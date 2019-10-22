杜魯道連任加拿大總理但「慘勝」，主張獨立的「魁北克集團」躍居第三大黨
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相較上次大選，自由黨總共失去30席位但仍保住政權，保守黨增加24席，仍將扮演最大反對黨。主張魁北克獨立的魁北克集團一舉增加22席，未來將扮演關鍵第三大黨角色。
（中央社）加拿大國會選舉昨（21）日投票，選前民調預測，總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨可能喪失國會多數，組成多黨執政的少數政府幾成定局，甚或杜魯道保不住職位。當地時間22日凌晨1時許，杜魯道發表勝選感言，他所領導的自由黨確定贏得大選，以「少數政府」形態繼續執政。
初步結果顯示，國會總席次338席之中，自由黨贏得157席，保守黨121席，「魁北克集團」（Bloc Quebecois）32席，新民主黨24席，綠黨3席，獨立參選者1席，確切席次仍待確認。
相較上次大選，自由黨總共失去30席位，但仍保住政權。保守黨增加24席，仍將扮演最大反對黨。魁北克集團表現強勁，一舉增加22席，未來將在扮演關鍵第三大黨角色。新民主黨（NDP）失掉18席，雖然仍在國會中保留一定席次，但在魁北克省慘敗給魁北克集團。綠黨則較過去增加1席。
《BBC》報導，加拿大國會共有338席，自由黨、保守黨及其他黨派爭奪其中的席位。選舉將有兩種結果：多數派政府或少數派政府（又稱為懸峙議會）。如果某黨贏得超過170個席位，加拿大會出現多數派政府。如果沒有黨派獲得過半數議會席位，在通常情況下，席位最多的黨會主導組閣，但需要其他黨派的支持來通過法案。
綜合《維基百科》和《TVB》報導，魁北克集團是加拿大一個聯邦政黨。該黨一直追求魁北克省脫離加拿大聯邦，成為一個獨立主權國家，曾在1995年主導魁北克獨立公投，其他政綱為在聯邦政府維護魁北克省的利益，並捍衛法語在加拿大的社會影響地位。
魁北克位於加拿大東部，人口約790萬。法國人早在17世紀初在魁北克一帶殖民，但後來在「七年戰爭」中戰敗，法國將法屬加拿大地區割讓予英國。 這個歷史背景加上語言及文化不同，不少魁北克人多年來一直希望能脫離加拿大獨立。1980年魁北克首次舉行獨立公投，有近6成人投反對票。 1995年再次公投同樣遭否決，不過，支持及反對的票數差距只有一個百分點。
有分析認為，今次選舉若無政黨能取得絕對優勢，而魁北克集團又奪得足夠席次，那麼他們一直爭取脫離加拿大獨立的訴求，就可能再成為社會焦點，也可能再發動獨立公投，掀起另一場全國爭議。
杜魯道感謝選民仍對自由黨有信心，「不論你們如何投下選票，我們會為所有加拿大人奮鬥」。他的對手保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）和新民主黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）幾乎在同時發表敗選感言。
《新頭殼》報導，此次選舉，全加拿大約有2740萬人有投票權，設有2萬個投票站，有470萬選民在上周末已經先行投票，比2015年增長29%，但大多數選民都在21日投票。
加拿大史上最緊繃的選情？
由謝爾領導的保守黨與自由黨勢均力敵，專家稱這是加拿大前所未見最緊繃的選情之一。全國民調昨天仍顯示，兩大政黨自由黨和保守黨支持率不相上下。如此緊繃的選情在加國史上相當罕見，每一票都可能影響大局。
觀察家指出，2015年當時在野的自由黨大獲全勝的最大理由，是投票率大幅上升，69%的合格選民出來投票；其中，年輕人投票率比2011年上升了18個百分點。今年的青年選票意向，很可能也是決定關鍵。
不過民調預測顯示，1867年建國以來一直領導加拿大的兩黨都無法贏得足夠的支持，以確保在國會中佔絕對多數的席次。
昨天在加拿大西部卑詩省（British Columbia）最後幾站競選活動中，杜魯道向選民大聲疾呼，讓他能夠以第一個任期的成就為基礎，更上層樓。
他警告謝爾揚言撤除環境保護措施，包括遏止大量使用化石燃料的聯邦碳稅。
杜魯道的輔選之旅橫掃安大略省、曼尼托巴省（Manitoba）與亞伯達省（Alberta），來到溫哥華近郊出席在當地舉行的造勢大會發表談話指出：「我們需要能團結加拿大人並對抗氣候變遷，強而有力又進步的政府，而不是選出進步的在野黨。」
《BBC》報導，針對加拿大人的調查發現，選民對醫療保險相關議題最為重視，其次是氣候變化。4年前競選時，杜魯道以達到《巴黎公約》目標作為政綱重點，本屆大選中，選民將審視其政府在抗擊氣候變化上的成效。
另外儘管失業率低、經濟增長平穩，許多加拿大選民仍對經濟前景感到憂慮，生活成本成為本屆選舉中各黨競選的主軸。以及加拿大房價高速上漲，相比之下收入增長停滯，房價收入比逐年攀升。各黨派提出有利於首次購房者的減稅政策，尤其針對生活成本高企的大城市多倫多和溫哥華。
杜魯道政治光環減弱，贏得連任但丟失大量席次
2015年大選杜魯道贏得壓倒性勝利，終結保守黨近10年的執政，帶領自由黨上台，重演1968年他父親、已故前加拿大總理皮耶・杜魯道（Pierre Trudeau）主政時獲得的熱烈支持。但這位47歲的政治金童自就任總理後，光環逐漸黯然失色。
杜魯道因捲入工程巨擘拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）司法關說案，而蒙受道德瑕疵、形象受損，同時他塗黑臉的舊照片被起底，重創他的選情。社會民主黨崛起與魁北克省境內分離主義分子重振聲勢，也削弱了自由黨的支持度。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 加拿大大選少數政府幾成定局 台僑投票關注（中央社）
- 加拿大大選 杜魯道率自由黨勝選 加媒預測將組少數政府（中央社）
- 加拿大國會選舉 民調預測選情緊繃（中央社）
- 加拿大大選：四張圖讀懂選情走向（BBC）
- 加拿大大選結果呼之欲出 杜魯道自由黨「再4年」（新頭殼）
- 拆局：加國大選魁北克集團或成造王者 魁北克獨立料成焦點（TVB News）
核稿編輯：羊正鈺