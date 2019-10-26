波特萊爾《巴黎的憂鬱》：愛神、財神、榮耀，我竟把祂們當作真神

文：夏爾．皮耶．波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）

愛神、財神、榮耀

昨夜，兩個英俊的撒旦和一個同樣漂亮的女魔鬼，登上了神祕的階梯，地獄就是從那裡進攻熟睡者的弱點並與之密談的。祂們自命不凡地站在我面前，就像站在講臺上一樣。三個人身上發出藍瑩瑩的光芒，在昏暗的夜色中顯得格外耀眼。祂們是那麼高傲、那麼威嚴，起初我竟把祂們三人當作了真神。

第一個撒旦表面上看不出性別，其身體的線條還帶有昔日酒神的那種柔軟。祂美麗而憂鬱的眼睛閃著陰沉而茫然的目光，就像還含著暴雨沉重淚珠的紫羅蘭，而祂那半張的嘴脣，就像熱烘烘的香爐，從裡面散發出沁人心脾的香氣；每當祂呼一口氣，那些飛來飛去、帶有麝香味的昆蟲就迎著祂的熱氣閃閃發光。

祂身穿絳紅色外衣，腰間束著一條耀眼的蛇，蛇抬起頭，向祂轉過炯炯發亮的眼睛。在這條活腰帶上，相間掛著盛滿禍水的小瓶、閃光的刀子和外科手術器械。祂右手拿著另外一個小瓶，裡面裝著閃閃發光的紅色液體，瓶子的標籤上寫著這麼幾個怪字「喝吧，這是我的血，極好的補品」；祂左手拿著一把小提琴，大概是用來歌頌自己的歡樂和痛苦的，並在惡魔聚會之夜用它來傳播自己的瘋狂。

在祂精美的腳踝上，拖著幾節被砸爛的金鎖鏈，當祂因此而被迫低頭時，祂就揚揚得意地注視著自己像是經過精心雕琢、寶石一樣閃亮光滑的腳趾甲。

祂的目光中流露出一種陰險的醉意，祂悲傷地望著我，用悅耳的聲音對我說：「如果你願意，如果你想要，我就讓你成為眾靈之君，主宰有生命的物質，比雕塑家對黏土更權威；你將不斷獲得這種樂趣：擺脫自身，在別人的身上忘掉自己，吸引別人的靈魂，直至他們與你的靈魂相融。」

我回答祂：「謝了！我不需要這種低劣的頭銜，那些人也許並不比可憐的我更有價值。儘管回想起來有些羞愧，可我什麼都不願忘掉；雖然我不認識祢，老怪物，但祢神祕的刀剪、可疑的小瓶和絆腳的鏈環都是象徵，它足以清楚地表明祢的友誼並不可靠。留著祢的禮物吧！」

第二個撒旦既沒有這種悲喜交加的神情，也沒有這種巧妙的奉承和精緻芬芳的美。這是一個身高體闊的漢子，胖胖的臉，眼睛瞇成一條縫，大腹便便的肚子蓋住了大腿，皮膚金黃，像是刺著紋身，上面是一群不斷移動著的小人，各種慘狀盡在其中：有的又瘦又小，自願吊在一顆釘子上；有的又矮又醜、瘦骨嶙峋，活像侏儒，可憐巴巴地望著你，乞求施捨，這目光比他們顫抖的手更令人憐憫；還有一些老邁的母親，懷裡的早產兒叼著她們乾癟的乳房……還有許多別的。

這個胖撒旦用拳頭捶打著自己的大肚子，發出如金屬般悠長而響亮的鏗鏘聲，這聲音最後變成了由無數人聲匯合而成的模糊不清的呻吟。這時，他恬不知恥地露出一口壞牙，大聲地傻笑著。各國飽食終日、無所事事的人都這樣。

