不明油污蔓延巴西海岸線2100公里，傷害人類健康和生態恐持續數十年

自8月底以來，巴西東北部9個州，長達2100公里的海岸線，已記錄200處地點遭不名油污浸染，至少8隻海洋動物遭油污覆蓋全身窒息死亡。專家現在指出，油污對海洋環境、生物和人類健康造成的損害，可能持續數十年。目前對油污的來源仍不得而知。面對大量有毒物質污染海洋、沙灘、河流和溼地，巴西政府防治不力，東北部沿海居民自組志工團隊清除油污。

（中央社）目前已在阿拉戈斯（Alagoas）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceara）、馬蘭豪（Maranhao）、巴萊巴（Paraiba）、培南布可（Pernambuco）、彼奧（Piaui）、北大河（Rio Grande do Norte）和謝吉貝（Sergipe）9州共61個城市發現油污紀錄。

大片黑色和黏稠的原油油污持續被海水拖動到巴西東北海岸沙灘。沒人知道這些油污來自何處，但專家擔心將對當地生物造成毀滅性的影響。巴西環保署（Ibama）稱，已經與受影響各州的消防隊合作，採取一系列措施紓緩油污問題，同時與海軍和巴西石油公司（Petrobras）的技術團隊一起試圖查明海上原油油污的來源。

巴西環保署和巴西石油公司分析指出，在東北部沿海發現的物質不是汽油或煤油等石油衍生物，而是未經加工的原油，但非產自巴西。阿拉戈斯州生物保護研究所長奧里維拉（Bruno Stefanis Santos Pereira de Oliveira）說，油污正向巴西南部迅速擴散，「沒有人知道這些油污來自何處，只知道它們從一小點一小點漸漸擴散為一大片一大片」。

海洋生物恐受重大衝擊

巴西海龜保護計劃（Tamar）因這個問題而暫停把新孵化出的小海龜放生到大海中。生物學家擔心污染會擴散得更嚴重，危及海龜、海豚和座頭鯨等海洋動物的繁殖。研究人員援救了1隻被油污覆蓋全身的海龜，進行急救，用洗滌劑和溫水清洗龜身，然後仔細檢查口腔和鼻孔，以確定這些地方未被油污堵塞。

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座頭鯨研究所也擔心，受油污影響地區擴大會損害巴伊亞和聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）海岸的鯨魚繁殖，雖然這裡還沒有鯨魚或海豚遭油污覆蓋的紀錄，但隨時可能發生，因為這些油污不斷擴散。

奧里維拉指出，當務之急是防止油污擴散和造成更多損害，防止動物和人類接觸油污，避免其他人誤食體積較小的魚貝類而受到污染。

巴伊亞聯邦大學（UFBA）海洋學家德維寧（Mariana Thevenin）表示，化學污染持續的時間比會比看起來還要長得多。

德維寧指出，最理想的情況是石油衍生物在抵達沙灘和漂入河流之前被阻擋，但如果油污已經抵達海岸，應儘快清潔，防止油污隨潮汐運動返回大海及其中所含有毒物質浸入各種沿海沉積物中。就算如此，也不能掉以輕心，因為肉眼看不見的危險可能持續隱藏多年，因為這些物質污染所有環境有機體，很容易落入食物鏈，威脅海洋生物和人體健康。

除了食物鏈的風險外，人們還直接接觸環境中的污染物，在沙灘上或海水浴中，無意中接觸油污或吸入油污釋放的有毒氣體。

巴伊亞聯邦大學化學家羅查（Sarah Rocha）指出，污染東北部海岸的原油很難清除，可以在環境中殘留多年；一旦進入濕地和珊瑚區，損害程度更嚴重，因為它不只含有劇毒，還是有機物質。

羅查表示，巴西政府擔心這場環境災害像之前亞馬遜雨林大火一樣成為國際焦點，影響國家形象和觀光旅遊業，只想低調處理，但油污已經釀成公共衛生問題，威脅前往沙灘工作或娛樂的人們的健康。

面對大量有毒物質污染海洋、沙灘、河流和溼地，而巴西政府防治不力，東北部沿海居民只能自行組成志工團隊，戴上手套，拿把鏟子清除油污。換句話說，為了減少未來的污染，民眾得先碰觸污染物質，然後長時間保持警覺，並責成政府機關定期監測沙灘，對魚貝類樣本進行化驗分析。

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根據化學實驗分析，出現在海灘上的石油是有毒原油，含有硫、氮、氧和金屬的一種碳氫化合物。因此，必須避免直接接觸。巴西環保署建議，泳者和漁民切莫觸摸或踩到這些油污。

油污來自委內瑞拉？委國反駁：沒證據

巴西環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）10月10日時出席眾議院環境與可持續發展委員會公開聽證會，引述巴西石油公司（Petrobras）的調查分析說，污染東北海岸沙灘的石油「很可能」產自委內瑞拉。

薩勒斯指出，一切跡象均顯示，很可能是一艘載運委內瑞拉石油的外國船隻，在距離培南布可州海岸40、50公里處航行時，意外或蓄意洩漏石油。巴西海軍、各州和聯邦政府正在共同努力，試圖找出漏油來源，但因尚未確定，問題不易解決。

培南布可聯邦大學（UFPE）海事法教授札奈拉（Ingrid Zanella）和海事法律專家索亞瑞斯（Maria Fernanda Soares）指出，巴西政府必須確定誰是涉及漏油事件的船隻所有人，哪個國家生產洩漏的石油，在哪個國家領域洩漏，哪家公司租用這艘船，以及哪家公司將接收船隻運輸的貨物，之後才可以採取懲治措施。

不過委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）在11日則在官網發布聲明指出，「絕對不接受」薩勒斯毫無根據的指控，說委內瑞拉應對9月初以來污染巴西東北部海灘負責任，因為沒有證據顯示委內瑞拉的油田發生石油洩漏，可能對巴西的海洋生態系統造成破壞。

委內瑞拉國營石油公司的聲明還譴責薩勒斯帶有偏見的言論，並強調巴西東北海岸發現的污漬距離委內瑞拉石油基礎設施約6650公里。

巴西環境部聲明回應，洩漏的石油疑產自委內瑞拉，乃基於巴西石油公司的實驗室技術分析，這些油污可以是在巴西海岸附近航行的船隻洩漏，不一定是來自委內瑞拉的油田。

巴伊亞聯邦大學（UFBA）地質科學研究所所長奧里維拉（Olivia Oliveira）表示，研究員對油污樣本進行多次地質化學分析的結果顯示，污染東北海岸的石油確實產自委內瑞拉。

巴西政府已聯繫國際油輪船東污染防治協會（ITOPF），但仍未找到油污來源。協會生物學家和技術主任強生（Richard Johnson）表示，工作小組已對大量衛星圖像樣本進行分析，儘管已盡了最大努力，目前對油污的來源仍不得而知。

奧里維拉指出，在不清楚油污來源的情況下，很難預測未來的發展，「如果發生類似2010年墨西哥灣漏油事故，深水地平線（Deepwater Horizon）鑽油平台發生爆炸，導致11名工作人員死亡及17人受傷的意外，說不定會在巴西引發另一場環境災難，影響多種海洋生物」。

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