《巴黎協定》的台灣對策（上）：要求各方平等為地球盡一份力，但什麼是「平等」？

文：譚偉恩（國立中興大學國際政治研究所副教授）

緩解氣候變遷對地球生態和人類文明造成的各種衝擊，同時設法朝向一個更為公平的暖化治理，是國際合作長期以來的努力目標。在2015年以前，《京都議定書》（Kyoto Protocol, KP）曾一度在此目標下扮演關鍵角色，作為國際社會抑制全球暖化的重要制度，可惜最終成效不彰。2015年當《巴黎協定》（Paris Agreement, PA）在《聯合國氣候變遷框架公約》第21屆締約方大會（UNFCCC COP21）上獲得通過並取代KP之後，全球暖化的治理便進入了一個新階段。

有別於在KP架構下的暖化治理模式——將國際社會分成兩個類群，彼此在義務上有著明顯差異，PA透過國家自主貢獻（nationally determined contributions, NDCs）這個新機制，讓全球暖化的治理朝向一個更具有彈性、包容性和自願性的合作。這樣的制度設計意義重大，為緩解氣候變遷帶來新的希望與動力。與KP相比，PA所以享有更大的包容性是因為它讓所有UNFCCC的締約方透過繳交NDCs的書面檔來達到「參與合作」之效果。（註1）這也就是說，只要主權國家客觀上遞交了自己的NDCs，即等同踐行了PA要求的義務且參與了抑制氣候變遷的行動（至少現階段可以如此認定）。

文獻上將PA描述成一個對所有締約方設下相同義務的國際氣候協定。例如學者Dimitrov在其研究中指出，PA這個新的暖化治理制度是一個「自由放任」（laissez-faire）模式的展現，將具體的政策內容留給個別主權國家自行決定，但在國際法上創設出UNFCCC的各締約方必須提交、發展、執行自設的減排措施，且不斷強化（原則上每五年）具體的抗暖行動。（註2）易言之，每個締約方在自己的NDCs中，可以依其所認為的「平等」（equity）去制訂緩解（mitigation）和調適（adaptation）氣候變遷的具體方法或設定具有企圖心的減排目標；有些國家的NDCs內容是較為簡明之立場性聲明；有些則把NDCs視為一種宣傳工具去向國際社會表彰自己的特殊情況或對於「平等」的理解；有些則是透過擬定溫室氣體的減排措施來展現自己國家對抗暖化的企圖。

PA在規範內容上還有另一項特色，就是對於削減溫室氣體排量的國際合作採取更為彈性的態度，在第6條的規範下，締約方可以建立起一個比KP更具有彈性的合作模式，也就是在清潔發展、共同執行、碳交易等項目不再因締約方的經濟發展情況有別而進行設限。此一制度上的修正拓展了國際間碳市場的交易範圍與合作空間，讓先前KP架構下無法形成的合作關係有機會獲得發展。

不過，這樣的規範上調整也可能導致原本不甚平等的情況進一步惡化，因為PA為全球碳市場創造出的彈性空間有可能讓現行經濟結構中的既得利益者，進一步獲得更多好處。詳言之，因為前十大溫室氣體排放國在溫室氣體的排量上就佔了全球淨排總量的60％以上，同時這些排放大國在面對氣候變遷時的脆弱度往往比發展中國家來得低。如果這種情況沒有被適度地加以考慮，就可能會加深原本南北國家在暖化治理上的「不平等」。換句話說，透過市場機製作為各國消減溫室氣體排量的一種途徑，對那些較富有的國家比較有利；它們通常在經濟活動中排放相對較多的溫室氣體，並由此獲得龐大的利益。相較之下，較為貧窮的國家在排放量上明顯少了許多（至少人均排量低於已開發的工業先進國家），可是它們因應氣候變遷時明顯脆弱度很高，並且經常受到極端氣候帶來的各種衝擊。

總體而言，PA雖然旨在提供各國一個更具有包容性、彈性與合作空間的抗暖機制，但在具體落實的部分還無法確定能不能為我們帶來一個更有效率又兼顧公平性的暖化治理。在這樣的情況下，台灣是否成為PA的締約方就只是次要的問題，真正的挑戰是要用什麼方法來回應PA這個新的全球抗暖制度，同時經由可行的國際合作方案來確保自己的經濟發展及適應氣候變遷的能力。

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暖化治理制度中的「平等」問題

「平等」這個概念在全球暖化治理的相關規範中一直居於非常核心的位置，自UNFCCC生效以來，暖化治理的制度就不斷揭示締約方應在「平等」的前提下，為保護及維護地球的大氣系統盡一份心力，並且依據共同但有區別的責任和個別能力（common but differentiated responsibilities and respective capabilities, CBDRRC）這個原則。（註3）然而，CBDRRC原則的具體內容究竟是什麼？它與「平等」的關聯又是什麼？

理論上，CBDRRC原則旨在彰顯國際社會應共同承擔起保護及維護地球大氣系統的責任，但踐行這個責任之具體方式，特別是去限制導致暖化的因和緩解暖化的果，應該要基於一些重要且必要的考量，像是歷史上一個國家對於大氣中溫室氣體濃度的貢獻，還有因應氣候變遷能力上的差異等等。基於這樣的理解，CBDRRC這個原則反映出一個關於「平等」問題的思考，某程度上它和分配正義的概念非常貼近，也就是在各國目標相同的前提下去尋求抗暖責任分配上的公平性（fairness）。（註4）

