非洲豬瘟致物價攀升，貴州早餐店加價遭官方約談警告「降回去」

（中央社）非洲豬瘟導致豬肉價格狂飆，造成中國大陸物價節節攀升，但貴州省正試圖嚴控物價，該省多地早餐業者近日反應成本調漲價格，卻遭到官方約談警告，還下令已漲價業者「降回去」。

中國國家統計局15日發布，9月份CPI（消費者物價指數）較去年同期上漲3.0%，創6年來新高。其中，食品價格上漲11.2%，豬肉價格更狂漲近7成。

陸媒相關報導顯示，貴州正試圖嚴控物價上漲，優先鎖定當地居民每天早餐都要吃的牛肉粉、羊肉粉。受到豬肉供應不足影響，牛羊肉價格今年在大陸也節節攀升。

報導稱，10月，貴州黔西縣牛羊肉館出現漲價現象。隨後，市場監管部門針對兩名牛肉粉館經營者展開調查。截至11日，排查牛羊肉粉店26戶，未發現漲價行為或已「主動恢復了原價」。

貴州遵義市下轄的多個縣分，也相繼傳出早餐業者漲價後，卻被要求降回原價。界面新聞引述習水縣一名羊肉館老闆表示，今年以來，所有成本都在上漲，習水縣普通牛羊肉粉一直保持在每碗人民幣8元（約新台幣35元），同樣份量在貴陽市的價格則是10元。最近，貴陽一些牛羊肉館漲到每碗11元，因此他們決定將價格提高到每碗10元。

這名老闆說，漲價沒幾天，市監局執法人員就向部分商家發出約談，要求他們將價格恢復原價，「還說成本高的話，可以在份量和用料上適當控制，但價格要維持不變」。

習水縣市場監督管理局15日在官方微信通報，13日，市監局馬臨分局按照縣局的統一安排，對目前引起社會廣泛關注的早餐漲價較快，普通羊肉粉從每碗8元上漲到10元的問題進行專項價格監督檢查。

據通報，馬臨分局當天對「餐飲行業」經營者進行約談，告知經營者不得相互串通、聯合定價，捏造、散布漲價訊息，哄抬物價，推動商品價格過高上漲，影響社會穩定。

通報稱：「參會經營者一致表態：為維護社會穩定，絕不跟風隨意漲價，擾亂市場經濟秩序，並向社會各界廣泛宣傳：現馬臨普通羊肉粉仍舊8元一碗，歡迎大家來品嘗。」

習水縣市監局黨委書記、局長吳焱強調，從最近幾個月的肉類價格看，習水縣價格都低於遵義其他縣區，調控效果明顯，在此物價形勢下，牛羊肉館漲價「不具有合理性」。

據報導，遵義市市場監管部門對肉類價格處於「嚴管」狀態。16日，下轄的綏陽縣市場監管部門也召集全縣300多家早餐經營戶開會「打招呼」、行政告誡後，還對170多家早餐店經營者進行約談。

報導稱，有個別人認為早餐價格屬於市場定價，不是政府定價商品，監管部門不應干預。不過市場監管部門人士表示，政府部門確實不應過多干預市場定價，但在特殊時期，尤其是面對絕大多數市民利益需要維護時，政府監管部門有權出面。

責任編輯：歐嘉俊