反墮胎公投背後掩蓋的，是寂寞、貧窮、少女與不平等

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）

反墮胎公投已通過第一階段連署。有宗教團體推廣「青少年純潔運動」，在全國小學晨讀課有組織地恐嚇不守貞的危險。現在更進一步，訴諸立法懲罰不守貞。去年宗教團體反同公投一役，持續以劍橋分析政治公關公司式的手法操弄資訊。甚至在投票所前分送指導投票的傳單，誤導年長選民。原先民進黨的支持者和中間選民，許多人因為被LINE群組的恐同謠言轟炸說服，採取反同立場，大規模轉藍。

反墮胎公投繼續把選民洗藍，國民黨主席吳敦義說，國民黨執政就簽《兩岸和平協議》。那麼簽完兩岸問題變成中國內政問題，就算台灣人被送中，各國也無從插手支援反送中，統一在望。無論選舉結果如何，2020大選以後台灣如果僥倖還有選舉，每屆附贈宗教立法公投絕不意外。現在政府縱容劍橋分析的後繼者肆虐，是民主危機和國安問題。

尤美女立委表示，反同公投過關後，導致九位同志自殺。事後得到「人權不能公投」的血淚教訓，如果今天又被政府當成空話一句，這樣可以嗎？

反墮胎公投以懲罰懷孕青少年作為政治套利的祭品，令人無法原諒。是否對他們來說，沒有一巴掌解決不了的事；如果有，那就兩巴掌。本文說明，為什麼甩巴掌無法阻止青少年懷孕。

如果無法想像青少年為什麼要替自己找這種麻煩，看看韓片《寄生上流》裡的兩個女兒。

第一個是窮人家少女金基婷，假扮上流千金「潔西卡老師」面試當社長小兒子家教，端起冷酷高傲的貴族架子鎮住富太太，撒謊面不改色，流暢自信。富家男童多頌手持玩具弓箭滿屋子亂跑、朝人胡亂射擊，流氓舉動連富太太都連說沒轍。金基婷試教，堅持跟多頌單獨闢室密談。

再跟富太太談時，金基婷叫多頌離席，多頌竟然手貼褲縫、恭敬鞠躬才敢走，前後判若兩人。治得了外強中乾的富太太，也治得了寂寞無依的小霸王，乍看金基婷能擺平任何事。然後電影才逐漸鋪陳她內心的無助騷亂。

全片父親初次注意到她，是評價她偽造學歷證件，說「如果有首爾大學偽造文書系，一定榜首」。然後，女兒冒充派遣公司電話客服騙人，父親也在旁自豪吹噓「女兒聲音好聽，像我」，乍看父親讚美了女兒的才能，但卻是用來證明父親自己的價值。

女兒設計陷害了社長僱的尹司機，讓父親當上新司機，起初顯得自私，犧牲別人毫不在乎。父親擔憂尹司機失業後能否找到工作、新老闆好不好時，女兒突然情緒崩潰，抱怨「與其同情別人，不如先顧好自己，我們才危險。有時間關心尹司機，不如關心我就好」。

一家人享受豪宅之樂，爸媽客廳沙發睡醒了就問兒子在幹嘛，沒想到女兒。只有女兒遠離全家，一個人躲在樓上豪華浴缸裡泡澡看電視。這個鏡頭，對應於富爸爸社長在異時同地獨自泡澡的鏡頭，也對應於金基婷在自家坐馬桶的悲慘畫面。

Photo Credit: 《寄身上流》劇照

窮人家遇到危機，女兒問父親怎麼辦，父親說不用怕，就交給他處理。女兒不相信，回到貧民窟豪雨水災淹水的家，獨自默默坐在馬桶上，對著腳下灰色水面抽菸。泡澡鏡頭說明女兒的快樂無從分享，坐馬桶鏡頭說明她的憂慮無人商量，內心荒涼。

