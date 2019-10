南美人民揭竿反政府，惡質民主猶如「縱火犯變消防隊長」

文:向駿(致理科技大學教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任、中華戰略學會理事)

曾於1989年提出「歷史終結論」的福山(Francis Fukuyama)2017年4月受邀來台演講主題竟是「從歷史的終結到民主的崩壞」(From the End of History to the Decline of Democracy),此一轉變顯示全球民主化發展的趨勢。據非營利組織「自由之家」(Freedom House)2019年度報告,全球「政治權利」和「公民自由」水準連續13年下降,每年在這兩項指標下降的國家比提高的國家多。在過去十年中,每六個民主國家中就有一個離開民主陣營,目前全球大國中勉強只有過半的民主國家。

2012年出版《國家為何會失敗》(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)的共同作者麻省理工學院教授艾賽默魯(Daron Acemoglu)和芝加哥大學教授羅賓森(James A. Robinson),最近對美國總統川普(Donald Trump)諸多違憲事實曾感慨地指出:「憲法不能拯救美國民主。它從來就不能。能夠做到的只有美國民眾。」川普「霸凌」民主制度也許正是全球面臨民主危機的主因,2019年南美民主發展恐使此一趨勢更惡化。

秘魯:濫權謀私

曾於1985-1990年和2006-2011年兩度擔任秘魯總統的加西亞(Alan Garcia),遭檢方指認在第二任總統期間收受巴西建商奧德佈雷希特公司(Odebrecht)賄賂,使該公司獲得首都利馬地鐵列車專案合約。2018年11月17日,秘魯最高法院裁定加西亞18個月內不得離境,加西亞雖逃進烏拉圭駐秘魯大使館尋求庇護,但未被接受。今(2019)年4月17日加西亞於司法當局執行拘捕前自殺身亡,得年69歲。同日,加西亞執政時期的總統府秘書長納瓦(Luis Nava)及秘魯石油公司前副總裁等涉案人員則被拘捕。

被控接受巴西建商賄賂的還包括前總統庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)和烏馬拉(Ollanta Humala)。國會最大反對黨人民力量黨(Fuerza Popular)黨魁、前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)之女藤森惠,子也因收賄在押屆滿一年。該黨佔國會130席中的71席,9月30日以「道德無能」為由將總統畢斯卡拉(Martin Vizcarra)停職一年。10月1日畢斯卡拉宣布解散國會,藤森惠子則於10月16日被釋放。如此赤裸的行政與立法對抗充分顯示「濫權謀私」的惡質民主。

厄瓜多:IMF藥到病除?

今年2月厄瓜多獲得國際貨幣基金(IMF)42億美元的貸款,條件之一是廢除燃料補助。2017年就任總統的莫雷諾(Lenin Moreno)為了推行撙節政策取消燃料補助導致國內油價飆漲,引爆民怨。10月3日燃料補貼縮減生效當天,包括計程車、公車和卡車司機封鎖首都基多(Quito)以及太平洋沿岸城市瓜亞基爾(Guayaquil)的道路。10月8日上萬示威者聚集在基多街頭,甚至一度突破封鎖沖入國會大廈,儘管被警方驅散,但厄瓜多政府被迫暫時遷往瓜亞基爾辦公。

莫雷諾拒絕撤回撙節政策,也拒絕下台,並謂「我不懂為什麼我做對的事情反而要辭職。」但10月13日厄瓜多政府還是撤回取消燃油補貼命令,長達12日的示威活動共造成7人死亡、1349人受傷,超過1100人遭逮捕。厄瓜多能源部表示,在亞馬遜的3座石油設施被佔領導致產油量下降31%。10月1日厄瓜多雖宣布將於明(2020)年1月退出石油輸出國家組織(OPEC),但IMF貸款是否仍然有效尚待觀察。

Photo Credit: Reuters/達志影像

委內瑞拉:縱火犯變消防隊長

今年1月10日馬杜洛(Nicolás Maduro)宣誓就職第二任委內瑞拉總統後,國會議長瓜伊多(Juan Guaidó)於1月23日自行宣布為臨時總統,該國政經情勢急轉直下,至今尚未達成解決方案。令人不解的是委內瑞拉卻在10月17日當選為聯合國人權理事會的新成員國。在無記名投票方式下,巴西和委內瑞拉分別獲得聯合國193個成員國中的153票和105票贏得拉丁美洲和加勒比海地區的兩個席位,將於明年1月1日正式生效,任期三年。

選後智利外交部長表示「我們對此次選舉很失望,委內瑞拉馬杜洛政府不配擁有這一席位,它沒有此一職位需要的能力。」美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Knight Craft)更譴責「對於105國支持侵害人命和尊嚴的國家,我個人感到悲哀,這徹底證明人權理事會已經崩壞,也是美國退出的原因。」2018年6月19日,時任美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)宣布美國退出人權理事會,理由是該會對以色列不公,且淪為「侵害人權者的保護者」。

聯合國人權理事會聯合國人權理事會(UNHRC)2006年依據聯合國大會決議成立,取代原本的人權委員會(UNCHR),該委員會隸屬於聯合國經濟社會理事會(ECOSOC),目前有47個成員國,負責推動和保護全球各地的人權。今年6月人權理事會主席巴舍萊(Michelle Bachelet)訪問委內瑞拉時發現該國嚴重違反人權,難怪日內瓦NGO「聯合國觀察」(UN Watch)執行董事諾耶(Hillel Neuer)批評委內瑞拉當選「就像縱火犯變消防隊長」(like making a pyromaniac into the town fire chief)。

玻利維亞:莫拉萊斯連任與否成懸念

2005年12月18日,莫拉萊斯(Evo Morales)以53.7%的選票當選玻利維亞總統,2006年1月22日就職後成為該國脫離西班牙殖民統治以來第一位本土原住民出身的國家領導人,也是第一位左派總統。儘管玻利維亞依然是南美洲最貧窮的國家,但在莫拉萊斯任期內經濟有穩定且持續的進步,據世界銀行報告指出,玻利維亞每年經濟成長率為4.6%,是南美洲整體經濟成長率的2倍多。2014年10月12日莫拉萊斯當選第三任總統的感言表示,選舉結果「是社會主義者改革的勝利」,「是反帝國主義者與反殖民主義者的勝利」,他將勝利獻給古巴革命之父卡斯楚(Fidel Castro),及委內瑞拉已故前總統、至交好友查維茲(Hugo Chávez)。

該國憲法規定總統只能連任2次,不過因其支持度高漲,外界擔憂該他是否開民主倒車。2016年玻國雖否決了莫拉雷斯欲修憲延長總統任期的提議,但隨後他因獲最高法院多數提名,所以不顧民眾反對繼續尋求連任。民眾不滿莫拉萊斯當選並質疑選舉舞弊,在多個城市爆發大型衝突,反對派在22日發動全國大罷工。

就在玻利維亞大選前夕,智利總統皮涅拉(Sebastián Piñera)於10月19日凌晨宣佈首都聖地牙哥進入緊急狀態,起因為青年學子抗議地鐵票價調漲的示威遊行轉為破壞地鐵站和縱火等暴力行為,部分民眾以傳統「敲鍋抗議」(cacerolazo)表演形式延續抗爭行動。值得關注的是更大規模的「敲鍋抗議」可能在10月27日阿根廷和烏拉圭大選結果揭曉後陸續上演。

