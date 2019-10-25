2019/10/25, 健康

很多人想死，但諮商好貴？心理師談貧窮、自殺與心理諮商

很多人想死，但諮商好貴？心理師談貧窮、自殺與心理諮商
Photo Credit：Prerana Jangam CC0
我們想讓你知道的是

諮商費用固然是個門檻，但更多時候困住類似案主的，是他們沒有足夠資訊或獲得資源的管道，加上這類案主的成長過程與生活經驗使他們不太會爭取這些資源，或者不相信努力會帶來改變。

唸給你聽
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文：林士傑 諮商心理師Let's Con-來諮商！

不知是巧合、季節變化還是社會氛圍影響，最近和自殺、憂鬱相關的新聞突然突然暴增。

甚至連首都市長都開始關心這件事：

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新聞截圖

或許你也對為何現況如此，卻沒有足夠的心理衛生資源介入產生類似的困惑：

諮商好貴，似乎讓「窮人」沒有生病甚至是決定活下來的權利。

最近熱門的電影《小丑》中，也無巧不巧地提到這個議題。

身為第一線與自殺高風險案主工作的心理師，我想針對這個主題與你分享我的觀點。

諮商真的很貴嗎？

諮商收費合不合理是很大的題目，網路上也有很多相關的文章與討論，在這就不細談，有機會再和大家分享。

但如果用一對一家教＋場地費＋案主有風險時，需立刻有人可連絡的行政成本框架來思考，我認為目前心理諮商的收費非常接近心理師、機構、場地都拿到合理報酬的成本價

也因此，諮商看起來「很貴」的問題點不是收費太高，而是心理諮商沒有健保──只能自費所以看起來很貴。

基於這個脈絡，用自費醫療的觀點來檢視：社經地位不用到太低，連收入平均水平的人也傾向不使用自費醫療，但仍會有些健保補助的基本方案。（像我照胃鏡就沒加錢）

以心理衛生資源來說，就是免費的協談自殺防治專線可達到類似的基本照顧，而非心理諮商。

  • 24小時自殺防治專線（安心專線）：1925｜生命線：1995｜張老師：1980
系統如何幫助這些人？

好，就算諮商沒有太貴，但這些人就是沒得諮商啊！

這裡要和大家建立一個小觀念：想自殺是連續的過程，讓想死的人心情平復和處理心理困擾其實是不同層次的。「心情很差」和「真的會死」間也有不小的差距。

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Photo Credit: 林士傑 諮商心理師（Let's Con-來諮商！）

以「從想自殺的狀態平復」這階段來說，是否受過專業訓練其實影響不大

只要是「人」持續和當事人說話、有連結，都或多或少能提供自殺／自傷者協助。在這個「想死衝動」的激發狀態下，就算是由諮商心理師談話也是和其他一樣以平復情緒為主，在激動狀態下是無法進行深度會談的。

這也是為何我們不會說免費的協談或自殺防治專線在系統中「沒用」。兩者責任不盡相同，以這個架構來說，光有人24小時待命就對自殺防治有很大的幫助了（就像健保藥）。系統提供資源的立足點會是希望案主活下來，而非包下他所有的心理困擾

我是與自殺高風險案晤談的第一線工作者，針對有自殺意圖或高風險的案主，除了最基本的「有人聊聊」外，政府其實是有提供案主補助進行心理諮商，也是機構的主要案源。

（各地補助方式可能不同，詳情請洽各地心理衛生中心

所以困住人們的是？

根據上面的討論，要讓大家都快快樂樂確實不可能（要選總統可以考慮這個政見），但如果要讓需要幫助的人「從想死的衝動平復」──也就是所謂的「自殺防治」，就算社經地位不佳，其實仍是有堪用資源的。（當然有些極端特例，例如強烈的身體病痛，心理衛生資源可能就幫不上忙）

回到最前面的問題，諮商費用固然是個門檻。但更多時候困住類似案主的，其實是他們沒有足夠資訊獲得資源的管道，加上這類案主的成長過程與生活經驗使他們不太會爭取這些資源，或者不相信努力會帶來改變，因而不願意投入諮商。

實務上，社工常會提供他們資源或轉介來談，但進案的比例通常不會太高。

算了啦、沒用啦、我不值得⋯⋯

另一個層面則是就算來諮商，身處的環境沒有變化，案主改變空間也會很有限。就算療程是有效的，回到他們的系統中可能又會復發或產生新的問題。

也因此，最深層的原因還是社會系統、社會階層 （教育、生活方式、因應挫折的習慣模式）與環境等因素，自殺常常只是這些因素的延伸／表現，而這些因子很多時候會減低他們求助的能力和意願。

另一方面，目前大眾心理衛生教育不足，民眾多還停留在諮商是「有病才要去」，也不習慣求助心理衛生資源。連所謂的「一般人」都不太有意願前來諮商，更何況是這些從沒有接觸過相關資訊的「甘苦人」。而這些因素反而都比諮商收費高低有著更決定性的影響力。

這篇文沒有花篇幅討論心理諮商收費到底「貴不貴」，但我試著把影響低社經地位高風險案主來談的因子放到合適的位子。

如果我們不能看見潛藏在問題背後的更大原因，把目光放在其中的一個因子，反而不能對症下藥，幫助真正需要幫助的人們。

感謝提出這個疑惑的友人，讓我們繼續關注心理衛生議題。

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本文由林士傑 諮商心理師Let's Con-來諮商！）授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航