泰國貴妃未滿百日變廢妃，皇室甄嬛傳真實上演

（中央社）泰王瓦吉拉隆功今年7月冊封34歲的少將詩妮娜為妃子，但他21日在政府公報上公告，由於詩妮娜一直想要當王后，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）今年5月初加冕典禮前和蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）結婚，並冊封她為王后蘇堤達（Queen Suthida），7月28日冊封詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子。

Photo Credit: 中央社 圖為瓦吉拉隆功和詩妮娜身穿軍裝的合照。

詩妮娜有少將軍銜，這是1932年泰國實施君主立憲制以來，泰王首度納妃。

然而，泰國政府公報今天刊登泰王署名的公告表示，由於詩妮娜一直阻撓蘇堤達擔任王后，想要自己當王后，當上妃子後還心生憤恨、不知滿足，借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。

泰國王室宮務處8月26日罕見地公布詩妮娜的照片和簡歷，除了有詩妮娜和瓦吉拉隆功穿正式服裝的照片外，還有兩人身著軍服的合照，詩妮娜的獨照包括她在軍機上準備跳傘的畫面，還有多張她駕駛軍機的照片，在泰國社會引起一片譁然。

當時也公布她的簡歷，詩妮娜生於1985年1月26日，是北部的難府（Nan）人，2008年畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學士學位。詩妮娜完成了叢林軍事訓練、夜間跳傘及私人駕駛課程等。

Photo Credit: 中央社 泰王瓦吉拉隆功7月冊封詩妮娜為妃子，泰國王室宮務處26日公布多組詩妮娜的照片。圖為瓦吉拉隆功和詩妮娜的合照。

泰王瓦吉拉隆功的過去婚姻

英國BBC報導，考慮到保護泰國宮廷事務的秘密，詩妮娜被免除王室配偶的真正原因可能永遠不會公開，畢竟泰國的法律禁止任何對皇室的侮辱，是世界上最嚴格的法律之一。

BBC指出，有過四段婚姻的瓦吉拉隆功，對詩妮娜撤銷妃子頭銜的情況與其兩位前妻的情況相呼應。 1996年，瓦吉拉隆功下令與他僅有兩年婚姻的第二任妻子 Yuvadhida Polpraserth離開泰國，後者帶了四個兒子逃到了美國。

2014年，瓦吉拉隆功的第三任妻子Srirasmi Suwadee同樣被剝奪了所有頭銜，並被逐出法庭，而她所生的14歲兒子則由瓦吉拉隆功在德國和瑞士撫養長大。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