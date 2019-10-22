杜魯道連任加拿大總理但「慘勝」，主張獨立的「魁北克集團」躍居第三大黨

（中央社）加拿大國會選舉昨（21）日投票，選前民調預測，總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨可能喪失國會多數，組成多黨執政的少數政府幾成定局，甚或杜魯道保不住職位。當地時間22日凌晨1時許，杜魯道發表勝選感言，他所領導的自由黨確定贏得大選，以「少數政府」形態繼續執政。

初步結果顯示，國會總席次338席之中，自由黨贏得157席，保守黨121席，「魁北克集團」（Bloc Quebecois）32席，新民主黨24席，綠黨3席，獨立參選者1席，確切席次仍待確認。

相較上次大選，自由黨總共失去30席位，但仍保住政權。保守黨增加24席，仍將扮演最大反對黨。魁北克集團表現強勁，一舉增加22席，未來將在扮演關鍵第三大黨角色。新民主黨（NDP）失掉18席，雖然仍在國會中保留一定席次，但在魁北克省慘敗給魁北克集團。綠黨則較過去增加1席。

Photo credit:AP/達志影像 魁北克集團主席Yves-Francois Blanchet和其妻子Nancy Deziel一起上台宣佈勝利

杜魯道感謝選民仍對自由黨有信心，「不論你們如何投下選票，我們會為所有加拿大人奮鬥」。他的對手保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）和新民主黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）幾乎在同時發表敗選感言。

加拿大史上最緊繃的選情？

由謝爾領導的保守黨與自由黨勢均力敵，專家稱這是加拿大前所未見最緊繃的選情之一。全國民調昨天仍顯示，兩大政黨自由黨和保守黨支持率不相上下。如此緊繃的選情在加國史上相當罕見，每一票都可能影響大局。

觀察家指出，2015年當時在野的自由黨大獲全勝的最大理由，是投票率大幅上升，69%的合格選民出來投票；其中，年輕人投票率比2011年上升了18個百分點。今年的青年選票意向，很可能也是決定關鍵。

不過民調預測顯示，1867年建國以來一直領導加拿大的兩黨都無法贏得足夠的支持，以確保在國會中佔絕對多數的席次。

昨天在加拿大西部卑詩省（British Columbia）最後幾站競選活動中，杜魯道向選民大聲疾呼，讓他能夠以第一個任期的成就為基礎，更上層樓。

他警告謝爾揚言撤除環境保護措施，包括遏止大量使用化石燃料的聯邦碳稅。

杜魯道的輔選之旅橫掃安大略省、曼尼托巴省（Manitoba）與亞伯達省（Alberta），來到溫哥華近郊出席在當地舉行的造勢大會發表談話指出：「我們需要能團結加拿大人並對抗氣候變遷，強而有力又進步的政府，而不是選出進步的在野黨。」

杜魯道政治光環減弱，贏得連任但丟失大量席次

2015年大選杜魯道贏得壓倒性勝利，終結保守黨近10年的執政，帶領自由黨上台，重演1968年他父親、已故前加拿大總理皮耶・杜魯道（Pierre Trudeau）主政時獲得的熱烈支持。但這位47歲的政治金童自就任總理後，光環逐漸黯然失色。

杜魯道因捲入工程巨擘拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）司法關說案，而蒙受道德瑕疵、形象受損，同時他塗黑臉的舊照片被起底，重創他的選情。社會民主黨崛起與魁北克省境內分離主義分子重振聲勢，也削弱了自由黨的支持度。

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核稿編輯：羊正鈺