊封為爵士，堪稱史上第一位台籍的印尼爵士！）、旅印專欄作家吳英傑，或是台博館策展人袁緒文的著作，以獲得進一步的資訊。畢竟本文的重點不在蠟染藝術本身，而在印尼與馬來西亞兩國，多年以來的爭論：蠟染藝術到底是印尼，還是馬來西亞的文化遺產？馬來西亞認為該國傳統上也有蠟染這種繪製布料的方式，因此蠟染布也是馬來西亞傳統文化的一部分。然而，就印尼人的觀點來看，蠟染布絕對是印尼的傳統文化遺產；馬來西亞將蠟染布視為自己的國粹，是一種竊占他國精神文明的行為。可想而知，印馬兩國的官民各界為了蠟染藝術系出何源，也爭論不休了好幾年。

Photo Credit：先覺出版社提供 作者何景榮參加研討會時所穿的蠟染。

到了2009年，聯合國教科文組織正式認定蠟染布為印尼的人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage of Humanity），才讓蠟染布的歸屬問題暫時告一段落。然而，一波未平、一波又起，在2018年萬國小姐的決賽階段，眼尖的印尼網友發現，代表馬來西亞參賽的佳麗，她所穿著的傳統民族服裝上，有著印尼中爪哇蠟染布專屬的刀飾（Parang）圖案。消息一出，免不了又惹來印尼酸民們的一陣謾罵，痛斥馬來西亞死性不改、再度竊占了專屬印尼的文化遺產（小編：有這麼嚴重嗎？）。偏激一點的印尼網民，甚至還借用印尼文「Maling」（小偷）這個字，將大馬的國號惡意寫為「Maling-sia」，來表達對馬來西亞「竊取」蠟染布藝術的不滿。由此看來，儘管印馬兩國的官方希望能擱置「存異」的部分，力求兩國各方面的「求同」與合作；然而好事的網路鄉民，卻始終不肯善罷干休，非要在網路世界裡鬥個你死我活才甘願！

Photo Credit：先覺出版社 Batik蠟染花布。

夾在兩個老大哥之間的小老弟

面對印尼與馬來西亞之間若即若離、既像親家又像仇家的關係，最尷尬的，莫過於夾在這兩個老大哥之間的新加坡了！眾所皆知，新加坡雖然早已脫離馬來西亞而獨立，但是與大馬之間依舊維持著非常密切的關係。直到今天，馬來語（Bahasa Melayu）依舊是新加坡正式且唯一的國語（Bahasa Kebangsaan /National Language）；新加坡的飲用水，絕大多數也是由馬來西亞提供。然而，與新加坡在領海範圍上接壤最大、也最可能對新加坡造成國防上潛在威脅的，卻是印尼這個東協的龍頭國家。也因此，每當印馬兩國之間有所衝突的時候，夾在中間的新加坡，最可能成為立即的受害者。

舉例而言，早在新加坡獨立前、還是馬來西亞一部分時，就曾遭受來自印尼官方的恐怖攻擊。1965年3月10日，當印尼與馬來西亞還處於前述的軍事對抗狀態時，兩名印尼海軍陸戰隊隊員哈倫（Harun Said）與奧士曼（Osman Haji Mohammed Ali），接獲軍方上級的指示，偽裝成平民入境新加坡後，在新加坡烏節路（Orchard Road）的匯豐銀行大樓引爆炸彈，炸死了三名新加坡的平民百姓。隨後，這兩名印尼軍人被新加坡逮捕、審判，並且於1968年在新加坡的監獄裡，被剛獨立的新加坡官方正式處以絞刑。在印尼官方的認知裡，印尼與馬來西亞當時處於交戰狀態，這兩名印尼軍人是基於國家利益，對馬來西亞的國土新加坡發動攻擊，最終被逮捕而殉職身亡。因此，當這兩名軍人的遺體被送回印尼，隨即受到印尼軍方以隆重軍禮相迎並厚葬，這讓印尼與新加坡之間，原本緊張的關係變得更雪上加霜！

幸好，印尼與新加坡各自發生的重大事件，創造了讓兩國關係得以改善的契機。一方面，原本主導印馬對抗的印尼總統蘇卡諾，在1965年的九三○事變（Gerakan 30 September）後被奪權；軍事強人蘇哈托於1967年上台擔任總統，正式終止了印尼與馬來西亞之間的軍事對抗。另一方面，由於新加坡已經於1965年8月9日（亦即爆炸案過後的五個月）脫離馬來西亞獨立，從法理上來看，新生的新加坡共和國並非印馬兩國軍事對抗的當事人，也就可以用更為超然的態度，來看待印尼軍方所發動的炸彈攻擊事件。但是真正讓印馬兩國關係大幅改善的，則是新加坡總理李光耀，於1973年前往印尼訪問期間，到執行新加坡匯豐銀行爆炸案的兩名印尼海軍陸戰隊隊員的墓前，親自獻花致敬，以化解印尼民間對新加坡處死國家英雄的不滿怨氣；緊接著，印尼總統蘇哈托也於1974年，親自到新加坡進行正式國事訪問，讓兩國關係重新升溫，回復到同為東協成員國應有的熱度。

