政院推「山林解禁」5大政策：開放全台81處林道，政府的責任不是無限

行政院長蘇貞昌昨（21）日參與「向山致敬」記者會，宣布國家山林解禁政策，以「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」及「明確責任」等5項政策主軸推動山林開放，鬆綁全台81處林道，過去繁瑣的登山申請也將簡化流程，並投入4年7億經費整建山屋和步道，優化登山環境。不過每逢山難事件發生就引發熱議的搜救「使用者付費」則並未被提及，蘇貞昌則表示，各種聲音都有，會持續討論怎樣做最好。

蘇貞昌：政府過去態度錯誤，應從教育做起

根據行政院新聞稿，日本面積是台灣的10倍大，但3,000公尺以上高山僅有20幾座，台灣有268座（號稱百岳），且台灣愛登山的山友達500萬人，世界登山大國、知名的登山家多來自島國，如英國、日本等，台灣也是島國。

然而過去政府扮演管理及阻擋的角色，以「封山」的角度管理山林，不但不容易入山，服務設施也不好，山屋未達標準，也過於破舊簡陋；中央與地方權責劃分不清，還有不法之徒盜伐山林，造成破壞及髒亂等情形，蘇貞昌表示，這是過去政府錯誤態度造成。

蘇貞昌指出，過去在教育上不對，沒有好好教育國民，讓民眾感覺政府不鼓勵親近山林，只認為登山危險、應該管理；責任上也不對，登山要是出事，政府好像要對國民負無限責任，因此開放山林的態度包括責任觀念應從小、從教育做起。《新頭殼》報導，蘇貞昌強調，政府以開放態度，鼓勵人民走向山林，但也告訴山友，政府的責任不是無限，鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」精神，並協調各縣市修正「登山管理自治條例」。

五大主軸開放山林

登山界長年關心相關議題，且在數次山難事件後，引發廣泛討論，行政院召集15個部會，蘇貞昌主持多次跨部會研商會議，並透過網路及座談會等，參考山友意見，終於形成開放山林的5大政策，包括「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」及「明確責任」。

綜合行政院新聞稿、及《中央社》報導，根據規劃，

蘇貞昌強調，山是全民共享的，開放山林是個開始，請各界持續指教，讓政策得以落實。政策做得好，山友很快知道，政府會聽取山友的各種意見並儘量修正。過去幾十年不做，現在開始這樣做，一定會往好的方向走，只要方向對、腳步不停，一定會爬到山上，希望國人一起向山致敬。

各界山友怎麼看？

山友崔祖錫表示，很感動政府在開放山林的政策上大轉變，雖然還有很多議題要面對，期以開放態度、務實管理；另一名現任高山嚮導李美涼指出，終於盼到這一天，感謝政府全面開放山林，盼山友們也要自律跟自重，珍惜難得機會。

中華民國山岳協會黃楩楠理事長也於會中指出，民間社團會配合政府推廣山林政策，尤其明年是台灣「脊梁山脈旅遊年」，透過和國內外社團朋友互動，共享美好山脈旅遊，讓台灣好山好水在世界上發光發熱；中華民國健行登山會黃一元理事長表示，已登山一輩子，希望能保留美好山林減少人為設施，也感謝政府支持。

《中央社》報導，受邀出席記者會的登山用品店「登山補給站」負責人蔡及文則提出，每次發生山難救援行動，社會輿論就會提到「使用者付費」，但政府進行山域搜救，是基於保護人民生命的義務而提供的公共服務，用「使用者付費」的角度不是非常恰當，台中、南投、苗栗、高雄、屏東等相關登山自治條例，都用使用者付費的角度規範，實際上變成地方政府懲罰提出搜救要求的山友，跟中央山林開放政策有所衝突，希望可以調整。

蘇貞昌受訪時回應，一方面有這樣的意見，但一方面也有認為山友要做好準備、自律跟管理的聲音。怎樣做最好，會跟各方討論，並以山林開放的政策主軸向前走。

過去經常關注登山議題的雪羊則在臉書上表示樂觀其成，雖然還有很多地方依然在封閉中，但現在由最高行政長官宣示開放，是登山者能夠用以監督基層機關的最充分理由。因為濫權封閉的下級單位都是有主管機關的，基層機關「愛怎麼封就怎麼封，你們拿我沒轍」的迂腐過往已然離登山者而去，台灣正在以堅定而穩健的腳步往前進。

《環境資訊中心》報導，「山域開放登山者必須更為自己的行為負責，落實無痕山林。」台灣千里步道協會副執行長徐銘謙接受採訪時表示，無痕山林是享受優美的山林環境，對其他使用者、環境負責的行為。他肯定將入山、入園的行政程序簡化；只是山域開放後的制度配套，如商業團的管理、山友要負的責任，以及山屋、步道要處理到何種程度，須更具體細緻的討論。

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核稿編輯：羊正鈺