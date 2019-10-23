韓國搶占穆斯林市場：韓流打底再全面編列預算推進，國外國內一起做

隨著穆斯林大國的發展與崛起，全球穆斯林人口隨之迅速成長，2030年全球穆斯林人口預計突破30億，占全球人口的31%，成為全球最大的宗教。另一方面，隨著穆斯林的消費力和所得收入增加，使穆斯林市場成為全球最關注的消費市場。而穆斯林的消費價值與伊斯蘭教義息息相關，而清真即是落實伊斯蘭教義的消費模式，主要精神在於避免穆斯林消費者購買產品之時，避免碰觸豬與酒精等不潔之物。全球清真產業發展迅速，2017年全球穆斯林消費市場規模已突破2兆美元，其中最大占比為食品和飲料，市場規模為1.3兆美元，另一方面旅遊業為1770億美元，製藥和化妝品部分達87億美元。

全球清真市場的迅速成長，不僅穆斯林國家致力於清真檢測標準制定，連大多數非穆斯林社會也紛紛同入投入清真產業策略的發展。然而非穆斯林在種族、宗教信仰與社會觀感接受度上都存在一定的困難，另外在行政效率上難有效統合，以及對清真認證系統理解有限都成為發展清真產業的挑戰。有鑑於此，為跳脫宗教議題，韓國政府與企業正積極努力打造清真產業，以產業的角度來建構市場機制，包含產品認證、行銷推廣、穆斯林友善環境等工作，藉此讓韓流持續渲染至穆斯林世界。

清真與韓流結合——韓國政府成為企業後盾

近年隨著韓流席捲全球，透過K-POP、K-Beauty、K-Food等韓國文化，成功拓銷國際市場，期能運用此成功經驗，再進一步打入穆斯林消費市場中。南韓政府一直試圖為其清真產業建構一個優勢典範，藉由政府的主動支持，以食品和飲料產品為起點進入穆斯林市場。針對穆斯林產業政策韓國政府依據產品屬性不同，從各級政府單位編列預算，從市場調查、資訊提供、產品認證、教育訓練、顧問輔導、財務支援、行銷推廣等面向，全面推動南韓清真產業。

由於韓國為非穆斯林國家，國內並無政府統一的清真標章，認證制度由民間單位獨立運作，目前韓國食藥廰（KFTA）認可的清真認證機構，包含韓國伊斯蘭教中央會、清真協會、世宗大學清真研究所、清真認證中心等。企業可依自身需求，透過以上四個機構取得各自的清真認證標章。現行以韓國伊斯蘭教中央會（KMF）所核發之標章流通性最廣，除國內使用外，可使用於馬來西亞、新加坡、中東等國，認證之韓國企業數達300餘家。

整體而言，清真議題為南韓新南進政策要項之一，由韓國農糧鄉村事務部（MAFRA）成立韓國清真產業研究所（KIHI）針對穆斯林國家的市場概況進行調查，提供清真認證的相關諮詢、人員訓練服務，並定期辦理國際研討會，在產業與專業知識上持續與國際市場交流。各項財務支援補助則落在各級單位中如上表，提供企業申請認證費用、市場行銷及產品出口等財務支援。

國際行銷方面，2019年3月12-13日韓國政府委由大韓貿易投資振興機構（KOTRA）於馬來西亞辦理K-Wave & Halal show，選擇馬來西亞作為東南亞清真市場的中繼站，作為進入周邊穆斯林國家的跳板，帶領韓國24個食品美妝品牌並結合韓流，進軍馬來西亞。期能透過此次活動宣傳爭取曝光度，讓韓國流行文化與行銷力被穆斯林市場看見。在此次活動中大韓貿易投資振興機構（KOTRA）與馬來西亞經濟事務部（MEA）下屬的清真產業發展公司（HDC）簽署合作備忘錄（MoU），以擴大兩國清真雙邊貿易與投資交流為目標。

境外——透過國際交流積極與三大清真認證體系合作

針對全球清真認證三大體系阿聯酋的ESMA、馬來西亞JAKIM、印尼的MUI，南韓政府與民間合作，試圖從各面向突破，為韓國產品取得最大的流通性。ESMA致力於清真科學化標準制定，將清真檢測驗證流程標準制度化，依照國際標準（如ISO、HACCP）方式制定標準。ESMA下組織國際清真認證論壇（IHAF），其任務是在國家和地區執行清真標準。目的是保護越來越多的清真消費者並促進國際貿易，為全球清真食品和非食品產品行業奠定了堅實的基礎。此外IHAF致力於區域與國際間的多邊合作，期能推動其會員國間的清真認證系統相互承認。因此，南韓通商資源部下的標準局正努力與ESMA合作，其未來能成立專責機構參與IHAF事務，爭取互認證合作。

歷史最悠久的馬來西亞認證制度，其主管機關馬來西亞伊斯蘭教發展局（JAKIM），推行各國間認證標章的互認證機制，目前世界45國67機構已獲馬來西亞JAKIM認可。南韓則由民間機構韓國伊斯蘭中央委員會(KMF)獲得JAKIM認可，KMF所核發之標章可於JAKIM認可之國家間流通使用。

Photo Credit: 中央社 圖為首屆「國際清真產業論壇」10月1日在台北舉行，與會的馬來西亞、印尼、新加坡等6國講師解析各國認證系統及市場，讓業者掌握清真商機資訊和行銷資源。

針對人口紅利最大的穆斯林國家印尼，2019年預計強制實施清真認證制度，產品需申請印尼伊斯蘭宗教理事會（MUI）所核發之認證標章，否則會被標示為非清真產品。有鑑於此，南韓為將其食品美妝產品拓展至印尼市場，透過MUI來與INI HALAL KOREA Inc簽約設立MUI韓國辦事處，協助南韓企業申請產品檢測、產線查驗與取得印尼清真標章。

境內——建構友善環境，吸引更多穆斯林旅客來韓觀光

除了積極投入穆斯林國家的清真認證與相關標準活動外，韓國政府也試圖透過國內觀光帶動韓國清真產業形象。到訪韓國穆斯林遊客逐年增加，為打造穆斯林友善環境形象，韓國觀光公社於2016年起，針對韓國境內穆斯林友善餐廳進行四個等級分類。第一級為取得清真認證標章的餐廳（Halal Certified）；第二級使用清真食材的自我認證餐廳（Self Certified）；第三級為提供清真菜單，但仍有販售酒水和飲料的穆斯林友善餐廳（Muslim Friendly）；第四級是菜色為無猪肉的餐廳（Pork Free）。目前首爾有超過100家穆斯林友善餐廳。其中，已獲得韓國伊斯蘭中央會（Halal Certified）的餐廳有10家。目前四級清真分類標章由韓國食藥廰管考，若遇消費問題將可依據商標法摘除其標章或處以罰鍰及停業。

韓國觀光公社在四級分類標章的基礎下，透過清真美食餐廳推薦、清真旅遊景點宣傳、廣設穆斯林祈禱室，讓穆斯林旅客來韓國能輕鬆的安排行程，了解菜單內容避免違反伊斯蘭教義，體驗韓國文化的同時仍保有對其信仰的尊重，吃的安心且玩的愉快。此外，韓國民間亦有許多機構，如韓國清真產業協會等，可協助穆斯林旅客取得清真商品資訊及旅遊行程，更進一步可安排商務旅行，參訪韓國取得清真認證的企業、協助韓國企業與穆斯林買主媒合及辦理民間交流活動。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜



