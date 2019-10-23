【青春還鄉】一手打造金山罕見蝙蝠棲息地，陳琬婷用農業帶動「在地共好」

每到冬季，新北市金山迎來的氣候就是綿綿細雨，土地也因地形限制顯得破碎。受天候、地形的限制，以及不再有可開採礦坑的的優勢，金山在地經濟的命脈似乎僅繫於觀光。面對難以復甦、青年人口不斷流失的處境，金山正在一點一滴失去小鎮該有的心跳與活力。

陳琬婷，一個90後的都市青年，以自身對農業的熱愛與熱情，全心全意地跳入金山農業領域。她罕見地創立在地休閒農場，更一手培育出「蝙蝠棲息地」，以台灣特有的自然與動物風情，挖掘出金山特殊的觀光亮點。陳琬婷想做的，不僅是重振農業風采，更是要創造出「農業加值」的效果，才能把青年帶回金山、創造在地共好。

令人感到詫異的，是一個從小在台北長大的外地人，為何會選擇會到新北金山從頭耕耘起？一切的起點，得從陳琬婷對農業、農場的願景說起。

「我很清楚我要做的就是休閒農業。之所以會把農場命名為『遠足』，其實是因為從小只有遠足的時候，才能出遠門。那時候的心情很快樂，我也很期望自己創立的農場，也能成了快樂的分享基地！」回頭談起創立願景，陳琬婷的初衷很單純，就是要將接觸大自然給予人們的愉悅，繼續不斷地傳遞下去。

Photo Credit：陳琬婷 萬事起頭難，為了創立一家「休閒農場」，竟讓陳琬婷耗費將近七年的前置作業，當時的她實在難以預期，現竟成了親子界爆紅的知名休閒農場。

由於父母親職業的緣故，陳琬婷與姊弟自幼便經常跟著雙親，365天全年無休地在店裡協助父親運送瓦斯桶，唯有學校安排出門遠足時，才能感受到與大自然互動的喜悅。

這樣的經歷和起心動念，促使陳琬婷一腳踏入農業領域。擁有造園景觀、休閒農業領域專業的她，更加清楚要發展一個從無到有的休閒農業，便是她的志業；再加上母親家鄉就在金山，一塊2甲的荒地便成了揮灑的舞台，更是她全力協助金山農業發展的重要契機。

人生地不熟、開發荒地受挫，卻因為「蝙蝠」一腳踏進生態保育

陳琬婷筆直地朝向自己的目標邁進，確立以兩年的時間，實際走進北部農場就職；摸透了休閒農場的經營眉角，再走進金山的荒地裡，一磚一瓦地蓋起自己的農場。

一個偶然的機會，陳琬婷赫然發現荒廢許久的農舍內，竟然棲息著上百隻的蝙蝠。這使得從沒看過蝙蝠的陳琬婷相當焦躁，她還急忙地請教長輩，一度鬧出笑話，以為「蝙蝠是不是真的如同電視劇般會吸人血」。

Photo Credit： 陳琬婷 中南部才有的「葉鼻蝠」，成了陳琬婷農場內的最大亮點。

但長輩的一句「蝙蝠來居住代表福氣」，才讓陳琬婷稍稍放下心，慢慢理解到原來蝙蝠是吃蟲、白天休息是為了晚上出門覓食⋯⋯等等觀念；而諸多生態復育的知識，也在建造農場的過程中，一步步開拓了她這個都市青年的視野。

為了愛護這群少見的嬌客，陳琬婷得在晚上施工、打造農舍，在找不到工人的窘境之下，意外讓家族的舅舅們全員出動。「金山的冬天都在下雨，所以沒辦法做防水工程，慢慢做、慢慢蓋，一下子就花了三年多的時間整理。」陳琬婷有些無奈地吐露。

但她從來沒想過，農場的建造已在不知不覺中，成了全家族團結一心的關鍵，更是家族重心之所在。倘若回歸初衷，陳琬婷能毫無懸念、全心全意地走上從農之路，最大的背後動力就是父母與全家人的全力支持。

