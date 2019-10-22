幾時輪到政府、警察管記者？

有些用字，一聽到，怒火中燒。

政務司司長張建宗說，政府會向警方支援一切，例如「法律工具」（legal instrument）。嘿，法律什麼時候變成「工具」，誰的工具？

特區官員變質，就從這些內地化用字開始，他們不尊重法治，只視法律為鎮壓與管治手段，才能習以為常，吐出「法律工具」此等字眼。追本溯源，用法來自內地「新語」，「法律資源」、「法律武器」等惡心字眼盛行，法律是鞏固權力的工具，牢牢掌握，用以治人；特區高官們語言防線失守，融入內地一套，是兩制陷落的病徵。

最近特區政府眾多大小動作，旨在搜括法規工具，為擴大警權鋪路。由縱容警察不出示委任證、禁市民蒙面卻縱容警察蒙面、法庭上警察竟要求匿名、以禁制令禁滋擾紀律部隊宿舍等等，最新正在探口風，要訂立新規矩監管記者現場採訪了。雖然林鄭月娥澄清謂，無意推記者發牌制度，但現時政府的老闆是警察，警察明言歡迎管記者，不可不防。

一條大街，你又不是宵禁戒嚴，任何市民都有自由停留、觀察、拍攝、記錄，警察一向有權力設立封鎖線趕人離開，而且一向以粗暴態度擋鏡頭拍攝而記者投訴無門，為何還需要「法律工具」方便你工作？

要政府認證才可以在衝突現場採訪？那麼學生記者、公民記者、特約記者，特別是突發到香港採訪幾天的國際傳媒機構怎麼辦？都要申請「批文」，同內地睇齊？外國媒體稱香港是「新聞自由的最後堡壘」，成為採訪中國的記者基地，你想香港形象插水到什麼地步？

Photo Credit: Vincent Thian / AP Photo / 達志影像

全世界絕大部分自由國度的傳媒行業，都沒有記者發牌或認證制度，因為等同有人可以操控生殺記者的大權，直接扼殺採訪，影響新聞自由與自主。全世界監管記者最樂此不疲的，正是偉大祖國，最近更要全國記者參加「習思想」在線考試，合格後才可以獲續發記者證。內地維穩的毒招，你係咪好想要？

記者行業，有專業守則，但那不是醫生、律師、社工、會計師等那種要考牌的專業，入行也沒有所謂專業資格的門檻。在新聞自由的國度，人人都可以做記者，你甚至可以用千多元做報刊注冊，簡單手續，不用審批，就成為「傳媒老闆」。

寬鬆的入行門檻，沒錯，結果會導致專業水平良莠不齊，這是自由的代價，我們有專業守則自我監管，也倚賴觀眾讀者雪亮的眼睛去選擇。如果你喜歡秩序、愛有人規管，請北望神州，你有言論自由但只有擁護國家擁護黨的言論自由，報刊都有黨委有審讀員嚴控資訊。

許多記者都會認為自己「專業」，但我相信絕大部分都不想要以「專業」為名的操控與枷鎖。一有「認證」制度，代表有一個至高無上的機構，決定你有無資格採訪，首先香港的所有諮詢架構，現在都是建制惡晒，逆我者亡，這個認證機構，必不可能有公信力，這個新聞界的太上皇，將會成為新聞自由的夢魘，記者與公民頭頂上的刀鋒。

沒有「認證」機制，代表沒有所謂官方認可的「真記者」，故也沒所謂「假記者」，警察常掛在口邊，有很多「假記者」，多數是指示威現場很多穿黃背心的人，並非為主流傳媒工作，但這不等同是「假」，這次運動，很多警暴畫面都是學生記者努力追蹤拍攝得來，而證實了的「假記者」或用假文件冒充記者，乃持假證甚至濫印有特區區徽「記者證」的內地人。

一切操控，就從種種小節滲透，開始時，只監管「衝突現場的採訪」，予以警察任意定義的權力；監管制度開始，就有無形的震懾力，總有主流傳媒中高層首先屈服，機制確立後，就成為恆常運作，巨獸坐鎮，就算不動如山，也會令前綫記者諸多顧忌。

警權不斷擴大，制衡力一路退縮，正在貪婪地吞噬我們珍重的價值。這不單是記者行業的事，這是全香港人的事。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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