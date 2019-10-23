專訪《陽光普照》導演鍾孟宏（下）：談演員、談角色，台灣電影未來的樣貌

當我們回顧鍾孟宏開始創作電影的這十幾年，不難發現就算是拍攝題材的更迭，仍無法忽視鍾導作品中骨子裡的血脈相承，2008年交出首部劇情長片《停車》，編織出小人物的生活，從中產階級的夫妻問題、隔代喪子的問題、中國移工與黑社會的娼妓問題、展延出一幅台灣底層社會的眾生相，也入選坎城影展「一種注目」單元；第二部劇情長片《第四張畫》將觸角伸進偏鄉地區，關照失蹤兒童新住民，拆解家庭的暴力與教育議題，凝煉出成熟的作者印記，也順利拿到首座金馬「最佳導演」，接下來的《失魂》則在黑色驚悚中，以類型片包裝，挖掘人性、父子與土地間的情感，也贏得2013年台北電影獎的最佳劇情長片與最佳攝影，同時代表台灣參選奧斯卡最佳外語片（今年此獎項改為最佳國際電影），2016年的《一路順風》則在黑色幽默中找到小人物的無奈與對生活的哲思，笑淚間看見人性光輝。

綜覽這些作品，可以發現鍾孟宏對台灣人（家庭）的關注以及土地意識，更重要的是，鍾孟宏的電影世界中總是冷冽與疏離的，彷彿拒絕讓觀眾進入角色的深層情緒，皆以旁觀者的視角看待，刻意保持冷靜的觀點，大膽地將情緒肢解，使其破碎，換來的是更多抽離感，也讓鍾孟宏在視覺上有著獨樹一幟的風格，但在《陽光普照》中，用了大量的特寫鏡頭令人難忘，也因此，某些時刻被逼著凝視角色情緒，跟著角色同悲同喜，甚至有了温貞菱與許光漢的牽手畫面，柯淑勤在七星山頂崩潰大哭的戲，過往鍾孟宏作品中，此類畫面幾乎可說是看不見。

過往覺得哭戲就像是色情片的鍾孟宏解釋這次的轉變：「當我用同理心且為人父、為人子的角度去看的時候，情感不自覺就跟著打轉，我的心境就像是片中拍攝的小捲風一樣，跟所有角色都完完全全在旋渦裡無法脫身，包誇哭戲，就讓情感流瀉，不想像以前一樣刻意介入剪掉了。」鍾孟宏提及的小捲風，有看過《美國心玫瑰情》的影迷肯定能馬上扣連，鍾導也在早期擔任金馬評審的時候，於街上看見此風景，當時就想拍進電影中，終在《陽光普照》中實現。

這樣的情緒，也更動了鍾孟宏的劇本，早期第一版的劇本，是選擇讓劇中的家庭走向一個悲劇性的結尾，後來鍾孟宏發現普世眾生不該如此，也不該那麼冷酷地看待所有人，鍾導自己形容不能將這個家庭「丟包」，不應在《陽光普照》中如此不負責任，故事走到最後，該有點希望，也該有點溫暖，因此才有了巫建和在和煦的陽光下騎腳踏車的安排。

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當然，一部電影最能牽引觀眾情緒的，恐怕便是「配樂」與「歌曲」，鍾孟宏在《一路順風》中和林生祥合作，而後監製黃信堯執導的《大佛普拉斯》，其音樂同樣出自林生祥之手，合作早有默契的兩人，這次則共同譜寫《陽光普照》的主題曲〈遠行〉，鍾孟宏親自填詞，作曲、演唱則由林生祥操刀，受到金馬肯定，再度入圍最佳原創歌曲，前年林生祥才以〈有無〉拿下此獎。

〈遠行〉一曲的核心概念，是傳遞「很遠」的聲音，或許是從月球、也或許是從其他星球傳來，一開始曲先完成，需要鍾孟宏填詞，但鍾孟宏遲遲不肯動筆，原先想矇混過去以為林生祥會找別人寫詞，但林生祥橫了心就是要鍾孟宏的詞，談起兩人的合作經驗，鍾孟宏說：「林生祥跟我說，你都可以寫劇本了，寫歌詞有什麼麻煩？一直到無法拖延我才動筆題詞。」這一曲一詞，幾乎沒有大改，只是微調，兩人對於故事應有的曲調看法一致，也是彼此的知音，「台灣有這種音樂人真的挺好的，除了感謝外我還能說什麼。」鍾孟宏感性地這樣說。有了林生祥草根的音樂氣質，配上巧妙運用法國號溫暖柔和的特性，讓本作的家庭詩篇多次閃現動人淚光。

