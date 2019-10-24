所謂的「不穩定就業」、「福利依賴」，常是我們無法深入瞭解案主的生活

文：沈後山（於台灣社區實踐協會擔任社工）

最近有人問我在社區有沒有遇到「福利依賴」的問題，我被問倒了。我感覺這十幾年來都沒有遇到過。這跟自己實踐的位置有點關係，但我不太清楚為什麼在這個位置上，我碰不到「福利依賴」的問題。直到昨天處理一位社區居民的就業問題，才理解到這是什麼一回事。

事情是這樣，上個月我跟就業服務的個案管理員合作，協助居民媒合到一間醫院的清潔工作。在媒合到這份工作之前，這個居民已經有一陣子沒有工作了。原因是他是一名單親媽媽，並且要照顧一位特殊身分的孩子，所以他沒有辦法去工作，再加上一些原因，生活所需還過得去，直到上個月因為一些關係，才導致這個家庭生活經費斷炊，媽媽在不得以之下要找工作。

10月份發薪水的時候，他發現清潔公司跟他議定的薪水有落差，他覺得他付出的心力跟報酬不成比例。而我身為一位工會成員，也想要幫他調查個水落石出，聯繫就業服務的個管員請他協助。得到的結果是，因為他出缺勤不穩定，上班時常遲到，也常常請假不告知，所以才會被扣薪──「因為他就業不穩定，沒有準備好，我們也沒辦法」。

然後我就回覆，他就業不穩定，我們是否可以分工讓他就業可以穩定。就業個管員就說，「我也時常傳Line鼓勵他，叫他撐下去，該做的我都做了，還有什麼辦法？反倒是工作的領班常反映他工作不穩定，我們也很為難。領班也知道他是單親媽媽，生活很辛苦，給他很大的寬限，又說他最近精神不濟，不知道怎麼了？」

其實我知道他很焦慮，壓力大到睡不著覺。在會談的過程中就可以理解到為什麼他壓力很大。他說他很重視這份工作，一上工就想全力以赴，一開始他被刁的很嚴重，因為沒有行前訓練，清潔公司也沒有給他好的工具。第一天他就被分到感染的病床，清潔公司也沒有教他要怎麼應付，是他機警小心翼翼的處理，直到兩三天後，公司的領班才跟他說注意的事項。或是護理師要請他清除壁癌，但他其實根本沒有好的工具無法清除，然後就會被釘。他跟領班反應，領班就叫他說，那是上一個清潔公司留下來的汙垢，上一間公司也沒處理好。但他就被夾在中間，要承受醫院跟公司之間的矛盾。

另外是他的用餐和工作時間。他常覺得自己血壓很低，好幾次快要昏倒了，因為他都沒有吃東西，往往是下班五點過後才吃第一餐。我就問他，那他幹嘛不吃午餐？他回答說，因為過程中要面對這些矛盾壓力很大，根本沒有胃口，所以不想吃午餐。就算要去買午餐，他也沒有地方吃，公司都叫他們自己解決。有休息室，但休息室的位置早就老鳥佔據了，哪輪的到他休息？大家各自過各自的。

我回他，那就吃早餐，早餐多吃一點啊？他說，他的小孩常賴床，都很晚才起床，所以他只能買早餐讓小孩帶去學校，但自己因為要趕七點半上班，所以他根本沒時間吃早餐，也不敢在工作場合吃早餐。我回，那你讓小孩早點起床，你就能早一點休息了？他說，小孩下課後，要帶他去「放電」，讓他筋疲力竭大概要到九點過後，孩子才會去洗澡睡覺，處理完過後大概十點了，他自己要洗澡、做家事、打掃洗衣服，這樣大概要十一點多了，然後想著明天的工作壓力，又讓他睡不著，大概兩、三點才能入眠，就這樣一直循環著。

然後我又問，所以你才這樣一直遲到嗎？公司說你常常八點才到。他說，其實公司領班對他很好，都會幫他打卡，但是有時候八點到，是因為孩子可能出了一點狀況，要帶孩子到學校等他的導師七點半來上班，給老師一些交代，才匆忙地趕到工作的地方，所以他才沒有辦法準時七點半到。

其實他面臨了好多細緻瑣碎的事情，真的是我們一般人體會不到的。所謂的「不穩定就業」、所謂的「福利依賴」，是我們無法深入到他的生活，不知道一個就業背後會發生那麼多事情。然後我們就在我們理解的文本貼上了這些標籤。

我悄悄地跟就服個管簡單說了這些過程，這位個管好像才稍微了解這個「不穩定」原來那麼不容易。但在他的位置跟經驗上，我知道他們盡力了，但他們還沒看見，以至於他們不能理解，就覺得這是一個「就業不穩定的個案」。但我們身為一個社區的社工，花了很多時間，可以較直接地詢問他們發生了什麼事情，理解和聆聽原來生活那麼難以「駕馭」。

最後我要推薦最近的展覽「貧窮人的台北」，他們盡力呈現了其他生活被「缺譯」的人們，讓更多人有機會填補生命中的這份文本。

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本文經沈後山（台灣社區實踐協會）授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航