《原教一族》——為何美國基督徒會支持特朗普這種人

美國總統特朗普上任後，所組成的內閣被稱為「the most evangelical Cabinet in history」（史上最福音派的內閣），副總統彭斯就是福音派的「模範旗手」。在2016年的大選，約八成白人福音派信徒把票投了給特朗普。美國福音派和政界的關係千絲萬縷，Netflix推出的紀實影集《原教一族》（The Family）把一個藏身於歷屆美國總統背後的「國師」Douglas Coe的事蹟呈現於世，揭露美國政治精英背後的宗教勢力。

Coe是前總統克林頓口中的「屬靈導師」，是「團契基金會」（The Fellowship Foundation）的第二代領袖。這個又被稱為「家族」（The Family）的組織的定位耐人尋味，不自稱為「基督徒」，而只是追隨耶穌、愛耶穌的純粹「信徒」。其實我不知兩者有何分別。「家族」最初起源於美國蕭條後，傳道人Abraham Vereide招募十九個商人定期參與早餐祈禱會。他們相信上帝會揀選精英去領導社會，而這些精英就在他們這些權貴當中，所以他們也反對工人運動和羅斯福新政。到艾森豪威爾當總統時，Vereide得到他的信任，把早餐祈禱會擴展成此後的美國總統每年出席的全國早餐祈禱會。

全國早餐祈禱會其實不只是一頓早餐，而是持續數天的活動，也成了宗教界及政界精英的社交焦點，人人都想擠進去分一杯羹。2018年美國爆出俄國艷諜案，來自俄羅斯的Maria Butina被控以美人計從事間諜活動罪成。《原教一族》的片段所示，她曾經出席過全國早餐祈禱會，與特朗普同場。全國早餐祈禱會雖然由「家族」主辦，但發出邀請信的卻是國會議員。這是Coe給「家族」的信條：越隱秘低調，影響力越大。他們不要當王，而是造王者。

圖片來源：紀實影集《原教一族》截圖

即便如此，「團契基金會」今天仍然佇立。行事正直其實並非「家族」的首要原則。他們在高舉友愛之外，首要信念是「被上帝揀選」（The chosen one） ——特朗普就是被揀選的人，所以，即使他驕傲自大、性醜聞纏身、經營賭場，都不重要，最重要的是他被「家族」認定為「狼王」。他們相信耶穌來其實不是為了牧養那些會走失的羊，而是狼：「在狼面前，羊就會乖乖聽話。」而權力本身就是蒙揀選的標記。而葛培理的接班人葛福臨便曾高調支持特朗普，為後者身上有別於基督教規範的特質辯解時，以摩西和大衛王作例子：這些屬靈偉人也曾犯錯啊！但最重要的是他們被神揀選作合適的器皿。這些天命所歸的人，借用香港警察的用詞「不理想」、「不完美但可接受」，也令我想起《復仇者聯盟》電影的大反派Thanos，他就是自認為「天命」（inevitable）而為所欲為。

因為Coe行事低調，《原教一族》只公開了一小段他講道的錄像，但已夠駭人：Coe以希特拉為正面例子，藉納粹黨的忠誠說明「家族」成員之間的「血盟」（Covenant）。他們高舉耶穌的愛，似乎更把「對罪人的愛更大」以另類方式演繹出來。「家族」成員Mark Siljander曾任國會議員及聯合國大使，曾經秘密到訪當時與美國敵對的利比亞，邀請獨裁者卡達菲一起禱告。有哪些人比獨裁者更符合「狼王」的特徵呢？受到「家族」關愛的還有菲律賓的馬可斯、印尼的蘇哈托，和尼日利亞的阿巴查。這個「蒙揀選」的獨裁者聯盟的座右銘或許是：權力越大，放任越大。

後來，Siljander因洗黑錢及妨礙司法公正等罪被判刑。

圖片來源：紀實影集《原教一族》截圖

究竟《原教一族》所講的是否就如「光明會操控世界」等陰謀論，只是用來八卦一下的奇聞？《滾石雜誌》的評語是，有關「團契基金會」的說法確實可信。不過，即使影集透露的都有事實根據，但整體呈現是否充足全面？一方面，「家族」被呈現為以白人男性優先的基督徒組織，但節目亦紀錄了導演參與「家族」地區性聚會，被當中的黑人成員提出的種族議題所難到。可惜這些呈現「家族」更複雜面向的內容未能和「幕後玩家」的主線好好結合。「家族」對這影集的回應是：節目雖有抹黑之嫌，但仍相信觀眾會因節目而認識耶穌。

「家族」與美國政界的關係或會令美國人擔心憲法列明的「政教分離」原則是否名存實亡。但信徒要擔心的卻是與權力結盟的「福音」會變成甚麼。香港信徒看「家族」似乎可以隔岸觀火，但在無神論政權治下，當「為當權者祈禱」和「順服權柄」成為不少教徒的共識時，有沒有想過自己要面對的是羊，還是狼？

因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。（以弗所書6:12）

延伸參考：

Jeff Sharlet. The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power. Harper Perennia. (2009). Jeff Sharlet的兩本書啟發了Netflix製作《原教一族》。他年輕時曾以「實習生」身分參與「家族」在一家大屋裡的團契生活。他們平常一起打籃球、讀福音書，有時要為「家族」中的政客成員當清潔工。他們相信男尊女卑，而耶穌絕不是一個娘娘腔的人。 Jeff Sharlet. C Street: The Fundamentalist Threat to American Democracy. Back Bay Books. (2011).「家族」一直在華盛頓有一個秘密基地「C 街」中心，讓不同背景的政客居住，直至其中一位住客、時任南卡羅萊納州州長Mark Sanford在爆出性醜聞時才讓公眾知道這地方的存在。在追查之下，「C 街」中心更被揭發以非常廉價的租金供政客居住，並透過另一非牟利組織獲得免稅優惠，涉嫌逃稅及洗黑錢。 Time: 'The 25 Most Influential Evangelicals in America' (7 Feb 2005). 美國「福音派」並不是一個宗派，而是有共同特質的美國信徒的統稱，與「自由派」及「基要派」有所分別（但Sharlet的書有把福音派及基要派混為一談之嫌）。被選上的包括《標竿人生》作者華理克及葛培理父子；「團契」的Douglas Coe則被稱為「鬼祟的葛培理」。

本文獲授權轉載，文章可見於作者Medium；原載於《時代論壇》1673期（2019年9月22日）。

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責任編輯︰黎家樂

核稿編輯︰鄭家榆