印尼有錢人的第二故鄉

此後，印尼跟新加坡之間，在外交與經貿上一直維持著非常緊密的關係；不但官方層級如此，民間的交流更是密切！尤其是印尼的富人階級，一直把新加坡當成是自己的後花園、甚至是第二個家！舉例而言，新加坡超過九成以上的國民，居住在政府起造的公共組屋（public housing），少數獨門獨棟的豪華別墅，大多為外國人所擁有，其中又有不少是印尼公民的財產。也因此，許多在雅加達或泗水等印尼大城市的富人，會選擇在週五的下午，大多數印尼民眾剛做完禮拜（Sholat，沒錯！穆斯林的禮拜日在週五）趕回辦公室、但是心神早就飛往遠方時，選擇搭機前往新加坡，在新加坡的豪宅度過周末，在烏節路購物、在聖陶沙島（Sentosa）遊玩，直到週日的晚上再搭機回到雅加達，迎接接下來一週不太忙碌（相較於台灣，印尼的工作環境真的較為輕鬆，也不像台灣那麼燒腦跟賣肝）、但是卻很冗長的上班生活。

除了整潔的街道、進步的硬體設施外，新加坡還有一項相當吸引印尼富人階級的優勢，那就是相較於印尼，品質高出許多的基礎教育。話說我當年跟著爸媽回到印尼，進入小學就讀六年級的時候，學費是可以討價還價的。真的，你沒聽錯！同樣一間學校、跟同一位校長談，因為我媽是印尼人，了解當地行規，所以我姊的學費可以殺得很低；等到我入學的時候，因為是我爸這個台灣人（歪果仁）去跟校長談入學，不接地氣、印尼文更是不行的老爸，就成了校長眼中的待宰肥羊，也讓我的學費，硬生生地比我姊高了將近一倍（幸好這位校長後來被抓到收賄貪汙，鋃鐺入獄，也算是幫我爸出了一口怨氣）。在這種市場叫賣式的經營理念下，學校的教育品質當然好不到哪裡去，不但學校動輒停課辦活動、藉機向家長巧立名目收費，有的時候老師還蹺課、跑到外面兼差，留下在教室裡枯等的同學。

相較之下，我家境富裕的遠房表姊表弟，命運就比我好太多了！出身印尼富人家庭的他們，從小學開始，就時常在雅加達與新加坡之間通勤。通常在週日晚上，他們搭飛機從雅加達飛到新加坡，到樟宜機場由馬來西亞籍的司機接回父母在新加坡當地購入的豪宅，週一再開始五天的課業；等到禮拜六早上，再搭乘飛機回到雅加達的家中，與平常忙於工作的有錢爸媽團聚。

在美國的華裔、韓裔與台裔社群裡面，時常存在著「候鳥家庭」，也就是為了讓孩子接受較高品質的英語教育，由母親帶著孩子到美國伴讀，父親則留在亞洲繼續工作、供養家人在美國所需，並且每半年飛去美國探望妻小一次，因此被稱為候鳥家庭。相較於以「年」為遷徙區間的美國亞裔候鳥，以「週」為移動單位的新加坡印尼裔小鳥們，需要的投資更龐大、他們的父母出手也更為闊綽。以我的表姊弟為例，為了能夠在新加坡入學，父母不但在新加坡購入豪宅、在當地聘請司機，還特地將印尼保母帶到新加坡去，平日照料孩子們的日常起居，週末假日則陪孩子搭飛機往返兩地。這些同時在兩個城市長大的孩子，從小在新加坡的英、華雙語教育體系就讀，又能時常飛回雅加達家中，與父母、家人及幫傭對談，因此能流利地使用英語、華語與印尼語等三種語言；出生顯赫加上三語優勢，難怪印尼的富人階級能夠不停地進行階級複製，「富得過三代」，長年掌控印尼社會裡的資源與人脈。

為仁當，當仁不讓！

乍看之下，新加坡跟東協老大哥印尼之間的關係，似乎比馬來西亞與印尼之間的關係更融洽一些。然而，也不是沒有白目的新加坡人，一不小心就捋了虎鬚、弄碎了印尼人民的玻璃心。例如2018年，就發生過新加坡人在網路購物平台Carousell旋轉拍賣上「販賣」印尼女傭的事件。版主將數名印尼女性的照片發布到該購物平台上，並且標註「新鮮」的商品描述；價格從零元起標，已找到雇主的則被列為「已售」。事件一爆發，印尼當局免不了像馬來西亞吸塵器事件那樣，對新加坡政府提出抗議，兩國關係陷入新一波的低潮。

然而，相較於「印傭」這一項不應該被當作產品的偽產品，時常造成印馬、印星關係之間的緊張；另一項真正的東南亞著名產品—「仁當」（Rendang）料理，卻是無心插柳柳成蔭、讓印馬星三國人民之間的關係變得更加緊密。所謂的仁當，是印尼與馬來西亞等地所流傳的一種烹煮方式，簡單來說，就是以椰漿（santen）搭配各種香料來慢火燉煮，讓肉類變得軟爛、入味。

