終於和全英國「同步」：北愛爾蘭墮胎、同性婚姻合法化

英國北愛爾蘭今（21）日放寬同性婚姻和墮胎法的規定，這是這個英國省分里程碑意義的轉變，目的是要與英國本島的法律一致，墮胎和同性婚姻在英格蘭（England）、威爾斯（Wales）和蘇格蘭（Scotland）都已經合法。過去只能到海外或是在北愛爾蘭境內非法墮胎的女性將能合法墮胎，不過在沒有處方簽的情況下擅自買墮胎藥依然是非法的。

北愛爾蘭女性過去只能冒犯法風險墮胎

《中央社》報導，北愛爾蘭的墮胎規定是全歐最嚴格之一，即便是強暴懷孕和胎兒嚴重異常，也不得墮胎，除非母親本身生命或是精神健康陷入危險，才允許墮胎。如此嚴格的規定，甚至導致產婦即便事前知道產下的孩子無法存活，也無法中止妊娠。

根據統計，在2017年至2018年，人口200萬的北愛只有施行過44起中止妊娠。相較下，人口5900萬的英格蘭和威爾斯地區，則有20萬5000起。英格蘭和威爾斯人口為北愛的約30倍，墮胎案例卻是4500倍。

《新頭殼》報導，英國其他地區自1967年起，已允許婦女在懷孕的第24週進行流產，但北愛爾蘭法律原本規定，不僅進行墮胎手術的婦女會入獄，就連試圖墮胎也可能入獄。照料者也可能因提供墮胎的建議而遭到起訴。因此，來自北愛爾蘭的幾代婦女前往其他地方墮胎。她們也在網路上非法買墮胎藥，不敢尋求醫療服務。

《聯合報》報導，在過渡期間，北愛爾蘭的孕婦若有「嚴重胎兒異常或致命的」狀況才能接受墮胎。

據估計，每年約有45名女性被診斷致命胎兒異常，但是必須到北愛以外的地方墮胎，今後，醫療人員可以自由給予英國提供墮胎服務的資訊。如果女性前往普通科診所考慮墮胎，診所可以提供英國中央預訂服務電話號碼，也可以代替她幫忙撥打，但不能進行墮胎手術。

《中央社》報導，北愛爾蘭人權委員會（NIHRC）去年對墮胎禁令的合法性提出上訴，但遭到最高法院駁回，一位懷有腦死胎兒的北愛爾蘭婦女艾華特（Sarah Ewart），她當時只能等到胎兒在腹中死去，或是讓胎兒被產下後死去2種選擇，最後只得到倫敦中止妊娠。如果艾華特繼續留在北愛爾蘭，她必須每2週到醫院檢查直到胎兒死亡，才會催生讓她產下死胎。她後來以個人名義向高等法院提出告訴，高等法院則在10月4日時裁定她勝訴。

《新頭殼》報導，2018年，愛爾蘭共和國以壓倒性的多數通過公民投票，允許婦女墮胎。這個結果也影響了北愛爾蘭。

英國保守黨政府原本主張，墮胎和同性婚姻議題是北愛爾蘭自己應該決定的問題。但是北愛爾蘭議會過去3年來陷入親英派與北愛民族主義者之間的僵局，沒有召開過會議。面對日益高築的壓力，英國國會在7月修改了1項北愛爾蘭法案，以使墮胎合法化，另外也放寬現行法律並允許該地區的同性婚姻，但北愛爾蘭政府可以在10月的最後期限之前提出覆議。

《中央社》報導，倘若北愛主要政黨未能於10月21日期限前組成政府、北愛議會未能修改上述通過的法規，導致北愛墮胎非法的《侵害人身罪法》第58、59條將自動廢除，北愛墮胎禁令將自動放寬，且同性婚姻合法化，與其餘英國地區法規一致。

北愛爾蘭從2017年1月執政聯盟解散以來，已有將近3年沒有政府。北愛爾蘭議會今天有短暫開會，但未獲得反對黨的支持，因此無法組成政府並通過任何修正法案。

墮胎明年正式成為醫院服務

《聯合報》報導，從現在開始到2020年3月31日前，北愛不會提供例行墮胎服務，但從2020年4月起，北愛2間醫院會提供墮胎服務，2間醫院外圍將會有緩衝區，任何在附近阻饒墮胎的民眾將被起訴。過去8年來有資格執行墮胎的醫生需要再接受相關專業訓練。

然而，在北愛購買墮胎藥需要處方簽，擅自銷售、購買墮胎藥仍然是違法的，如果女性服藥後有併發症，可以「在北愛爾蘭尋求醫療協助」。

《中央社》報導，國際特赦組織（Amnesty International）北愛爾蘭活動倡議經理泰加特（Grainne Teggart）今天於期限屆滿幾小時前說：

「今天午夜將寫下歷史。對於北愛爾蘭來說，這是一個非常重要的時刻、新時代開端，我們從控制我們身體和醫療保健的壓迫性法律中解放。」

北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julian Smith）在國會表示，禁止墮胎的法律將於午夜廢除，往後將中止相關刑事起訴，他說：「2020年3月31日之前，北愛爾蘭將對墮胎服務的合法途徑施行新法律架構。」

同性伴侶關係也將合法

22日也生效的另一項法律，也允許愛爾蘭的同性伴侶自2020年2月起登記結婚。英格蘭，蘇格蘭和威爾斯已於2014年允許同性婚姻，但在愛爾蘭卻遲遲未能合法化。

今天生效的新法規定，英國政府必須在2020年1月13日之前通過同性婚姻的規則。由於新人必須在結婚前28天表明打算結婚的原因，愛爾蘭首次同性婚禮預計將在情人節那天舉行，史密斯說：「這意味第一對同性伴侶最遲將於2020年情人節那週結為連理。」

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核稿編輯：羊正鈺