專訪《一把青》演員連俞涵：「滾石不生苔」 ，人生是一席流動的饗宴

文：Stella Tsai

她是《奇蹟的女兒》當中，面惡心善、做事不服輸的「林招免」；是《我的極品男友》裡，古靈精怪、勇敢追愛的表情包「吾以心」；她也是《一把青》裡頭，被命運枷鎖牢牢綑住難以掙脫的「朱青」……。 「我叫連俞涵，我是個演員。」2016年，她以「朱青」這個角色勇奪第51屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」，在頒獎典禮上，台灣的觀眾從此記住了她的名字。

飾演女演員的詩人和飾演詩人的女演員

連俞涵有雙靈氣的大眼睛，個頭嬌小的她，看起來少女感十足，卻是個不折不扣的「山系女孩」，原來連俞涵早年家住在山上，她從小就習慣在山林小溪間奔跑走跳，至今依然。不管什麼時候，感覺累了、需要喘息的時候，她就往山裡頭跑，奔向大地之母的懷抱。

連俞涵也是公認的文青，愛看書、愛藝術，當年考大學時，也是因為身體裡的藝術細胞作祟，毫不猶豫地選擇了臺北藝術大學戲劇系。興高采烈入學後，起初還因為被隔壁舞蹈系、對面音樂系、樓上美術系團團包圍的藝術親近感而興奮不已，但很快的，連俞涵就發現自己也是那個必須站上舞台「表演」的人，心一下子就慌了。但連俞涵從來都是倔強的，從慌亂到嫻熟、從害羞到建立自信，大學四年打開了她身上的表演開關，帶她走出一條「動不停」的人生。

Photo Credit: 中央社

很難想像連俞涵的戲齡已經超過十年了，從大學時的舞台劇、獨立製片，到後來的微電影、電視劇、電影，加上林林總總的MV、廣告，儘管她從不張揚，也非媒體寵兒，觀眾卻總是每隔一段時間就能看到她的身影。

「但十八歲的我心中的偶像是鍾曉陽，希望自己一生中 至少能擁有一本自己寫的書」，事過境遷，連俞涵十八歲時的夢想漸漸淡了，直到某一天被人提醒，「我就埋頭把書寫了出來」。從詩集《女演員》、散文集《山羌圖書館》，到今年剛出版的《一邊夢遊，一邊鎌倉》，連俞涵已經習慣在戲劇之外，用文字的力量淬鍊日常。

Photo Credit: 凱特文化提供 連俞涵的新書記錄下她對最喜歡的城市鎌倉的點滴感受

讓演戲撥開人生未知的那層霧

從大學開始演戲至今，連俞涵的名氣不是點燃後炸裂的繽紛絢爛的煙火，倒像是房間那顆帶著微微青草香的香氛蠟燭，慢慢地燒著，香氣緩緩繞樑、籠罩撫觸每一寸牆，整個空間都染上那股芬芳。她沒有經紀人，總是自己決定接下的角色，也從不停止思考。

得了金鐘獎，就在大家以為她即將被所謂「文青」、「藝文」型演員定型時，她很快地又讓自己出現在青春偶像劇《我的極品男友》、《如朕親臨》當中，拍起了所謂的ON檔戲。「我的真實生活比較單純，也不太可能短時間經歷不同的人生階段。」因此，挑戰不同的角色，成了連俞涵經歷不同人生的方式，例如在劇場時飾演《婚姻場景》妻子的時候，未婚的她彷彿也經歷了父母在婚姻裡的相處。如果把未曾經歷的人生比喻成橫在眼前的霧，有太多未知；演戲，則賦予了連俞涵撥開這層霧的機會，她無須真實地穿越到霧裡，就能隨著角色翻越年齡與生活的溝溝坎坎，經歷不同的人生選擇。

Photo Credit: 連俞涵提供 連俞涵從小在山裡長大，是喜歡親近大自然的「山系女孩」

就算砸了自己的腳 還是可以繼續往前

2017年，連俞涵推出第一本書《女演員》，以詩集的方式記錄下這些年作為演員的心情與紀錄，70多首現代詩創作，是她這些年的經驗與延伸的情感積累。2018年緊接著散文創作《山羌圖書館》，到今年（2019）年初再推出旅遊圖文創作集《一邊夢遊，一邊鎌倉》，趁著拍攝電視劇在山裡工作起居的機會，寫下她對旅行的心情。許多人驚艷於她如水般的寫作能力，自在穿梭於不同文體之間，如同她的戲劇作品，總是不耽溺於同類型的角色太久。為此她倒是笑著說起當年在圖書館工作的體悟。

曾在圖書館工作的連俞涵，當時日復一日對著書籍號碼，將書本推回屬於自己的書櫃。每個書櫃代表一個類型，「你真的無法想像，世界上有多少種類的書、需要多少個分類的書櫃才能裝下它們。」說起書，她的語氣總有著難掩的興奮。對她而言，不管是寫作或演戲，她都想如書一般，不管什麼文體或角色，她都願意試試，她認真地說：「我希望有一天，我的書可以分布在不同類型的書櫃中，不管是誰，都能在他偏好的那個類型裡，看到連俞涵的書。」

連俞涵認為，人類為了方便創造了分類，但世界上一定有很難被界定、也可以被放在各個地方的東西。「我就是那個嚮往自由，不想被過度分類的人。」她不限定自己書寫的類型與風格，而是讓不同的文體與類型，帶著她往不同的地方去，「最差也就是砸了自己的腳。」她笑說，「砸完還是可以繼續往前啊！包紮一下，還是要往前看看有什麼是還沒試過的。」

Photo Credit: 連俞涵提供

動起來 人生的齒輪就會繼續運轉

「演員很重要的是『去感覺』。」因為演戲，連俞涵的人生開始豐富，只要扮演的角色牽涉到任何她不會的東西，她就會努力去學習瞭解。從來沒養過貓的她，曾因為劇情安排在戲裡撿到一隻貓，而真的到花蓮領養了一隻流浪貓。喜歡手作的連俞涵，也曾在劇情需要下學了一些初級的裁縫課程，戲殺青後覺得意猶未盡，乾脆從頭開始學習畫版型、剪布、裁縫等等，一步步學會了做衣服。這些過程不僅打開視野，更讓角色在下戲後依然在她的生命中延續，更重要的是，同步成為她寫作的靈感與養分，讓她得以更開闊的心胸去感覺人生。

文靜的連俞涵有顆始終停不下來的好動的心，她面對挫折或慌亂的第一個反應，也是讓手跟身體先動起來，像是洗碗、分盆栽等等，「踏實地完成手邊可以完成的、機械性的事情，就能壓住內心的慌亂，人生的齒輪也不會停擺。」

「滾石不生苔」，短短的採訪中，她重複了無數次。來自大自然，她的想法也都很自然，如同石頭不斷滾動避免生苔、河水不停流動防止淤積，她堅信只要不停止轉動，人生就不會堵塞。這些年來，她穿梭於不同的角色間、書寫不同的文體，主動去靠近各種挑戰與變化，讓自己成為潺潺的流水，一直往前進。你無法定義連俞涵，更無法為她分類，但能透過她不斷流動的創作，感受充滿生機的生命饗宴。

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本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航