專訪鬼才設計師葉忠宜：設計，就是對過去的反叛

文：詹致中

蓄著一臉絡腮鬍的葉忠宜，半長髮在腦後綁成了一個瀟灑的髮髻，配上素衣褲裙的穿搭，不羈的氣質中自帶叛逆。一見面，他就表明自己是個不用名片的設計師，「因為交換名片沒有意義。」他寧可沏上一壺好茶，以茶香向初次見面的客人自我介紹。

在Google輸入「葉忠宜」的名字，出現最多的是他和中文字體美感革命相關的文章，尤其是2018年國慶日主視覺，Logo公布後卻被網友罵翻，「可以再醜一點」、「色盲檢查圖」？直到後續公布的「動態主視覺」曝光，49秒影片讓輿論大逆轉勝，色盲檢查圖成為鄉民眼中「最美的國慶主視覺」。

回想謾罵聲浪剛冒出時，即便自信如葉忠宜也坦言，肩上承受到公部門巨大修改壓力。但他天外飛來靈感，將負評視作解謎遊戲的引子，順勢在網路一點一滴釋出視覺設計的不同元素，吸引民眾自行拚湊作品全貌；最後的動畫，由層疊交錯跳躍的藍、綠、黃、粉紅等螢光線條組成，更是暗藏著小精靈、俄羅斯方塊等復古電動，這是電玩元素首度登上國家重要儀典場合，看過的人無不直呼「超有創意」。

設計界的反叛份子

「謾罵也是一種溝通，最怕就是不理會。」對葉忠宜而言，設計要能誘發人們情緒反射。因為設計是建構一場互動，他並不嚮往創作讓人舒心的作品，因為這樣的美相對容易塑造，反而更期待戳破大眾的美感舒適圈。在葉忠宜的想法當中，設計本身就在追求藝術性，早期設計（Design）定義脈絡來自於應用藝術，西方設計運動皆是現代藝術史一環，設計一旦從藝術剝離，將成為無根的浮萍。

Photo Credit: 葉忠宜 復古電動「小精靈」的元素，是2018國慶視覺設計的一大亮點

「這不是西方美學程度高，而是我們把設計弱智化。」葉忠宜的語氣溫和，卻掩不住言詞中的犀利，有時甚至直接戳向對方的痛處。高中時，他曾當面向國文老師提出質疑，「為什麼要背論語？憑什麼獨尊儒術？憑什麼說諸子百家皆是邪說？」老師被問得啞口無言，只能在以師長威嚴要學生照單硬吞。叛逆如葉忠宜也不是省油的的燈，從此考卷上關於論語的出題一律交白卷。

可想而知，這樣的學生當上設計師之後，肯定也是屢屢挑戰客戶底線。葉忠宜剛開始念設計時，曾好奇從19世紀到20世紀頻繁發生的現代設計運動，究竟所為何來？研究之後他明白了，「反叛精神的實踐，正是推動時代前進的動力，而設計的本質，就是思考和質疑。」

Photo Credit: 葉忠宜 2018年國慶日主視覺周邊設計

他，不是字體設計師

葉忠宜的大學時代，讀的是日文系，但他自認學得很糟糕，退伍後本打算到日本讀語文學校。當時，對「設計」毫無概念的他，在逛書店時意外發現日本不管是獨立書店、或是主流書店，裡頭總會有一個專區專門陳列設計相關的叢書，就這樣他從單純的閱讀欣賞，到最後決定留在日本報考京都造形藝術大學，開始學習平面設計與藝術攝影，一路念到了研究所畢業。

其實剛入學的時候，葉忠宜根本就是攝影門外漢，為了精進暗房技法，他每個周末從京都到大阪的一家攝影工作室學習。當時底片沖洗費用昂貴，葉忠宜發現，想省錢就必須具備精準控制色彩的功力，於是花一年精進日本色彩檢定至一級，更加體認到色彩和字體都是表現形象的重要因素，原本還抓不準未來方向的他，頓時茅塞頓開，開始投入字體設計的研究。

Photo Credit: 葉忠宜 「我是平面設計師。」圖為葉忠宜設計的書封

從日本學成回國後，葉忠宜發現，相較於平面設計的水準，台灣的字體設計專業相對不足。他憑著一股熱血，主動聯繫日本知名字體設計師小林章，並親自飛至海外與小林章取得授權，在2013年翻譯並出版小林章的《字型之不思議》，立即掀起市場迴響，後續欲罷不能，又再翻譯了三本小林章的著作，「大家都以為我是字體設計師，其實我是平面設計師。」葉忠宜的語氣裡，彷彿帶著一點點無奈。

