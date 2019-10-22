不要轉發無資料來源的「政客／警察言論圖」

相信不少人都在網上見過這張經典圖片︰

重點／笑點當然是1962年逝世的胡適也不可能說過這句話，也是很好的提醒。

近日在Facebook見到一些政治人物、警員的圖片，配上一些過分言論，動軏有數以千計分享，以下記錄其中幾張參考。但必須指出，我未有刻意尋找這些圖片，都是在Facebook的Newsfeed上看到，所以不算有系統的整理，而且相信實際上有更多類似圖片流傳。

這幾張圖片有些共通點︰

跟政治爭議有關，圖中人是政客或警察； 發言內容都跟近日爭議有關，而且都極其離譜，有些可謂令人髮指； 貼出圖片的帖文均未有提供任何消息來源； 我未能夠在任何傳媒報道中找到有關發言的紀錄。

除非明確指出說話的時間地點，而且有足夠記錄，否則不可能100%確認圖中人物沒有說過有關的言論，不過那些言論實在太過極端，如果有可靠的消息來源，不可能沒有傳媒報道，因此有合理理由相信圖片欺騙讀者。圖中言論相信是刻意為了激起讀者憤怒，以便傳播出去增加讀者（越能引起情緒反應的帖文，越容易傳播）。

Facebook專頁「有種責任叫堅持」帖文截圖

由於暫時未能有系統整理這類圖片，無法判斷是否有單一來源，也無法得悉其背後目的，不過在此可以提出一些猜測。以上四張圖片當中，有兩張都來自一個叫「On9病病院」的Facebook專頁（一個是2.0，另一個是3.0），而且都是在該專頁開設的群組內，此外另一張圖片的字型設計也類似，可能源自同一群組（但帖文太多，未能找到源頭）。我懷疑這個Facebook專頁製作流言，是為了吸引讀者、增加Facebook上的觸及率。

最近個多月Facebook上的內容農場文章傳播似乎明顯增加——至少我見到更多——而且刻意跟香港的抗爭有關，多數是盜取新聞報道或討論區貼文，並透過一些Facebook專頁或群組散播。然而Facebook專頁單是貼連結出來的觸及率不高，使用一些容易廣傳的流言及圖片，有助增加專頁讚好人數、群組成員，而且能吸引到容易相信、轉發內容農場帖文的人。

有些或人會反駁，既然專頁及群組以「On9」為名，圖片中的言論荒謬，不會有人相信，就不是傳播假消息。問題是，你不相信不代表沒有人相信，而且沒有註明是諷刺、戲仿，就算不是有意瞞騙也至少明顯誤導讀者。

任何假消息的傳播都會影響真實消息流傳，希望所有人都能夠盡力阻止，一旦不慎誤傳流言，請盡力澄清及刪除有問題的帖文。

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核稿編輯：黎家樂