韓國No Bra時尚：「有礙觀瞻」與「穿不穿是個人自由」的論戰

文：陳慶德

女人不是天生的，而是後天形成的。（One is not born, but rather becomes, a woman.） ──西蒙・波娃（1908－1986），《第二性》（1949）

講到韓流明星，從早期的東方神起、少女時代，到現今的BTS、EXO、4MINUTE，以及台灣人最為熟悉的TWICE子瑜等，都是席捲亞洲甚至是全球的樂團，他們的言行舉止、穿搭服飾都深深影響廣大年輕樂迷。

南韓夏天最熱話題：No bra時尚

南韓媒體有個習慣，喜歡等在機場內迎接韓流明星入關回國，補抓他們的「機場時尚」（공항패션）──藝人在下飛機出關的精心打扮。最近熱議的機場時尚，則是知名女團MAMAMOO（마마무）主唱華莎（화사）的「No Bra空港Fashion」（노브라 공항패션）。

今（2019）年7月華莎回國時，跟往常一樣切地打招呼，但等在機場的樂迷、記者們，卻拍到她緊身白色T恤下，疑似沒有穿內衣胸罩。她的「時尚」裝扮，轉眼間引起了「有礙觀瞻」與「穿不穿是個人自由」的論戰。

雪莉，第一位No Bra女星

作為（女）公眾人物，華莎並非是第一位No Bra女星，更早之前，從f(x)（에프엑스）單飛的雪莉，就曾引起一陣子No Bra旋風。

雪莉時常在IG上分享她沒穿內衣胸罩的生活照。她說：「我覺得（穿不穿胸罩）是個人的自由，舒服最重要，而且帶有鋼圈的胸罩，有損健康，對人體的消化器官也不好，因此不穿胸罩，我覺得很自然，也很漂亮。」

這樣的「宣言」瞬間引發熱議，雪莉還曾親上火線回應，請網友不要用「有色眼鏡」看她。但仍有許多民眾回嗆：「有色眼鏡是指所有人都做了相同的行動，但卻偏偏指責其中一人。」意指不穿內衣胸罩的雪莉才是「奇形怪狀」，人們不注意她是要注意誰？

在 Instagram 查看這則貼文 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 21 日 上午 3:13 張貼

每個時代都需要突破的聲音

行筆至此，我想到德國60、70年的婦女解放運動，期間興起了不少前衛的女性主義雜誌，包括知名的《勇氣》（Courage）及《伊瑪》（Emma）。那時代的女性，也推動了廢除第二百一十八條的墮胎法，當時打的口號是「我的子宮屬於我自己！」（My womb belongs to me!）

現已經邁入21世紀了，這兩位韓流明星的「不穿」，恐怕是想對大眾喊出「我的內衣胸罩屬於我自己！」（My bra belongs to me!）。

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本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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