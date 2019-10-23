林鄭月娥最錯的不是「玩電話」，而是嚴厲回應

一個地區的行政首長，代表出席日皇就職禮，低頭睇電話；若姑且相信政府的說法，林鄭月娥不過在儀式開始前看了一會電話，亦很有可能是公務相關（她這種人能有甚麼私務呢），這本來無傷大雅（當然亦有無禮之處），但結果引來大量批評嘲弄，城中名咀如陶傑、沈旭暉等都參一腳，已充份反映林鄭有多惹人厭。

但事實上林鄭在這件小事上做得最錯的，不是玩電話，而是面對事後的批評質疑嘲弄，竟然認真嚴厲回應、駁斥：

典禮場地容許嘉賓攜帶及使用手提電話，而行政長官短暫查看手提電話時儀式尚未開始，事實上當時不少嘉賓仍未入座，而亦有已到場的嘉賓在閲讀刊物及交談。對有人憑截圖批評行政長官，恐怕他們是不了解情況，或是穿鑿附會。

有人憑截圖批評行政長官，是「不了解情況」、「穿鑿附會」，好大的官威。

不由想起艾斯莫夫（Isaac Asimov）鉅著《基地》中的一個故事：

由機器人丹尼爾扮成的獨裁者丹莫刺爾，預知到會有人用他是機器人來攻擊他，他的選擇是在一次公開演講中，安排人提出這質疑，他的回應是——哈哈大笑。

一直笑，一笑置之，然後流言就煙消雲散。

林太太，你和你的團隊搞錯了，市民對你的不滿和批評，不光是事理層面，還有情感上的憎惡，到底當時是否「短暫」玩電話，其他人在做甚麼，wfc；本身已經弱勢而且缺乏認受性，面對公眾的嘲弄，還嚴辭煞有介事出來「闢謠」、「澄清」、「譴責」，唯一得到的結果是顯示你的器量有多淺窄，坐實你「年年考第一，樣樣唔輸得」的定性；有些時候，可以選擇沉默，有些時候，可以一笑置之，不是每次都要兇神惡煞大喊「我無錯」的。

可惜有些簡單至極的原理，有些人就是不懂、想不到，或是做不到，有些人就是無論如何都唔輸得，無論如何扮開明扮對話，都偽裝不了。

唐英年當年說得好，剛愎自用好容易車毀人亡，見微知著，香港之有今天，其來有自。

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