祂對我說：「我可以送你一件東西，它可以使你得到一切；它比什麼都寶貴，可以代替一切！」說完，祂拍了一下祂那可怕的肚子，響亮的回聲替祂粗魯的語言做了注釋。

我厭惡地轉過頭去，回答祂說：「我不需要，我不想用別人的痛苦來換取自己的快樂；我不要你糊牆紙一般的皮膚上那些不幸者帶來的讓人傷心的財富。」

至於那個女魔鬼，要是我不承認一見到祂，我就發現祂身上有種神奇的魅力，那我就是撒謊了。為了說清這種魅力，只能把祂與那些極漂亮的女人相比。她們雖然青春已逝，但總不顯老，其美貌具有廢墟那樣的強大魅力。祂長得既專橫，又笨拙，其目光雖然黯淡，卻有一種迷人的力量。最使我震驚的，是祂神祕的嗓音，使我想起最美妙的女低音，也有點像經常灌白酒的喉嚨發出的嘶啞聲。

「你想知道我的威力嗎？」眼前這個假女神用那迷人而反常的聲音說：「聽著！」祂拿起一把巨大的銅號，放在嘴裡吹起來。銅號像蘆笛一樣，繫著寫有世界各種報紙名稱的絲帶。祂用這把銅號吹著我的名字，那聲音就像萬鈞雷霆怒吼，響徹雲霄，從最遠的星球傳來。

「天哪！吹得真好！」我差點被征服了。但當我仔細端詳這位迷人的悍婦時，我發現好像在哪裡見過祂，祂和我認識的幾個怪人一起碰過杯；而且，這沙啞的銅號聲，讓我回憶起另一把被糟蹋的銅號。

於是我極輕蔑地回答祂：「滾開！我絕不迎娶某些我不願意說出名字的人的情婦。」

的確，這種如此勇敢的克己行為，我有權為此感到自豪。不幸的是，我醒來了，渾身軟綿綿的，四肢無力。我自言自語地說：「真的，我一定睡得很熟，所以才這樣謹慎。啊！如果祂們能在我清醒的時候回來，我就不會這樣挑剔了。」

我大聲地祈求祂們，請祂們饒恕我，並答應祂們，為了不辜負祂們的恩寵，祂們該怎麼侮辱我就怎麼侮辱我。但我肯定大大冒犯了祂們，因為祂們從此以後再也沒有回來過。

黃昏的微明

夜幕降臨了。辛勞了一整天而疲憊不堪的可憐者，現在終於得到了巨大的安寧，他們的思緒染上了黃昏柔和而朦朧的色彩。

這時，一聲長長的嚎叫，透過傍晚透明的雲層，從山頂傳到我的陽臺。這嚎叫由一大堆不協調的喊叫聲所組成，被空間變成了一種淒涼而和諧的聲音，就像是漲潮聲或是風暴來臨的聲音。

這些不幸者是些什麼人？黃昏不能使他們寧靜，他們像貓頭鷹一樣，把黑夜的來臨當作是惡魔夜會的訊號。這不祥的叫聲是從山上昏暗的瘋人院裡傳來的；每天晚上，我一邊抽菸，一邊凝視著寧靜的巨大山谷，那裡布滿了屋子，每扇窗戶似乎都在說：「現在，這裡一片安寧；這裡有家庭的歡樂！」每當晚風從那上面吹來，我便帶著驚喜的思緒，沉浸在這模仿地獄和聲的諧音當中。

黃昏會讓瘋子興奮——我想起我的兩個朋友，黃昏會使他們生病，其中一個到了黃昏就全然不顧友誼和禮貌，像野人一樣粗暴地對待他遇到的任何人。我曾看見他把一隻肥雞向飯店老闆的頭上扔去，只因他覺得在那隻雞的身上看到了什麼侮辱人的象形文字。黃昏，本來預示著極大的快樂，而在他看來，卻糟蹋了最美味的佳餚。

另一個是遭到挫折的野心家，隨著太陽下山，他就變得尖刻憂鬱、愛戲弄人。他白天還挺寬容友善的，一到夜晚就冷酷無情：不僅把這黃昏的躁狂瘋狂地發洩到別人身上，而且也發洩到自己身上。

