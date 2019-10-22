再有電競選手堅持政治表態：「我家鄉香港，形勢相當嚴峻」

繼電競選手「聰哥」（blitzchung；本名吳偉聰）戴防毒面罩受訪高叫「光復香港，時代革命」被罰後，再有香港電競選手無懼表明立場作政治表態。

Mythic Championship V 的《魔法風雲會》錦標賽由10月18至20日在美國加州長灘（Long Beach）進行，香港電競選手李詩天以蒙面之姿出賽，出場時先是對準鏡頭張開五指，象徵「五大訴求」；其後用右手蒙住右眼，聲援疑被警員射爆眼的香港少女。

李詩天確定晉級後受訪，情緒激動，除再度舉起五指，又主動提到香港情況，「香港情況十分嚴峻。我尚能以自由身份參與比賽，為此感到高興」（it has been very tough in my hometown, Hong Kong. I feel so good to play as a freeman.）。

獲勝晉級當晚，李詩天在Twitter發帖感謝支持者，並感謝各界支持香港的言論自由與民主，「感謝所有支持我、香港、言論自由與民主的人，我看到也聽到Twitch聊天室的訊息了。最近對我來說是相當艱難的一段時間，但這也激勵了我讓我更努力閃耀。」

Thanks everyone supported me, Hong Kong, freedom of speech and democracy



I saw the twitch chat and I heard it



It has been a tough period for me but it also motivated me to shine brighter



I anit gonna win in a field of oko?

But I already did what I wanna do ?#FreeHongKong pic.twitter.com/AzQh0mPFlz — Lee Shi Tian (@leearson) 2019年10月20日

李詩天全程以此裝扮比賽，全程毫無阻礙。事後，官方沒有任何動作，目前所有相關片段也都仍可以在官方頻道上觀看。對比暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）處罰「聰哥」的處理，《魔法風雲會》官方大會受到許多玩家的讚賞。《魔法風雲會》官方Twitter甚至轉推八強合照，可以看到李詩天仍是半蒙面的狀態。

雖然《魔法風雲會》官方並沒有正式回應整件事情，但也默許選手自由地表達意見。不過官方Twitch頻道管理員也在推特上透露，實際上，內部其實有指示「允許但不要主動提要任何有關香港的議題」。

香港《蒙面法》生效後，引發各界強烈反彈。《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽在月初第2季進入例行賽尾聲，香港選手「聰哥」（blitzchung）戴上眼罩、面罩受訪，其間更高呼「光復香港，時代革命」。主賽單位暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）其後指，該名參賽者違反賽事規章，宣佈取消獎金、禁賽一年。事件引起世界各地玩家熱烈討論，暴雪隨後認錯，認為初時處分過於急促，吸收各方意見後，決定將聰哥禁賽由一年改為6個月，並保留其1萬美元（約7.84萬港元）獎金。

而美國共和民主兩黨共5名議員，上周五（18日）去信暴雪母公司Activision Blizzard的總裁Robert A. Kotick，要求公司重新考慮處罰的決定。他們表示，Activision Blizzard作為遊戲業界支柱，懲罰選手的決定令人失望，會對其他希望用自己的平台促進人權和基本自由的電競選手造成寒蟬效應。信件提到，中國加強威嚇行動之際，Activision Blizzard須放遠目光，決定是要推廣言論和思想自由等美國價值，還是為保中國市場而向中國政府讓步。

新聞來源：