為什麼？原因要從前頭的戲去找：在父親擔憂尹司機時，女兒大叫：「別擔心什麼尹司機了，關心我啊！」但，還是沒有人關心她。她才能雖然高，雖然盡力守護家庭，但爸媽只圍繞著兒子過活，女兒非常寂寞。

第二個是富人家女兒朴多蕙。家教凱文老師教多蕙，多蕙罵多頌扮無厘頭藝術天才全是裝的。因為她嫉妒，她寂寞。見到凱文老師帶潔西卡老師來面試，多蕙問「她是你什麼人」，凱文以為騙局被揭穿；等多蕙問「是你女友吧」，凱文才鬆一口氣，揭露多蕙嫉妒，她寂寞。許多父親缺席的女兒，經常會懷疑伴侶有第三者。

她在嫉妒什麼呢？

第一次，社長每天下班回家，不只家人，連三條狗都衝出來迎接。而社長只顧大喊：「朴多頌！你在哪裡！」狂抱多頌。

第二次，在豪宅庭園，多頌隔著墨鏡看太陽，用爸爸送的無線電對講機報告雲況。爸爸在屋裡聽，對講機甜蜜直播「朴多蕙嘟著嘴，臉超臭」。因為多蕙說不想去露營，想跟凱文老師留在家中讀英文，爸爸不准。富太太恐嚇她說，弟弟生日露營大事，不去你一定後悔。

第三次，露營回家，多蕙抱怨母親只想到多頌、爸爸。因為富太太回家前先叫女傭煮麵給多頌吃；結果問了多頌、社長，他們都不吃。富太太自己吃掉，沒想過多蕙。富太太無辜，說若多蕙想吃，就叫女傭再煮好了嘛。這話當然是閃避問題。多蕙講的不是麵，是愛。

第四次，爸媽在庭院辦多頌生日宴熱鬧非凡，多蕙就像當初金基婷一樣，躲在樓上。

第五次，生日宴出事，爸媽圍著多頌驚慌失措，沒人注意到多蕙。

所有戲都說明，這家媽媽以爸爸為主。爸爸的自戀展現於只關注兒子，所以媽媽也只關注兒子。為什麼多蕙會跟每個家教男老師談戀愛？為什麼《房思琪的初戀樂園》房思琪會遭受補教老師性虐待？因為老師侵犯她時，她只想到母親在欣賞她的獎狀，所以她沒有對象可以投訴。在高度成就競爭下，富爸爸關注女兒只關注成績，所以媽媽也只關注成績。

沒有人關心女兒們。

在現實中，只有更慘。

懲罰無法預防青少女懷孕，這是現場經驗殘酷的結論。中山醫大婦產科醫師林靜儀的醫療紀實《診間裡的女人》當中的一篇〈小兒科來的女孩〉中說，十三歲的女孩半夜三點肚子痛急診，小兒科發現月經過期，會診婦產科，發現有孕。結果是女孩因為子宮外孕切除一條輸卵管，醫師以經驗判斷「很可能短期內會再懷孕」，那另一條也會被切掉。果然一年後又見到女孩挺著六個月大的肚子等產檢。

當初女兒第一次懷孕，爸爸臉色鐵青出現在病房，痛罵女兒一頓。醫護和家長都以為女兒「以後就知道怕了」，但作者表示，責罵或懲罰無法預防青少女再懷孕。

要預防很難，因為背後因素是男女交往的地位不平等，少女不敢開口要求男生戴套，或男生堅持要少女冒險不戴套；缺乏知識，無法明確抉擇懷孕計劃。婦產科醫師無法片面解決，只能充實青少年男女的避孕知識、保險套，稍微減少機會。書中描述的責任源頭是什麼？女孩沒有做好性把關，還有不負責任的男孩。

公投要懲罰墮胎的女性和醫師，是性別歧視的一部分。男性決定不戴套，女性受罰生小孩，未來墮胎還要被宗教團體懲罰，這有沒有罰錯人呢。退一百步說，如果要以反墮胎來懲罰性行為，豈不是應該罰這些不戴套的自私男性，無論是否懷孕都是一砲一百萬，消除心存僥倖賭不會懷孕的想法。也許這能讓他們想想女性為生養小孩付出的代價，那遠遠不止於此。