開啟中文字體美感革命

出版完第一本小林章的作品後，葉忠宜給自己放了一個大假，前往歐洲旅遊，從德國包浩斯學校追溯到到南方烏爾姆造型學院；到訪蘇黎士和巴塞爾，感受國際主義平面設計風格興起….等，跟隨著設計歷史進程演變的設計之旅，促使他徹底從日式精準控制下解放，蛻變成非主流的叛逆創意人。

那趟歐洲之行，葉忠宜受到很大的衝擊，他發現不管看起來多前衛的設計，歐洲人都可以融入在生活之中，最經典的例子就是德國第一大報《法蘭克福匯報》的排版。葉忠宜在這份主流報紙上，看到了非常前衛的圖文設計，回到台灣後，別說是報紙了，生活中隨處可見被字體及排版破壞整體美感的情況，乾脆跳下去統籌製作日本字體設計專業雜誌《TYPOGRAPHY字誌》的中文版，至今出版五期，每期都創下上萬本的銷售量，在實體雜誌衰退的趨勢下，賣出這樣的成績連葉忠宜自己都覺得意外。

這本華文圈首次以字型主題的專刊，用西方邏輯深度剖析漢字，「像田字的四個口，其實大小不一；中字的一豎也非筆直，而是稍微偏右。」葉忠宜的習字歷程跟一般人相反，不是先感受書寫方法，而是先弄懂西方的錯視概念，再從設計邏輯掌握漢字工藝，在方格中布局、揮灑。

Photo Credit: 葉忠宜 《Typograpy 字誌》最新05期封面設計

國際主義字體排印風格大師Emil Ruder認為，字體排印精髓在於運用字、線、平面所形成的空間節奏，如音符能夠無限排列組合出勾動人們歡快、平靜、悲傷、憤怒等情緒的旋律。深受Emil Ruder影響的葉忠宜，繼《TYPOGRAPHY字誌》之後，又與出版社合作出版設計教育書系《Zeitgeist》，特別引進Emil Ruder的設計哲學書《本質》，希望能對設計人有所啟迪。

Photo Credit: 葉忠宜 葉忠宜與臉譜出版社合作zeitgeist時代精神書系，引進Emil Ruder《本質》

Photo Credit: 葉忠宜 葉忠宜為Emil Ruder的設計哲學書《本質》設計了一套書籤

意外 讓設計更有意思

對葉忠宜來說，日本與歐洲是他設計哲學中的陰與陽；卵形工作室的Logo設計，在完美的幾何圓形中，刻意滲入不完美卻精準的手感，正是為了體現日本侘寂（Wabi sabi）缺陷之美。

然而，葉忠宜更愛歐洲挑戰未知領域的勇氣，「人對未知感到不知所措的同時，也是孕育出乎意料的美感的契機。」例如倫敦的千禧橋，原本地板黏滿惱人的口香糖，卻被藝術家轉化成樂趣的藝術創作，就是最好的例子。葉忠宜也將歐洲這種「意外」的設計哲學，實踐在自己的作品上。如「森澤字體工作營海報」上的扭曲網格，就是在一次電腦當機後，印刷變形的意外結果；但也有刻意為之的意外，例如「衛武營手帳」的不規則外型，就是從印刷廠裁切失敗的筆記本所得來的點子。

Photo Credit: 葉忠宜 葉忠宜設計的「衛武營手帳」，被刻意裁切成不規則形

「人接觸的所有東西，都會內化成靈感一部分。」葉忠宜的設計之路，何嘗不是個意外。大學畢業，他最初只是嚮往當個導遊，卻因為進修日文一頭栽進設計的世界，找到人生歸屬。「我知道自己不適合在公司上班。」葉忠宜說，自己從小孤僻又充滿主見，屢屢遭受老師、同學嚴酷的霸凌，但他並沒有因此放棄叛逆，因緣際會當上設計師後，葉忠宜還是不迎合、不討好，繼續用叛逆的作品和世界明快地一決勝負。

Photo Credit: 葉忠宜 「森澤字體工作營海報」設計

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航