「語錄圖」沒有告訴你的事

最近，社交媒體上有不少「語錄圖」被瘋傳。這些圖片往往都是以一個話題人物為主要圖像元素，再配上幾句極能牽動受眾情緒的說話，而更重要的，是這類圖都沒有註明出處。

聰明的你看到這裏，大概知道我想說的話：對，這些圖都是假的。但我想做的，不是探討何以會有這些假圖，而是想以流言傳播的角度，說說為甚麼這些圖片會被瘋傳，以及廣傳這些圖片的破壞力何在。

日本傳播學者松田美佐的《流言效應：沒有謠言、八卦、小道消息，我們不會有朋友、人脈，甚至活不下去》一書中，有這樣的一個「流言公式」：

R ~ i × a

這是由美國心理學家Gordon Allport在《謠言心理學》中提出，是指流言的強度或散佈量 R，跟對當事者造成問題的重要程度 i 及該話題的證據的模糊程度 a 成正比。值得留意的是，i 和 a 當中的不是「加」號，而是「乘」號，亦即是以倍數的效果出現，而假如 i 或 a 其中一個為零，則散佈量也會為零。

換句話說，資訊有其「自我淘汰」機制，假如對大眾的重要度不高或資訊內容足夠翔實的話，根本不會成為流言。

按照以上公式，這些圖片得以成為流言，固然是因為它能以令人驚訝的字眼，營造出（看似）重要的訊息，捕捉大家眼球，同時又配上一些（我們認為）符合該角色設定的話，所以會被廣傳。但注意，其實圖上的話只是套用了我們一些先入為主的想法，認為圖中人會這樣說也不足為怪，要查核是否事實，實在也並非想像中難。然而，在懷著「佢咁講，一啲都唔出奇」的心態和憤怒的影響下，就一傳十、十傳百的把圖傳開去了。

那究竟這些圖的破壞力何在呢？我認為有以下兩點。

一、自毀公信力

當我們會恥笑不同政見的群眾，會因為看了不盡不實的TVB報導所影響而下結論，認定示威者是「暴徒」、「搞事」時，其實內含了一種價值判斷，認為他們都是不會追求真相、尋根究底，但假如我們因著一張這樣的假圖而相信的話，在放棄真相、拒絕思考的層面上，其實跟自己恥笑的人無異。長久下去，或會陷入一種真相的「泥漿戰」，互相指罵對方看的都不是真相，大家都是假鬥假。

二、劣幣驅逐良幣

無論是社交媒體上的能看到的貼文，抑或大家瀏覽資訊的時間，其實都是有限的，當我們把時間、心力，和好不容易才送到別人眼前的貼文花了在假圖上，真資訊的傳播機會就會被減少。而更可怕的是，那些演算法似乎還會按照你的觀看習慣而推文，亦即是說，看了一次假消息，就有機會被推送更多假消息……

政權的可惡、警察的濫暴，是鐵一般的事實，但在看見那些以政府高官、警隊中人來做主角的相片時，切記要留心：停一停，搵一搵，結果已經完全不一樣。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰黎家樂

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