而陳琬婷的用心，更是讓中南部特有的「葉鼻蝠」，七年內的數量倍增到三百多隻；同時園區內還出現了像是水鹿、山羌等自然野生動物的棲息。這也讓陳琬婷頓悟，休閒農場要做的有特色，就是要如實呈現座落「金山」的遠足農場，到底有多與眾不同。

Photo Credit：陳琬婷 遠足農場現今開業兩年，從只有踩線團到全面開放，業績明顯翻漲了三倍；更為重要的，是每個來訪的家長、孩童都是在大自然的感召下，跟著陳琬婷的導覽腳步，進一步認識金山特有的農業與農作物。

要靠「母雞帶小雞」模式，復甦金山在地農業、創造「共好」

「一樣是雞蛋，怎麼把一盒100元的雞蛋，賣到兩顆150元雞蛋的價值？關鍵就在於『服務』。」已累積出心得的陳琬婷，不諱談農場經營的成功心法；她認為要把金山的產業價值做大，就得先「創造共好」，才有可能展開高峰的「人流、金流」，更是創造「青年回鄉就業流」。

能讓陳琬婷悟出這套心法的，即是金山在地的一個青年組織——北海創生青年知識交流論壇，這個論壇網羅了像是住宿、商圈、行銷等在地青年業者，一同為金山激盪出專屬在地的「旅遊DNA」，而陳琬婷，正是在農業領域扮演重要的執行角色。

「如何產製出成功的商業模式，以我的休閒農場為例，我賣的不是雞蛋，而是服務。我讓參與的親子都能親身參與到，雞蛋是如何產出、如何從雞蛋化作『雞蛋糕』；光是中間的服務，就能讓雞蛋的價值加乘。」陳琬婷不以此為傲，她還認為要創造共好，就得串連其他農場的特色，像是種雜糧、水產等，一同規劃出知性之旅，再加上軟硬體的建設，就能貼身打造出「只有金山才玩的到」的休閒農業行程。

Photo Credit：陳琬婷 走入金山紮根後，讓陳琬婷對在地的發展更具期望，透過北海青年交流論壇，她努力地推廣農業知識。

唯有不斷帶動金山地方復甦，青年才有舞台返鄉

農業遊程的創造與串聯，同時也正為在地塑造出獨特的認同感。「金山擁有最多的青年農民，但要怎麼留住這些青年人，就是得讓他們感受到這個產業有得賺！」陳琬婷先是整理出5家微休閒農場的名單，透過寄賣伴手禮、文宣推廣，試圖將自己的人流也能轉化成其他青農的「金流」。

陳琬婷強調，「只有遊客的停留時間長、消費金額增加，整個金山才會變得愈來愈好；只有產業變得更好，才有機會增加就業機會，創造更多青年回流的可能！」

不只如此，陳琬婷還走進金山當地小學，身體力行推動蝙蝠保育的教育推廣；再走進農場，為每位遊客導覽、輸出「食農教育」的理念。陳琬婷想要做的，不只是把當年「遠足」的快樂擴散出去，她還打算把目標鎖定在「熟齡族群」。

陳琬婷發現，台灣老年化的人口越趨增加，也越加彰顯了45歲以上的勞動力人口如何流動的議題，她從媽媽的朋友發現，原來對於都市的熟鈴族群來說，農場生活是相當讓人嚮往，「如果我可以提供一個『樂齡農耕隊』，讓這些熟齡族群走進田野耕種，不就能同時解決高齡化人口增加、以及金山在地人口外流的問題？」

於是陳琬婷著手規劃，未來透過民宿、露營的設計，讓長輩感受金山特有的「打工換宿」。持續將「服務」和「農業」相互加乘，讓金山的農業得以不斷壯大、持續刺激在地產業復甦。

有了舞台、有了燈光，陳琬婷用自身的專業與努力，繼續讓金山這個小鎮，持續發光發熱。

Photo Credit：陳琬婷 陳琬婷將小時「遠足」的快樂擴散出去，讓孩童們實際走進土地裡，認識金山在地特色與農作物。