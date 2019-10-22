陳祖為教授：當重要嘅價值守唔到，溫和者都必須要抗爭

陳祖為教授有感於當下局勢，10月16日在中文大學以「天下無道 － 我對當前局勢的政治哲學反思」為題開講，不但座無虛席，遲來的聽眾更坐滿梯間和通道。

陳教授條陳論証，當政府失去正當性後不同類型的反抗是否恰當，很多答案出乎意表，有些答案完全超乎筆者所料。

故陳教授再三強調：「我知道我講緊嘅嘢非常之危險，學術上嘅討論嚟啫（眾笑），唔係鼓勵你咁做，我講嘅嘢可能係錯。警方聽到之後唔好以為我鼓吹乜嘢。」

由於陳教授的論證深邃精微，無力一一筆錄，謹獻上錄音供諸同好。[1]

在問答環節，周保松教授問到陳教授應如何處理警隊；還有素來溫和的他對於運動的很多見解著實令人意想不到，是否因為梁繼平的付出而受觸動。

陳教授說暫時改革警隊無望。「警方繼續濫暴嘅話，係必須要抗爭，因為要保護自己。」長遠而言則要成立一個權力相當於廉政公署的常設機構，監測警隊運作。

對於第二個問題，陳教授感慨道：「我知你一定會問依個問題。」（眾笑）陳強調自己的立場從來沒變，「溫和」不等於「中間路線」 。 [2]

Photo Credit: 蕭雲

「有啲大陸嘅朋友問我點解咁『激』…我捫心自問冇改變過。溫和嘅人唔等於中間路線，中間路線只喺係兩端揀中間，會隨住兩端嘅轉變而轉變。」

「溫和係相信有多元嘅價值，有秩序嘅重要，自由嘅價值…對我嚟講一切都有價值，對一切價值嘅重視令我唔會偏頗。所以溫和嘅人時常俾人覺得思前想後，溫溫吞吞，因為每一個重要嘅選擇都要一番考慮，立場亦不會清晰一致。」

「唔係因為我係變色龍，而係因為我嘅多元價值，令我知道理想與現實要同時照顧，喺現實中compromise（妥協）之餘，同時不放棄理想，保持追求。所以每一次判斷我都如履薄冰，唔會義無反顧，不問結果。」

「溫和者都會抗爭。抗爭分為aggressive resistance和defensive resistance，前者追求未有嘅嘢；後者保衛現有嘅嘢。當重要嘅價值守唔到，溫和者都必須要抗爭 － 今日就係咁樣。」

「溫和者嘅信念就係，就算喺政治喺戰場失敗，但唔可以喺良知喺真理拱手相讓。」

陳教授總結時，提到古代儒家由「得君行道」，到明代王陽明轉為「覺民行道」，良知存在人民心中，知識份子的責任就是於民間播道。「道其實係政權嘅基礎。無論政權幾咁無道，民間都要執著於道，人民既冇權力，唯有靠道支撐我地。」

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