腳踏自由的NBA民主鬥士

作者：休班記者（執法者休班會犯法，記者休班還是記者）

「大帝」勒邦占士（LeBron James）的無腦「神助攻」，重新為硝煙未平的「NBA中國風波」燃起熊熊烈火。過去不時為人權發聲的他為錢向中共「跪低」，其實不意外。Come on James，想當年，他何嘗不是為冠軍拋棄騎士，投奔熱火？

事件繼續發酵，占士被指在閉門會議上，要求NBA總裁阿當施華（Adam Silver）處分撐港的火箭總經理莫利。施華又爆料指被中國政府要求解僱莫利（Daryl Morey）。

圖片由作者提供／網上圖片 有網民將人民幣改圖，把毛澤東改成勒邦占士。

貴為聯盟第一人的占士表態媚共踐踏自由，自然被網民口誅筆伐，諷刺他是「毛澤邦」；相反，名氣不如他的土耳其裔球員簡達（Enes Kanter），卻選擇腳踏「自由」，走上他的逆權之路：在日前的比賽中，他穿上寫有「Freedom」的球鞋，以示自己對追求自由的堅持。

現年27歲、效力波士頓塞爾特人的他，Twitter上一句「自由並非無代價」（Freedom is not Free）可謂擇地有聲，亦教人心傷。因土耳其政治打壓，他已5年不能與家人見面；父親被囚禁；兄弟無法找工作；護照被取消；每天收到死亡恐嚇……

一切由2009年說起。當年他移居美國讀書，兩年後以探花之位被NBA選中。在球員路上，這名「低位殺器」一直被低估以至流浪各隊；在民主自由路上，這位維權鬥士則因敢言屢遭迫害。不平則鳴，簡達移居美國後仍不時評論土耳其政局，並公開批評獨裁政權，以至招來政治追殺，更成為總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的眼中釘。

Photo Credit: Reuters/達志影像 NAB土耳其裔球員簡達。

土耳其2016年7月爆發政變，僅一日失敗落幕。埃爾多安以粉碎政變為由頒布緊急狀態，整頓全國。流亡美國的伊斯蘭思想家、傳教士居倫 （Fethullah Gulen）被指控是流產政變幕後黑手；份屬好友的簡達亦被指參與政變，不但被安卡拉列為恐怖分子，護照更被註銷，成為無國籍人士。

簡達曾因擔心被土耳奇間諜暗殺，缺席倫敦的賽事；在美國亦不時受土耳其「藍絲」騷擾及羞辱。最近一次是在上周五，他在波士頓離開清真寺時，遭受恐嚇及滋擾。他在土耳其的家人亦屢受打壓，父親曾因此遭囚禁；及後被逼斷絕父子關係。

極權手段都是差不多，這些打壓正在香港發生，社運人士及市民相繼受襲，目的就是要大家噤若寒蟬。寧鳴而死，不默而生，簡達不但無懼白色恐怖，更強調自己能在美國已十分幸運，所以要為祖國人民努力，站出來為自由和人權說話。

簡達在被受世界稱頌同時，但香港人何嘗不是？在大家經常顧慮國際觀感及外國輿論的時候，其實在外國人眼中，香港的抗爭者同樣正譜寫出屬於自己的英雄故事，將革命輸出到世界各地，或許，這就是「時代革命」。

Photo Credit: AP IMAEGS/達志影像

衰仔樂園、Blizzard及Vans等事件，將中共的玻璃心與無理荒唐表露無違。這不但引起廣大外國網民關注，更讓外國不理政事的「港豬」了解香港情況。而NBA，絕對是輸出革命的窗口。

為何是NBA？只因他們有對抗的本錢。NBA在中國人眼中是獨一無二，2018年中國收看NBA賽事的人數高達8億人次。不搭國泰，全球還有眾多航空公司；不買Dior，還有另一間，但NBA只有一個。

我們不仿讓香港繼續在NBA風波中滾動，在文宣多就此在Twitter交流，並向世界為站在對抗極權前沿的香港人正名。

《男兒當入樽》中主角櫻木花道一句「左手只是輔助」然後投球絕殺，帶領湘北反敗為勝，成為最經典一幕。「國際線」其實好比這隻左手，以解說輔助和保護港人，最後能否射入，還是要看右手有無勇氣將球投出。這隻右手，相信就是「街頭抗爭」。

日前，有人在社交媒體上載故事另一賺人熱淚的情節，安西教練對三井壽說：「如果現在就放棄，比賽便輸了。」疑似是隔空為香港人打氣。

圖片來源：漫畫《SLAM DUNK》

喂，香港人，這場比賽我們仍然落後，無人知道下一球會否射入，但若永不伸出右手投球。就永遠不會勝利。籃球已傳到你手裡，要休息還是投球，要失敗還是一絲勝利的希望，決定權就在你手。

生於亂世有種責任，不是說了就算。只有勇敢站出來對抗，才能踏上自由之路。

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