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《陽光普照》的故事圍繞在一家四口，由陳以文任職爸爸（駕訓班教練）、柯淑勤擔任媽媽（酒店美髮師）、許光漢以及巫建和分別飾演哥哥（模範生）與弟弟（小混混），在爸爸的職業上，可以窺見《一路順風》中，許冠文飾演的計程車司機老許的影子，將兩個角色相互對照是有趣的，計程車司機之於駕訓班教練，做的事不同，但本質相同，兩個駕駛理應最清楚「方向」的人皆在人生道路上有了迷惘與困惑，陳以文貫串全片的座右銘「把握時間、掌握方向」也成了另一份黑色幽默，這樣的角色有著衝突性的美感，迷人，但也讓鍾孟宏傷透腦筋，鍾孟宏自己透露：「其實陳以文的職業構思很久，之後突然想到駕訓班教練不斷地教開車，但這些人卻很難實際掌握自己的車子，計程車和駕訓班，都踩著不屬於自己的車，就跟人生中的迷惘一樣，於是這次就設定成駕訓班教練。」

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對於鍾孟宏來說，這份迷惘不是駕駛們獨有，而是眾生皆有，對於迷惘，鍾孟宏將之視作有趣的人生體悟，也是創作中最迷人的事，雖然深陷迷惘時很難熬，卻甘之如飴。喜歡旅行、聽故事的鍾孟宏經常「搭訕」陌生人談天或是找舊識說地，從這些人的生活經驗中省思某一部份困頓的自我，就這樣一點一滴地回望過去、檢視現在、思考未來，成了探尋自己的最佳途徑，也成了創作中不可或缺的田野調查，使作品中的角色更透徹。 鍾孟宏說：「拍一個不了解的人，就是在了解我自己，我不喜歡把個人經驗放進電影中，都是透過觀察來塑造角色和劇情，從陌生人聊天的經驗中，慢慢會知道「人」的輪廓，也會漸漸知道什麼樣的人會講什麼樣的話，就把這些「人」帶進我的電影中。」

這次的《陽光普照》，鍾孟宏再三強調片子跟自己的生活、家庭真的無關，對於筆下的角色有的就是深刻的理解，並汲取出動機和情緒，唯一個人經驗能說出的大概就是公園中踢鞋復健的老伯，那是鍾導上下班時固定上演的景象，覺得有趣拍入電影，但僅此而已（或是上文提及的小捲風）。

Photo Credit：王祖鵬攝影

談《陽光普照》，除了創作靈感外，可能很難不談一幫硬底子演員，演員群的好表現直接反映在金馬獎提名中，陳以文、巫建和雙雙入圍影帝；柯淑勤角逐影后；劉冠廷、温貞菱則分別挑戰男配角、女配角，其實，許光漢、尹馨、吳岱凌等人也不能忽略，視演員一向眼光獨具的鍾孟宏，總能挖掘出演員的迷人特質，三年前也成功將納豆從綜藝咖轉往角逐金馬男配角的位置上，其餘像是戴立忍、庹宗華、金士傑、梁赫群等人，都在鍾孟宏的世界中佔有一席之地。

大家常說鍾導有固定班底，但鍾孟宏本人並不這麼認為，認為挑演員還是建構在角色跟片子本身，至於會挑上陳以文飾演爸爸，則是在《一路順風》的合作後，動念起心。鍾孟宏說：「我們這代50歲左右的中年男子，真的讓我驚豔的演員就屬戴立忍、陳以文這些人，他們從年輕一路演戲至今，我覺得就是要有個位置給他們，讓他們盡情發揮，劇本完成時，二話不說直接找陳以文來演，他也是少數演員中，能把台詞背得滾瓜爛熟，而且舉手投足間的情緒都相當精準。」

