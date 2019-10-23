把韓國瑜的頭像印在國旗上，算是「毀損國旗」嗎？

文：楊孝文（律小編的法巢）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在國慶日激發國人愛國心，升旗典禮上旗海飄揚，讓人為之動容！不過，有網友對此大崩潰，表示許多國旗印有韓國瑜的頭像，恐有觸犯國旗法之嫌，對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡表示，這是創意，難道創意有罪嗎？

國旗，為國家之正式標識，代表國家並象徵一國之主權、尊嚴，亦為國民愛國情操與民族精神之所寄，舉凡世界各國皆然。因此國旗並非僅是一面裝飾青、白、紅三色的布幔，其背後意義深遠且豐富，同時也為國民對於國家情感的寄託，以及對於國家的擁護與認同。從而，國旗並非任何人之專利，也不專為特定人、特定政黨或特定團體所使用。

國旗有版權的問題嗎？

國旗為國家的標識，而使用國旗，需不需要經過國家允許或授權？首先，「中華民國國旗」之型式，係依《中華民國國徽國旗法》第4條所制定，而《著作權法》第9條第1款規定：「下列各款不得為著作權之標的︰一、憲法、法律、命令或公文」，此處所稱的「公文」，泛指「一切依照制定規範製成之文書」，因此國旗應當屬於此處所稱的「公文」，並不受著作權法之保護，所以不需要取得任何授權，即可自行利用。

雖然國旗沒有版權問題，但利用的方式，在現行法下仍需受到限制。

依照《中華民國國徽國旗法》第20、21條規定：「國徽、國旗除法律另有規定外，不得綴置各種符號」、「國徽、國旗式樣，不得作為商業上專用標記，或製為一切不莊嚴之用品」；而《刑法》第160條第1項也規定：「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金」。因此，國旗雖然可以自行利用，但不得自行添加符號、作為商業標記、製為不莊嚴用品或加以損壞污辱。

惟日前社會上曾發生焚燬國旗的事件，案經檢察官認為涉犯刑法第160條污損國徽國旗罪而提起公訴，此時，有法院認為構成犯罪（臺北地院103年度簡上字第166號、104年簡字第3007號、高雄地院107年簡字第3207號判決）；然也有部分法院認為，焚燬國旗的目的在於理念、訴求的傳達，屬象徵性言論，而為言論自由所保障，故判決無罪（臺北地院108年易字第174號判決），此等爭議，也引起社會廣大關注。

Photo Credit: 中央社

在國旗上印肖像，會不會觸法呢？

《中華民國國徽國旗法》禁止在國旗上「綴置符號」，而此處所稱的「符號」，應當也包含圖形、圖像、文字或其組合式，因此在國旗上印製某人之肖像，應當也在法令禁止的範圍；又在國旗上印製肖像的行為是否屬於「污辱」國旗？

事實上，「污辱」係屬一不確定的法律概念，客觀上甚難透過字義即斷定何種行為態樣屬於「污辱」，但參酌立法目的，應在守護國旗的「形式不可侵犯性」，且侵犯的行為將導致「足以貶損國旗、國家價值或產生負面評價與觀感」之程度，方可認為屬於污辱國旗的行為。國家象徵需要被保護，方能促進國民愛國價值，並且維護國家尊嚴。在國旗上印製肖像，或將國旗用於他物上，確實具有創意與巧思，但並不表示不會落入上開法令限制範圍。

最重要的是，如果你是於國旗上塗鴉或增添標識藉以表達不滿，或宣達對某人、某議題之推崇，背後代表的，其實就是去除國旗完整性的行為，反而與一般民眾對中華民國的情感及國家認同意識相左，在「愛中華民國」之餘，使用上該特別留意。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航