然而，在歷來的暖化治理制度中，「平等」這個概念一直沒有在UNFCCC、KP和PA中被清楚地加以說明其具體內容究竟所指為何，以及「平等」應該是與CBDRRC這個原則相互獨立還是其實有所關聯。這就導致有關「平等」的辯論始終難以定調，同時對於如何落實CBDRRC此一原則的方法也始終沒有共識，而這些懸而未決的情況也就一直影響聯合國每年年底的氣候談判。

事實上，「平等」在法律概念中的爭議性本來就很難加以避免，任何國家一旦將CBDRRC原則融入其本國法律進行暖化治理，就必然得決定要採取什麼樣的解釋和認知來看待「平等」。而這也就意謂著，在國內層次上，一國政府認為的適當解釋或立場可能和該國多數人民的認知會有所歧異，同時在國際層次上不同國家彼此對於「平等」的理解也不盡相同。既然如此，要設下明確的義務或責任分工，進而要求各國遵守以其達到有效控制或抑制暖化的目標最終一定是失敗收場。事實上，過去20多年的「公約－議定書模式」就是如此。（註5）

有別於過往的「公約－議定書模式」，PA將「平等」與CBDRRC原則放在一起（註6），兩個概念因此應被視為相互有關。理解上，「平等」可以解釋為對CBDRRC原則的重要補充。一直以來，CBDRRC原則被理解為是依據各國的經濟水準、發展情況，還有歷史上對於大氣中溫室氣體濃度的貢獻，來進行責任的區別化。而這樣的理解導致一個必然的結果就是，已開發工業化國家必須扮演先行者的角色去減少本國溫室氣體的排量，同時還要支持和援助發展中國家去緩解和適應各種氣候變遷所帶來的衝擊。然而，對於「平等」是項概念的理解是否也應該涵蓋到國家在氣候變遷下的脆弱程度呢？詳言之，在每個國家承受氣候變遷的衝擊能力與回復能力有所不同時，它們對於因應全球暖化的急迫程度也必然有所別。

討論抗暖義務和相關工作的分配是一回事，現實生活中遭受暖化衝擊程度的高低又是另一回事。當兩者不必然相關或是可以被切割開來的時候，我們要怎麼說服脆弱度低但發展程度相對較高的國家去積極扮演先行者的角色，又要如何期待這些國家會認真地基於「平等」去協助發展中國家因應氣候變遷？除此之外，發展中國家通常比較在乎同一個世代（intra-generation）之間的平等問題；相較之下，很多工業化已開發國家在「修辭上」強調對未來世代的責任，也就是代際之間（inter-generations）的平等問題。這樣的差異性讓南北國家在氣候談判的場合上經常陷入僵局。

為了克服上述這些問題，「利馬氣候行動呼籲」（Lima Call for Climate Action，以下簡稱Lima）提出一個新的構想幫助各國用較透明的方式在「平等」與CBDRRC原則上重新展開建設性對話。這個構構就是各國必須提出自己2020年之後的溫室氣體減排承諾書，即所謂的NDCs。UNFCCC的秘書處對此設立一個專門網站作為平臺，讓各締約方將所提交的NDCs透過這個平臺公告周知。

在法律上，雖然PA沒有強制要求締約方一定得在NDCs中列出什麼樣的內容，但基本上會包括具有量化性質的確切減排目標、施行過程中的相關政策與計畫、各種因應暖化措施的涵蓋範圍等，並清楚描述自己國家評估溫室氣體排放量變化之方法。此外，基於國情上的不同，PA鼓勵締約方將自己的調適策略、所需要的財務支援或科學技術等資訊也一併公開在上述的專門網站。另一方面，在降低「損失與損害」這個議題上，PA第8條規範締約方應透過「華沙損失與損害國際機制」（Warsaw International Mechanism for Loss and Damage）來因應氣候變遷，尤其是透過早期預警、風險評估、緊急應變措施、氣候保險機制等方式。（註7）

註釋

註1：詳見：PA第3條；Robert Falkner, “The Paris Agreement and The New Logic of International Climate Politics,” International Affairs, Vol. 92, No. 5 (2016): 1107-1125.

註2：詳見：PA第3條、第4條；RadoslavDimitrov, “The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors,” Global Environmental Politics, Vol. 16, No. 3 (2016): 1-11.

註3：詳見：UNFCCC第3條。

註4：Christina Voigt and Felipe Ferreira, “Dynamic Differentiation: The Principles of CBDRRC, Progression and Highest Possible Ambition in the Paris Agreement,” Transnational Environmental Law, Vol. 5, No. 2 (2016): 285-303.

註5：Amanda Rosen, “The Wrong Solution at the Right Time: The Failure of the Kyoto Protocol on Climate Change,” Politics & Policy, Vol. 43, No. 1 (2015): 30-58.

註6：詳見：PA第2條第2項。

註7：這一條的內容是許多脆弱度較高的小島國家期待與要求的，但像美國這樣的已開發國家則是頗為反對PA處理此議題，擔心因此承擔過多的國際責任。為了顧及小島國家和已開發國家的憂慮，PA最後是以註記「損失與損害」不涉及國際責任與賠償的方式，將之規定在第8條中。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航