同樣也是在2018年，英國一個烹飪實境秀的節目裡，英國籍的主廚裁判，將一名馬來西亞參賽者給判定出局，理由是她做的仁當雞肉不夠「酥脆」 。要知道：要求東南亞的仁當雞肉酥脆，就像要求台灣的滷肉飯、日本的茶碗蒸必須酥脆一樣，很明顯的是英國籍主廚對東南亞的飲食文化欠缺了解，而犯下的可笑錯誤。因此，當「仁當不夠酥脆」的消息傳出後，馬來西亞全國上下，就連當時還在選戰中殺得難分難解的朝野兩黨領袖，紛紛給予英國籍裁判各式各樣的批判與譴責。時任馬來西亞首相的納吉（Najib Razak）在推特上發文詢問：「有人吃過『酥脆仁當雞』這種東西嗎？」納吉的頭號政敵、大馬前鐵腕首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）更直接對英國籍主廚開嗆：「你應該是把仁當雞跟肯德基（KFC）搞混了吧？」

出乎意料的是：平常在文化議題上與馬來西亞勢同水火的印尼酸民，這次卻沒有搶著宣稱「仁當是我神鷹子孫神聖不可分割的一部分」，或是「堅決反對任何將仁當文化『馬來西亞化』的企圖」，反而是連同新加坡、汶萊等國的網友，選擇與馬來西亞站在一起，在網路上對英國網民展開了一連串的嘲諷與攻擊。而印尼當地崇尚「大努山答臘主義」的網民，更趁勢推出一連串的網路組圖與動畫，強調印尼、新加坡、汶萊與馬來西亞在歷史上有著共通祖先、同文同種，享有共同文化遺產，理應「四岸一家親」等等的大一統言論。有些人說：「足球讓拉丁美洲人民團結在一起。」由此看來，讓印尼、馬來西亞與新加坡等各國人民團結在一起的，似乎是仁當料理（咦？）。或許有一天，東南亞國協的會旗上，除了象徵十國團結的十株稻穗之外，會放上一塊仁當雞肉或牛肉也說不定喔！

Photo Credit：先覺出版社 讓印尼、馬來西亞團結的仁當雞肉。

書籍介紹

本文摘錄自《上一堂很有事的印尼學》，先覺出版社。

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作者：何景榮

作者簡介

印台客（最了解印尼的台灣人）

麻辣人氣教授

十大傑出青年

印尼媽媽、台灣爸爸的印尼在台新住民第二代。自詡為「最多穆斯林朋友的基督徒」「最了解印尼的台灣人」，擅長「三秒觀察，立即辨識東南亞移工各國國籍」，頻繁受邀到各單位、學校，到處演講關於印尼的一切，聽眾總是讚不絕口。

早在1970年代，亞洲武打片熱潮襲捲東南亞國家時，負責電影拍攝業務的印尼籍何媽媽，與台灣籍的何爸爸在峇里島片場邂逅，譜出異國戀曲。跟著媽媽在說母語的環境下長大，何爸爸又在國營事業技師退休後擔任大樓管理員，也讓何景榮從小看見勞工的辛勞與偉大！

出生於印尼雅加達，三個月後與家人返台定居，在台灣受教育、成長。曾自言：「人生就像在打怪，每次看到歧視或瞧不起我的人，就像開始一個新的關卡。」為了扭轉社會對新住民第二代的歧視，一直以來以當「人生勝利組」來證明新二代並無學習障礙。從政治大學政治系碩士畢業後，考取教育部留學獎學金和美國國務院傅爾布萊特獎學金赴美攻讀博士，2016年取得美國夏威夷大學的社會學博士，同年當選第54屆中華民國十大傑出青年。一路上獲獎無數，是辯論比賽冠軍暨最佳辯士、優秀學生第一名、外交特考第一名，也曾在德國杜賓根大學和泰國暹羅大學當訪問學人，在財團法人賽珍珠基金會擔任特聘顧問。

南亞海嘯期間，接受台北市政府委託，協助印尼受災戶導入教育資源。也曾經配合美國海巡署與中華民國駐美外館，出海營救受困於美國領海、我國籍漁船上的多位印尼漁工。Dcard網站上的紅人，被網友評比教學認真、有趣，學生也打出將近滿分的課程評鑑認證。曾為「獨立評論」「換日線」的專欄作家，目前為逢甲大學通識中心的助理教授。研究專長：移民研究、全球化研究、印尼文、伊斯蘭與穆斯林文化、東南亞新創產業／電子商務、社會資本與文化資本。

期許平反台灣人對東南牙人矮人一截的刻板印象，堅信所有在台新住民二代，都像同樣身為新二代、在印尼長大的美國總統歐巴馬，有著跨文化的先天優勢與出人頭地的未來。

Photo Credit：先覺出版社

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