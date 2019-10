診所，是他們閒話「逃難家常」的精神寄託之處——大馬難民的日常

(中央社)馬來西亞安邦戶外流動義診擠滿了病患,他們都是沒有合法身分的難民,每人雖有道不盡的人生故事,但逃亡過程後出現的創傷後壓力症候群,幾乎成為難民朋友難以消除的夢魘。

馬來西亞並未簽署1951年的聯合國難民地位公約(Convention Relating to the Status of Refugees),意味即便有聯合國難民署(UNHCR)核發難民證,工作仍屬非法,更別提與馬來西亞公民有相同的就醫優惠。

雪蘭莪州東北部城市安邦(Ampang)郊外的週日清晨,慈濟義工搭起帳棚設立戶外流動診所報到處,不少難民扶老攜幼全家掛病號,醫師們除協助身體健康檢查,也為沒有多餘金錢就醫的難民及時解決病痛之苦。

馬來西亞從2015年起調漲外國人看診與掛號費,不僅逐步調漲,當地媒體於2017年還報導外國人醫藥費大漲230%,聯合國難民署一度於2016年到2018年間協助難民購買保險,但2018年6月後隨即取消。

協助病患掛號義工指出,設置戶外流動義診除治病外,最主要目的是讓更多的難民知道來自非政府組織的免費就醫管道,不會因生活所逼而無法就醫,小病不致釀成大病,另並追蹤訪視。

家中排行老二、來自索馬利亞的難民佛吉亞(Fowzia)陪著媽媽與弟弟伊山(Isan),清晨就趕到設於安邦的戶外流動診所。他們從其他難民口中獲悉義診消息,希望醫師幫身體不舒服的媽媽看病。

年輕的羅興亞難民佐普亞(Zopya)同樣帶著家人到戶外流動診所就醫,畢竟難民多半打零工收入有限,幾乎沒有生病權利,如果到馬來西亞一般醫院就診,勢必難以負擔醫藥費。

Photo Credit: 中央社 馬來西亞安邦的戶外流動義診擠滿了病患,圖為清晨即趕赴就診的索馬利亞難民。

本身也是醫師的慈濟難民專案室主任符之良表示,這群難民雖能在馬來西亞居留,仍不能合法工作,同樣會生病,卻不能獲合法醫療,聯合國難民署因此和包括慈濟在內的其他非政府組織簽約,協助這群需要幫助的難民。

他說,慈濟在馬來西亞巴生谷有兩間診所,每天都有義診與每月不定時的戶外流動診所,安排諸如內科、牙科、復健科、婦科、眼科及中醫等免費義診,特別希望透過戶外義診找到更多不知名的難民。

根據慈濟統計,以2018年為例,前往義診中心就診難民人數多達2萬1999人,如從2014年統計迄今,接受診治難民多達11萬6750萬人次。2015年到2019年的初次就診人數占30%,約每3人中就有一人是初診難民。

目前治療病患中,難民朋友多以糖尿病、心臟病、哮喘等慢性病最多,其他多是感冒、咳嗽,以及補牙、拔牙及根管治療等。

值得注意的是,戶外流動義診幾乎成為流落到馬來西亞的羅興亞難民、阿富汗與敘利亞等中東地區難民的最大精神支柱。當他們共同現身流動的戶外義診時,大夥鄉親的話匣子一開,多半提及過去家鄉遭迫害過往,或回憶起那段驚險的逃難過程。

難民納迪爾(Nadir)在等候就診過程中,雖秀出手機相簿的昔日從政英姿煥發照片,滿滿回憶隨之浮現,但當手機接著出現家鄉同胞有2萬5000人遭慘遭殺害照片,激動神情溢於言表,腦海縈繞著揮之不去的戰亂景象。

難民逃難不僅跋山涉水,更透過人蛇集團安排暗夜偷渡,並在海中漂流數月,多半目睹體力不支死亡難民被棄置冰冷海水,還有難民攜家帶眷偷渡慘遭軍警查緝抓捕,孩童緊緊抓著家人雙手唯恐走失,這些逃難情節都在諸多難民心中烙下難以磨滅傷痕。

符之良也以實際發生個案為例,說明昔日曾發生當大多數難民學校孩童在台上高興歌唱,竟有小朋友在台下用刀片自殘,另也有難民割喉案例。

他表示,這些難民表面上看起來很好,實則心理層面傷痕累累,受創十分嚴重,無法用言語抒發不安情緒。慈濟因此在義診中心設立「心理輔導」,聘請臨床心理醫師為難民心理輔導。

符之良說:「這就是典型的『創傷後壓力症候群』(PTSD)。」

臨床心理治療師洪文芳指出,即便難民平安逃亡到馬來西亞,原本隱藏內心深處的逃難記憶,有時會受到外在環境影響出現「創傷後壓力症候群」。

根據洪文芳分析,曾有難民聽到諸如救護車急促呼嘯而過聲音、鞭炮聲、警鈴大作聲、電視新聞播放逃亡畫面、遭遇警方盤查、夢境中出現昔日逃亡情節等現象,很容易讓難民受到驚嚇,陷入負面情緒循環,出現「創傷後壓力症候群」的各種生理或心理反應。

透過畫畫是抒解「創傷後壓力症候群」症狀的其中一種方式,曾有難民用簡單筆觸畫出「學校遭炸彈攻擊,屍塊橫飛,現場斷垣殘壁景象」的內心世界,令人怵目驚心。

不論男性或女性難民都曾發現「創傷後壓力症候群」症狀,雖有部分難民面對臨床心理治療師會卸下心防,泣訴曾經遭遇到的不堪逃亡過程,但多數難民則選擇沉默。這些不堪回首記憶都讓難民難以啟齒,有時會因恐懼而與外界隔絕,絕不輕言吐露傷心過往,否則有如傷口灑鹽。

洪文芳指出,這也就是大多數的難民一旦到中繼國等待安置過程中,大多絕口不提逃到馬來西亞的原因。

從目前診治個案觀察,拿面紙或拍肩是最好的鼓勵方式之一,如冒然給予溫暖擁抱,有時會讓難民陷入萬丈深淵的難解心結,難民需要的不只有心理幫助,也要有安全感,感受到目前所處之地安全無虞。