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陳以文活躍於劇場、電視與電影中，演出經驗三十餘年、獲獎無數的他，表演時自然有股強大的氣場，那是靠歲月的堆疊、經驗的積累，才內化成的演員氣質，這樣的氣場，台灣能對戲的女演員恐怕寥寥無幾，這時在鍾孟宏去年監製的《小美》中飾演媽媽的資深演員柯淑勤，也就很自然地演出《陽光普照》中與陳以文有眾多對手戲的角色，並承接住陳以文的演出氣場。

對於媽媽一角的描寫，鍾孟宏與同是本片編劇的張耀升，就是寫出一般家庭中的媽媽，她們總是孩子們的受氣包，包容並化解全家人的情緒，父子關係欠佳仍是媽媽在中間緩頰，鍾孟宏自己形容媽媽就像「活跳蝦」般火燒屁股、四處跳腳，回溯起早年的記憶，鍾孟宏說：「早期我們是農業社會，我很早就離家上台北了，但每次一回到家，我媽媽就做紅燒吳郭魚，那就是記憶中的味道。」而柯淑勤就在這些微小的分與寸之間，將媽媽一角拿捏的相當得宜，也成了全片最溫柔的力量。

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除了資深演員外，《陽光普照》中也新人輩出，温貞菱、許光漢踩在戀人未滿界線上的曖昧情愫，許光漢則透過已故作家袁哲生筆下〈寂寞的遊戲〉中的司馬光來明志，緩緩述說成長中不為人知的陰暗面，更將人心複雜、模糊的面向詮釋到位，令人心疼，且讓全片最重要的轉折更具說服力，私以為是這次金馬遺珠之一。 然而另一位新生代演員劉冠廷則被這次的金馬鼓勵，2017年在瞿友寧執導的《花甲男孩轉大人》中，飾演純情流氓鄭花明，就此一炮而紅，隔年也受到金鐘鼓勵拿下戲劇節目男配角獎，從小螢幕轉向大銀幕後，成績有目共睹，有了劉冠廷天生的靈動演出，鍾孟宏往常習慣的敘事模式及其黑色暴力美學，更得以發揮，替本片注入亦正亦邪的魂魄，電影也才有了正反兩面的思辨，善惡也就並非二元對立，後半段鍾孟宏想說的核心也才成立。

談到劉冠廷，鍾孟宏說：「有次不小心看到《花甲》，就覺得這個年輕人很有意思，就找他來試，對談時他都很客氣，但他的語氣停頓之間，讓我很好奇他內心到底在想什麼，是不是真的如外表所見的可愛或陽光？，還是有很深的黑暗面，我很不確定。」就是停頓的眉宇間，劉冠廷讓「菜頭」這個角色立體鮮明，雖然在片場時有情緒過深的時刻，但經微調後，就成了鍾導要的模樣，也成了金馬大熱。無論戲份長短，這群演員皆謹守崗位，讓角色於大銀幕中活了一遍，40天的拍攝期間，成了鍾孟宏拍攝期最長的片，也造就了令人印象深刻的戲。

Photo Credit：甲上娛樂

「我真的覺得台灣電影的未來就是要靠這些好演員，常有人問我台灣電影的未來怎麼辦？沒怎麼辦，就是努力寫好劇本，然後找這些好演員把它演出來，不要再消耗這些人了。」鍾孟宏語重心長地說，這也是鍾孟宏期許《陽光普照》對台灣社會做到的影響：「希望讓台灣電影更好，讓觀眾知道台灣一直有電影工作者在做好片子想跟大家溝通，讓這個產業更有力氣做下去。」

回憶起這天的訪談過程，原先想像鍾導會相當嚴肅且地雷很多，但實際與鍾導聊天非常舒服自在，也是筆者專訪至今聽過最多髒話與笑聲的一次，不過在這些背後，鍾導的言談中盡是對生命、生活、家庭、社會、電影的觀察與體悟，40分鐘的訪談，鍾導豪邁、不拘小節卻帶著文人雅士的性格也令人印象深刻，這些總總都在其作品上體現，首部劇情長片《停車》到現在，十多年來他仍是極為關心台灣這片土地的好導演，祝福鍾孟宏，祝福《陽光普照》劇組團隊。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航