沒有永遠敵人的印尼政壇，佐科威拉攏反對黨黨魁入閣任防長

印尼總統佐科威在10月20日宣誓就職，展開其總統生涯第二任期，在以兩天時間與來自各陣營的部長候選人面談後，佐科威23日宣布其新內閣陣容。了值得注意的是，由於佐科威拉攏了其競爭對手普拉伯沃・蘇比安托（Prabowo Subianto）入閣任防長，此拉攏反對派以壯大執政力度的政治舉措，可能招致非議。

《雅加達郵報》報導，佐科威23日上午宣布了其38位新內閣成員，任期為2019年至2024年，內閣成員中引人矚目的除普拉伯沃，還有任文化與教育部長的印尼獨角獸企業Go-Jek共同創辦人馬卡林（Nadiem Makarim）。

現年68歲的普拉伯沃是大印尼行動黨（Gerindra）黨魁，他也是印尼第二任總統蘇哈托（Suharto）的女婿，在蘇哈托的獨裁專政期間曾擔任陸軍戰略指揮部總司令，並涉入1998年的印尼排華暴動，因此在印尼普拉博沃的政治立場一直具有爭議性。

Photo Credit: Reuters/達志影像 大印尼行動黨（Gerindra）黨魁普拉伯沃。

印尼官方通訊社Antara報導，普拉伯沃21日下午在雅加達總統府與總統佐科威會面，會面時間為一個小時，事後普拉博沃對媒體宣稱：「我獲授權聲明佐科威總統希望我在國防領域提供幫助。」直到23日上午，普拉伯沃正式被宣布委任為印尼防長。

普拉伯沃曾在2014年和2019年的總統大選中挑戰佐科威，不過均落敗。中央社報導，普拉伯沃在今年4月的大選後一度不認輸，支持者5月上街抗議爆發動亂，如今情勢轉變，普拉伯沃領導的國會第三多席次的大印尼行動黨（Gerindra）已加入執政聯盟。

至於在大選時支持普拉伯沃的另外3個政黨中，國民使命黨（PAN）及民主黨（Demokrat）都表明要加入執政聯盟，只有公正福利黨（PKS）堅持當反對黨，在國會僅有50席。最終佐科威領導的執政聯盟將從5個政黨膨脹到8個，在575席的國會（DPR）裡共占525席，約91%，媒體稱為「超級肥胖」的執政聯盟（Koalisi gemuk）。因此佐科威招攬普拉伯沃入閣，以及結合在野黨擴大執政聯盟的做法，在印尼政壇引起相當大的爭議。

另一方面，佐科威曾誓言要提振印尼經濟，為年輕人提供更多就業機會，因此他招攬了青年創業家、印尼叫車龍頭Go-Jek共同創辦人馬卡林入閣任文化與教育部長，成了一大亮點。35歲的馬卡林畢業於美國布朗大學國際關係學系、哈佛大學MBA，曾任雅加達麥肯錫顧問、電商公司Zalora（印尼）聯合創辦人及董事總經理。

《經濟日報》報導，馬卡林入閣消息備受投資人與分析師歡迎，這象徵著未來五年佐科威政府將專注於印尼蓬勃發展的科技業。京東錢國際總裁鄭孝明表示：「Go-Jek是印尼最具價值的獨角獸企業，但隨著科技創業家持續面臨監管、基礎建設與IT人才荒的挑戰，國家層面還有許多進步空間。馬卡林將能填補公共政策與業界的鴻溝，並加速科技產業的發展」。

Photo Credit: Reuters／達志影像 Go-Jek共同創辦人馬卡林

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責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊之瑜







