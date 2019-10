印尼總統佐科威第二任期展開，五大要務背後關鍵字是「轉型」

《中央社》報導,印尼總統佐科威10月20日再度宣誓就職,展開第2任任期,不過佐科威卻面臨了的許多執政危機,包括經濟成長趨緩,巴布亞民眾近期抗議警方涉種族歧視而與印尼的緊張關係再起,以及印尼政治、法律與安全事務統籌部長威蘭多(Wiranto)之前遭疑似伊斯蘭國(IS)人士刺傷凸顯的反恐問題,都是佐科威的挑戰。

58歲的佐科威(Joko Widodo)和76歲副總統安明(Ma'ruf Amin)的就職典禮於20日下午舉行,多國領導人和代表出席觀禮,包括澳洲總理莫里森(Scott Morrison)、新加坡總理李顯龍、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(King Mswati III)、馬來西亞首相馬哈迪(Mahathir Mohamad)及中華人民共和國副主席王岐山等多國領袖或特使。為避免政要受襲擊的事件再發生,當日在印尼首都雅加達舉行的就職典禮採取高度戒備。

印尼國家通訊社Antara報導,佐科威就職典禮演講時指出,在他第二任期的五年內有五大優先處理的項目:人力資源發展、基礎建設發展、簡化法規、簡化政府體系、以及經濟轉型。

他認為印尼必須發展出努力工作、充滿正向能量與創新意識、並且具備專業能力且熟稔科技與科學的人力大軍。他認為印尼整體產業應該從仰賴自然資源轉型成為具有競爭力的製造業。

他同時提到法規調適與解禁的議題,認為應該藉此鼓勵微型與中小企業的發展,好提供更多就業機會。

「政府將會邀請國會訂定兩項法案——創造就業機會法(Law on Creation of Job Opportunities),以及微型中小企業賦權法(Law on Empowerment of MSMEs)。」他說。

《路透社》報導,為提升印尼經濟,佐科威承諾削減繁文縟節,和繼續建設基礎設施,以支撐印尼這東南亞最大經濟體的增長,同時也對提高教育質量作為投資鼓勵,把2.6億年輕人口的創造就業視為重中之重。

佐科威在就職典禮後對國會說:「如果我們不能創造足夠的就業機會,這將是一個大問題。」佐科威希望到2045年,印尼將成為世界前五大經濟體之一,國內生產總值達到7萬億美元。佐科威還表示,他將推動兩項法案,以取代那些阻礙創造就業機會的法律,並警告他可能解僱表現不佳的公務員。

印尼風險管理顧問公司Control Risks的政治分析家Achmad Sukarsono在一份報告中表示:「總統希望改善投資環境,但在計劃改革的過程中觸及到執政聯盟中政治掮客的利益時,可能會面臨執行上的麻煩。」

刑法修法爭議與經濟放緩困擾佐科威

喜歡重金屬搖滾樂的佐科威本是商人,而非出自印尼政治和軍事菁英圈,投入政壇後人氣很旺。他2014年首度當選總統時,美國總統是歐巴馬(Barack Obama),外界形容他是印尼版的歐巴馬,期待他帶領這個全球第3大民主國家走出新局。而在今年4月大選中,佐科威獲得55.41%選票支持,5個政黨的執政聯盟在國會拿下349席,約60%;競爭對手普拉伯沃拿到44.59%的選票,4個反對黨在國會占226席,約40%。

儘管今年4月佐科威成功連任,但選後的幾個月佐科威就面臨了連串挑戰,包括因修法削弱肅貪委員會獨立性引發全國大規模示威,並有3名學生在抗爭中喪命。印尼森林大火產生嚴重霧霾,造成和鄰國間的外交關係緊張。巴布亞省(Papua)也發生致命動亂,而且印尼經濟成長正在降溫。上述事件使得佐科威的領導力面臨越來越大批評聲浪。

《中央社》報導,雅加達「戰略暨國際研究中心」(Centre for Strategic and International Studies)研究員阿里雅(Arya Fernandes)指出:「現在是佐科威政治領袖生涯中最衰弱的時刻。這是考驗總統如何因應危機時刻。」

印尼近日爆發的反政府示威,是1998年民眾推翻前總統蘇哈托(Suharto)的獨裁統治後最大規模的學生抗議活動之一。這和佐科威短短數月前才壓倒性擊敗對手退役將軍、贏得總統大選的氣勢大相逕庭,且這股反對勢力恐怕會對佐科威第2任也是最後任期投下陰影。

《中央社》報導指出,佐科威副手安明是印尼伊斯蘭保守派大老,曾任伊斯蘭學者理事會(MUI)主席,且曾領導伊斯蘭學者理事會頒布許多爭議性教令,打壓阿赫邁底亞教派(Ahmadiyah)穆斯林及同志等少數社群,引起爭議。

印尼上屆國會在9月底卸任前也曾試圖通過刑法修正案。這項修正案納入包括禁止婚前性行為及同性性行為等侵犯隱私的條文,這也是印尼大學生當時抗議的重點。

安明8月曾以伊斯蘭學者理事會主席名義致函國會,希望國會儘速通過刑法修正案,引起議論。安明否認他對國會施壓,不過伊斯蘭學者理事會幹部阿斯羅倫(Asrorun Niam Sholeh)證實確有此信。

