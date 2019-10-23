土、俄聯手，要求庫德族民兵150小時內撤離敘利亞邊境30公里

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨（22）日和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談後表示，兩國達成了所謂的歷史性協議，將在敘利亞東北邊境設置120公里長、往敘利亞境內深32公里的「安全地帶」，由土耳其掌控。要求庫德族民兵須於當地時間今（23）日中午12時起的150小時內，將人員、武器撤離至離土耳其邊界30公里外。

為對抗恐怖組織「伊斯蘭國」，庫德族民兵人民保衛軍 （YPG） 過去與美國合作，駐軍在敘利亞北部與土耳其東部交界地帶，但 YPG卻被鄰國土耳其 視為眼中釘。本月6日，美國總統川普正式宣布從敘利亞撤軍，此後不久土耳其就對庫德族發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），要設置一片滌清YPG的「安全地帶」，以重新安置境內360萬敘利亞難民其中一部分。然而過去2周的圍攻，卻造成敘利亞17.6萬人流離失所，其中包括8萬名兒童。

在美國的斡旋下，安卡拉當局17日晚間同意「暫時停火」120個小時，讓庫德族民兵撤離土、敘邊境，期限於土耳其時間22日晚間10時（台北時間23日凌晨3時）屆滿。

土耳其陸軍日前行駛過土、敘邊境。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

土、俄達協議 庫德民兵須從敘邊界撤退30公里

安卡拉對敘利亞東北暫停攻勢的期限將屆，土耳其總統艾爾多安與俄羅斯總統普亭昨日舉行重要會談。莫斯科在敘利亞內戰中堪稱敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權的靠山；安卡拉當局則支持反對勢力。

經過逾6小時馬拉松協商，艾爾多安和普亭達成協議，要求庫德族戰士須於23日中午12時起的150小時內，將人員和武器撤至距土、敘交界敘利亞一側30公里外。

兩人並且同意由安卡拉掌控從敘利亞東北邊境城鎮特爾阿布雅德（Tel Abyad）到拉斯埃恩（Ras al-Ain）往南32公里深的「安全地帶」。這2個城鎮相隔120公里。

土、俄達成協議，同意從敘利亞東北邊境城鎮特爾阿布雅德（橘標處）到拉斯埃恩（藍標處）往南32公里深的「安全地帶」。｜Photo Credit: Google Map

此外，土、俄將對上述「安全地帶」之外，往東和往西深入敘利亞境內10公里展開「聯合巡邏」，以確保數百萬流離失所的敘利亞人能夠平安返回家園。

普亭在聯合記者會中表示，莫斯科理解安卡拉對其國境以南恐怖主義的顧慮。艾爾多安則重申，「我們沒有覬覦敘利亞領土」。根據公布的土、俄備忘錄，雙方承諾維持敘利亞政治團結、領土完整，同時保護土耳其國家安全，並強調在敘利亞領土上打擊任何形式恐怖主義、粉碎分離主義活動的決心。

土耳其國防部23日凌晨在聲明中指出，土耳其絕對不會讓南境出現恐怖走廊，並強調堅定反恐的決心，「在當地創造和平走廊，我們將可確保流離失所敘利亞兄弟姐妹們平安且自願重返家園」。聲明並提到，現階段沒有繼續對當前作戰區外展開新軍事行動的必要。

庫德族 人民保衛軍 YPG尚未 表明他們是否同意這些要求。不過根據協議，俄羅斯與土耳其將從今日開始聯合巡邏，確保YPG的部隊 不會返回敘利亞與土耳其邊境附近。

分析家認為，在美國突然宣布撤軍之後達成的這項協議，鞏固 了土耳其和俄羅斯對該地區的影響力。

《衛報》報導， 這項協議普遍認為是對土耳其當局有益，土耳其有權在土敘邊界建立一個軍事緩衝區，更重要的是， 隨著美國在該區域的影響力減弱，它鞏固了莫斯科在中東地區的新影響力。

美軍轉往伊拉克，遭「背叛」的庫德族丟爛水果相送

美國總統川普13日下令美軍撤離敘利亞東北部據點，美軍這兩周陸續自敘利亞東北部撤出，除了引起國際譁然，當地盟友庫德族難以接受美方「背叛」，21日，多人聚集對撤離美軍車輛丟擲爛水果和馬鈴薯，憤怒咆哮。

當一列美軍車隊昨天撤出敘國東北部由庫德族控制的城市卡米什利（Qamishli），當地居民對昔日盟友怒吼：「美國人怎麼了？」也有人說：「美國像老鼠一樣逃走了！」

不過，美軍並未計畫完全撤離戰事頻仍的敘利亞及週邊地區。撤出敘國的軍隊將轉而部署鄰國伊拉克，以打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）；部分軍力則仍在敘國東部，協助庫德族武裝力量保護油田。國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，他正進行相關研議，讓這部分的美軍續留敘國。

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核稿編輯：楊士範