前一個後來連自己的老婆和孩子都認不出來，發狂而死；後一個呢，由於持續的不安和苦惱，即使能得到共和國和帝王們所能賜予的一切榮譽，我相信，黃昏也會讓他強烈地渴望虛幻的榮譽。夜晚，給他們的精神帶來的是黑暗，給我的精神帶來的卻是光明；同樣的原因產生兩種相反的結果，這雖不罕見，但我對此總感到驚慌。

夜啊！令人心爽的黑暗！對我來說，你是內心歡慶的象徵，是煩惱的解脫！在曠野的寂靜中，在都市石砌的迷宮裡，繁星閃爍、燈火明亮，你們是自由女神的火焰！

黃昏啊，你多麼溫柔甜蜜！粉紅色的霞光滯留在天際，就像在黑夜乘勝追擊下敗退的白天；又像是多枝燭臺的燭火為夕陽餘暉抹上一層暗紅色的光點；一隻看不見的手從東方深處拉出沉重的帷幕。這一切都仿若在人生的莊嚴時刻，人的內心所進行搏鬥的種種複雜感情。

似乎還可把黃昏比喻成舞女的奇裝，透明的深色薄紗，讓人隱約看到一條漂亮的裙子，彷彿在當下的黑暗中顯露出美好的往昔；黑夜所播下的這些亮晶晶的金星銀星，象徵著只有在黑夜深深的悲哀中才能點亮的幻想之火。

書籍介紹

本文摘錄自《巴黎的憂鬱：波特萊爾：孤獨的說明書，寂寞的指南針 （全新譯本）》，方舟文化出版

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作者：夏爾．皮耶．波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）

譯者：胡小躍

影響蘭波、芥川龍之介、太宰治、T.S.艾略特的偉大詩人，

——波特萊爾風靡全球的曠世鉅作！

做個有用的人，我一直覺得這很可惡。——波特萊爾

波特萊爾是法國十九世紀偉大的天才詩人及藝術評論家，

他生性敏銳而感性，放蕩頹廢的生活，更激發了他的創作靈感。

《巴黎的憂鬱》是他繼《惡之華》後的代表作；

書中暗藏了許多似尋常，卻又鞭辟入裡的名言，

是一本寫給現代都市人孤獨的說明書，更是走出寂寞的指南針。

全書由50篇散文詩構成，散文詩首創於法國，後由波特萊爾發揚光大。

企圖以詩的精鍊寫散文，將華麗繁複的意象凝歛在精簡的文字中。

字裡行間散發著濃郁的美感，教人讀來齒頰生香，回味不已。

波特萊爾更自評：「一種詩意的散文，沒有節奏和韻腳的音樂。」

書中有泰半的主題，是波特萊爾的半自傳小說。

透過他的文字，我們彷彿看見一幅幅優美細緻的巴黎街景，

其中更蘊含了深邃的人生哲理，深入淺出的心理描寫，精闢又不乏熱情。

在歐美各國，波特萊爾被推崇為法國文學史最重要的詩人；

自二十世紀以來，波特萊爾更是受到各國文學界和學術界的廣泛重視。

身為法國象徵主義先驅的波特萊爾，

其文風深深影響了蘭波、芥川龍之介、太宰治、T.S.艾略特等人。

芥川龍之介：「人生不如一行波特萊爾。」

T.S.艾略特：「波特萊爾是現代所有國家中詩人的楷模。」

蘭波：「波特萊爾是第一位慧眼者，是詩人之王。」

太宰治那句「生而為人，我很抱歉」，更是得自波特萊爾的真傳。

波特萊爾看似放蕩不羈，實則真摯、通透，充滿激情與熱誠。

他拒絕偽善，因此常常感到孤獨和憂鬱，在人群中感受更是明顯。

那種稍縱即逝、孤寂而又有一些焦慮的心情，

竟然與相隔一世紀的現代人微妙契合，字裡行間總能找到深深的共鳴。

Photo Credit: 方舟文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航