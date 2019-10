FT：北京計劃任命「臨時特首」，明年3月取代林鄭完成餘下任期

《金融時報》(FT)援引知情人士報導,中國計劃用「臨時」行政長官取代香港特首林鄭月娥,繼任者首選名單包括前香港金融管理局總裁陳德霖、前香港財政司及政務司司長唐英年。

The Chinese government is drawing up a plan to replace Carrie Lam -FT

報道指出,香港的反對《逃犯條例》運動,至今已經踏入第五個月,被視為「30年來在中國土地上對中共的最嚴峻挑戰」。報道說,示威者要求香港民主選舉特首及立法會議員,否則不會停止抗爭。

知情人士告訴《金融時報》,中國官員不想被看成向暴力屈服,在做出更換港府領導階層的最終決策前,他們想要穩定香港局勢。

若中國領導人習近平決定執行,將在明年3月前任命林鄭月娥的繼任者,並接續她到2022年結束的任期。繼任者首選名單包括前香港金融管理局總裁陳德霖、前香港財政司及政務司司長唐英年。

《金融時報》稱,陳德霖是被視可能接任林鄭月娥的「三陳」之一。另外兩人,分別是財政司長陳茂波及行政會議召集人陳智思,「但均被視為與林鄭月娥失去信譽的政府過於密切」(are viewed as being too close to her now discredited administration)。 報道指,陳德霖率領金管局10年,唐英年則是林鄭月娥的前任梁振英的官員、曾於2012年特首選舉中敗於梁振英。

《金融時報》並刊登唐英年及陳德霖的簡介及照片。

路透社報導,林鄭月娥先前在錄音中表示,自己若可以的話會下台,但北京要她繼續留任。當時該報說,北京堅持林鄭月娥必須留下清理她弄出來的爛攤子(has to stay to clean up the mess she created),又稱「沒有別人能清理,也沒有人想做這工作」。而林鄭後來在9月回應說,她從未要求中國政府為結束這場政治危機而讓她請辭。

林鄭月娥成為「反送中」抗議的代罪羔羊。在這場因擔心北京收緊對港控制,並限制自由而起的示威中,有數以十萬計民眾自6月中走上街頭反對現已撤回的《逃犯條例》修訂,並時常出現警民暴力衝突。

