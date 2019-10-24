《巴黎協定》的台灣對策（下）：雖然不是締約方，但給了台灣參與協定的國際法基礎

文：譚偉恩（國立中興大學國際政治研究所副教授）

新策略：NDCs的優與劣

雖然PA可以被認為是具有法律效力之國際條約（第3條），但針對各締約方具體減排溫室氣體的義務來說，PA實際上是以NDCs這個新的策略去要求各國提出一套說辭及方法，而不是透過條約上的拘束力去決定或干涉各國在溫室氣體減量上的確切義務。（註1）因此，PA的效力其實是外硬內軟，它真正的作用是讓全球暖化治理的合作得以延續，不要因為第一承諾期的告終而破局。根據PA第4條第2項之規定，各締約方應制定與通報所擬實現之NDCs。同時，要以具體的國內減緩措施來實現NDCs。

然而，對於沒有在國內層次上落實自己NDCs內容的國家，PA並無罰責，僅於第15條第1項載明，「要建立一個機制，以促進執行和遵守本協定之內容」；同條第2項進一步指出，這個機制「由一個以專家為主的委員會組成，並且是促進性的，以透明、非對抗、非懲罰的方式行使其權利，並應特別關注到締約方各自的能力與情況。」

由此可知，PA生效後對於沒有履行自己NDCs的國家並無權利加以處罰，充其量只能依據第16條第4項，由作為PA締約方會議的「UNFCCC締約方會議」定期對各個國家執行減排的情況進行審核，並在授權範圍內作出促進PA有效執行之必要決定。職是之故，有文獻認為PA生效之後頂多只能期待各締約方基於誠信（good faith）去踐行自己在NDCs之承諾內容，（註2）而本文也對PA實際上能達成的減量效果持保留且偏向悲觀的立場。

事實上，PA最大的成功之處是取代之前「公約－議定書模式」的暖化治理，因為那個由上而下且相對靜態的舊制度在過去二十多年一直沒有發揮抑制暖化的效果，是一個不符合國際政治現實的多邊合作。相較之下，PA給予締約方比較大的空間和彈性去評估自己本國的情況和設定符合自己能力的減排措施，例如：減少伐林（第5條）、設定排放峰值（peaking emissions），（註3）或提供發展中國家緩解和適應全球暖化衝擊所需之資金（第9條）等等。此種高度個別化與反映CBDRRC原則的新模式給主權國家很大的空間去處理它們所認為最重要的問題，並盡可能反映出個別國家的國內政治需求。正因為如此，在2015年11月就已經有超過180個國家（包含當時所有的排放大國）繳交了自己的NDCs。（註4）此一極高的參與情況讓PA未生效就已先轟動，並獲得不少讚譽。

PA在2016年4月22開放給各國進行簽署，當時有175國完成程式。同年的10月5日，法律上要求的簽署門檻便已達標， PA旋即於11月4日生效，也就是在通過後不到一年的時間就正式啟動。這個成就絕對是KP遠不能及的，而如此快速獲得國際社會支持的情況也讓PA給世人一種映象，就是它是一個比KP更好的暖化治理制度，同時也似乎反映出國際社會有因應氣候變遷的決心。不過，這恐怕是過於樂觀的想法；前已提及，NDCs的內容幾乎完全由締約方自行決定，它雖然是國家抗暖企圖心的彰顯與呼應Lima的具體措施，但在拘束力上顯然十分薄弱。

舉幾個例子來說，美國的NDCs內容只有5頁，以概要性方式說明該國有意願去削減溫室氣體的排量，但內容實質上並不明確，也沒有列出任何承諾的範圍。（註5）相較之下，印度的NDCs內容雖然長達38頁，提供非常詳細與龐雜的資料，甚至還有該國的經濟圖表與生態環境的一些照片，（註6）但主要是向其它國家表明自己是發展中國家的立場，需要外界的支援才可能提早達到排放峰值或有規模的減量。小島國家像是吐瓦魯和諾魯的NDCs內容則大約均在10頁左右，將自己的目標很直白地表達於NDCs中。從這兩國提供的統計數據來看，它們對於全球溫室氣體排量削減的貢獻非常不顯著（無關重要），但卻是氣候變遷下脆弱度非常高的國家。毋寧，如果氣候金融或是綠色基金等相關機制沒有辦法獲得妥適的履行，這兩個國家（或情況類似的其它締約方）就會面臨極大風險。這個現象充分反映出某些國家在全球暖化治理中是實質貢獻極少，但卻需要很大量的幫助和資源。此一情況並非傳統上對於「平等」問題的討論（有關「脆弱度」的平等），同時國際政治的現實是抑制暖化的合作制度中，容不下這樣的國家或至少不會認真聆聽它們的聲音，因為這些國家在全球抗暖上幾乎毫無價值，但又會消耗很多已開發國家的資源。

不可否認地，有關「脆弱度」的平等是一個嚴重的結構性問題，而NDCs並無法處理這個令人頭痛的難題。全球暖化是現在許多工業化已開發國家在過去的歷史中造成的，但苦果卻由今天許多的發展中國家來承擔。所以，頗多發展中國家一再於國際談判場合中表示，已開發國家應負起全球暖化的「歷史責任」，且有義務提供發展中國家援助或以技術轉移的方式幫忙發展中國家對抗氣候變遷。然而，一些已開發國家（例如：美國）則認為，隨著某些發展中國家（例如：中國、印度、巴西）的經濟條件改善及溫室氣體排量的激增，過去「公約－議定書模式」下的二分法則（附件一vs.非附件一）已不適用。更何況從脆弱度的面向觀之，發展中國家越是怠於展開抗暖的相關工作，自己國家面臨的氣候風險就越高，已開發國家完全可以冷眼旁觀置身事外。

正因為如此，PA雖然在凝具國際參與暨合作上明顯優於KP，但依舊無法實質促動已開發國家對發展中國家進行援助。最好的證明就是，儘管PA設下在2025年之前已開發國家每年要向發展中國家提供大約1000億美元的援助目標，而已開發國家基本上也未表反對，但自PA生效以來，這筆錢應該由哪些已開發國家提供、什麼時候提供、提供的方式為何、金額怎麼分配等問題，遲遲未獲得充分討論。

至於各國提交之NDCs要用什麼標準進行檢視，將有待特設工作小組進一步擬定查核方針，以供PA的締約方在後續會議中討論和確定。從PA第14條目前的規定觀之，作為PA締約方會議的UNFCCC締約方會議應在2023年進行第1次的全球檢視，之後每隔5年檢視一次，除非：（1）上述提及的締約方會議另有決定；或（2）有締約方在提交NDC後欲以更具企圖心之減量承諾踐行溫室氣體削減的目標，而得隨時調整其NDCs內容。

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《巴黎協定》新制下臺灣的因應

由於台灣目前既非UNFCCC的締約方，也還沒有簽署及加入PA，因此在國際法上並沒有任何削減溫室氣體排量的相關義務（包括提交NDCs）需要遵守。不過，如同本文前面幾部分的說明，PA雖然在暖化治理上提出了NDCs和一些新措施，但在對締約方的約束力上並沒有比KP更好。因此，一個主權國家有或沒有參與PA的新制在實際上差異並不大。更確切地說，PA新制下的全球暖化治理更加仰賴各國自身的努力與企圖心。不過，有一點值得注意，就是PA生效之後，在其決議的第134－137點有明文記載，歡迎所有「非締約方之利害當事人」（non-party stakeholders），例如：城市、私人企業、隸屬於國家之相關部門等，一同努力因應氣候變遷。這個決議內容提供非國家行為者參與全球抗暖相關事務的依據，（註7）無異於給了台灣參與PA的國際法基礎。

另一方面，從國內層次來說，近年來台灣因為全球暖化所導致的極端氣候已使得農業損失節節攀升。根據行政院農委會的統計，過去十年因各種氣候災害而直接或間接造成的農損金額，每年平均高達新台幣110億左右。這筆巨額的農損已不得不讓我國政府開始規劃「農業保險」的相關制度並推動相關法案之制訂，（註8）以提供農林漁牧工作者更多保障。此外，台灣已在2015年7月1日開始實施《溫室氣體減量及管理法》，設下「五年一期」的溫室氣體階段管制目標。其中第4條載明，減排的長期目標是2050年時排量能降到2005年時的50％以下。另於第6條聲明，台灣的減排目標及期程之訂定係依據CBDRRC原則。

由以上說明可知，台灣雖然在制度面目前還無法成為PA的締約方，但相較於過去的全球暖化治理，PA給了台灣比較大的空間參與相關的抗暖事務。更重要的是，台灣自己在國內層次上透過立法與相關的行政措施，與PA的相關新制亦步亦趨，在相當程度上可謂「實質性的」成為PA的締約方，與其它已透過國際條約法相關程式成為PA締約方的國家，沒有根本性的差別。

展望未來更為具體的因應政策，或許可以針對下列幾個面向繼續努力：

（1）以「碳經濟」為思考的產業結構調整：在PA新制之下，應該會有越來越多產品必須在標示上揭露自己的溫室氣體排量（或稱碳足跡）。一旦這個趨勢形成，以出口貿易為經濟發展重要支柱的台灣就會受到影響，政府可以對此預做準備，特別是對業者進行教育與協助其調整營運和管理方式。

（2）「碳稅」機制的規劃和設計：當溫室氣體排量的資訊揭露逐漸制度之後，相關的課稅機制就是必要的配套措施，而其具體的規範內容可能包括邊境上的關稅、一般的貨物稅，以及一些環境公課。諸如此類的稅制管理將使台灣的經貿生態出現變化，政府應提早擬定相關辦法。

（3）能源消費模式的轉變：隨著「碳經濟」而來的一項重大改變就是我國對能源使用的相關措施應如何訂定？因為一旦溫室氣體的排放受到管制，它就會開始在市場上被「成本化」。此時能源的消費價格會出現明顯的波動，傳統化石燃料的成本會變高，再生能源（或潔淨能源）的市場誘因或需求可望得到成長，但是否會大幅成長，將與我國長期的能源政策密切相關，其中核能究竟要承擔多大的角色或在我國能源比重中佔多高的比例，會是關鍵也必然會是爭議所在。

註釋