一擲數千萬連署公投的宗教團體也許從未想過，未成年生育是貧窮問題，經常只是因為少女無家可歸。

《廢墟少年》封面，Photo Credit：衛城出版

報導者網站李雪莉、簡永達、余志偉的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》一書紀錄，一個十七歲少年說，有天有個男人開車到他家，放下一個男孩，車就開走了。那陌生男孩是少年同母異父的兄弟，被沒見過面的一家人收留後，趁夜拿石頭去砸外勞。老師以為，砸外勞是氣媽媽交了外勞男友。但是，男孩說，他猜自己的爸爸應該是個外勞。

生育回應了底層高風險生活的寂寞飢渴，滾雪球擴大傷害。

台灣一年兩萬多件高風險家庭通報，新北市佔了近四成。善牧蘆洲少年福利服務中心主任侯雯琪形容欠缺照顧的孩子為「百元少年」，他們每天怎麼吃，就是早午一顆茶葉蛋加一罐豆奶，晚上一大碗滷肉飯配免錢的湯，偶爾去少年之家等機構吃一頓飽。

二十二歲的嘉妤就曾是這樣的孩子，水泥工父親長期家暴她和她母親，失業後成天酗酒，常捶女兒的肚子，拿她頭去撞牆。所以她十四歲就逃家，被通報中輟。高二她半刻意懷孕，奉子成婚，「明知道這條路不好，但為了逃離原生家庭，腿斷了也要爬過去。」父親去年多重疾病過世，她覺得解脫了。婆婆常給嘉妤臉色看，丈夫愛玩交友軟體，離婚後嘉妤失業，無處可去，只好暫住夫家。

每年約有九百位十五到十七歲的少女生育，再就學者不到四分之一。貧富懸殊正在加劇，2011到2017年，低收入戶和中低收入戶，戶數和人數都不斷升高，從十六萬三千戶增加到二十六萬戶，從四十三萬人增加到六十七萬人。2013年調查發現，低收入戶和中低收入戶，父母四七．九國中學歷以下，離婚和分居是一般家庭的一倍以上，更多喪偶和貧病。這為少女未來一生的漫長受虐，準備好了一切條件。

南台南家扶中心督導蔡雅貞，擔任兒保社工督導後，轉到婦女庇護所。卻碰到輔導過的兒保個案，十五歲懷孕，被男友毆打，來申請緊急庇護。在婦女庇護所，她發現受暴婦女很多小時候是兒保案，長大就離家，在外面誰要收留她？通常會碰到不合適的男人，男友對她們家暴，然後她們又打小孩。虐待使她們感到自己毫無價值，靠酗酒吸毒填補空虛，影響教養風格，導致傷害代代世襲。

她們和嘉妤的處境，是醫師教育青少女避孕能改變的嗎？

Photo Credit: 鏡文學出版

國內外學者都注意到這些少女的性早熟表現。《診間裡的女人》裡，林靜儀醫師看著國中女生懷孕，想起自己當年在南投讀國中，剪了耳上兩公分的西瓜皮髮型，滿心焦慮比不過台中國中生英文讀三本補充教材時；後段班女生已經把制服改出腰身、燙出線條，把裙子改短，吹瀏海，週末兩女各自找男同學回家開房間，幾個月後懷孕休學結婚。難再有如林靜儀醫師升學和事業的機會，脫貧無望。

後段班女生的提早性成熟，統計上很明顯。英國流行病學學者理查．威金森、凱特．皮凱特的《社會不平等：為何國家越富裕，社會問題越多？》書中談到，有許多研究證明，幼年衝突，與父親缺席，預示較早成熟。她們比沒有這種壓力的女孩早發育和進入生理期，而較早進入青春期也較常提早性行為和未成年生育。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

心理學家布魯斯艾利斯追蹤研究美國和紐西蘭的女孩成長過程，發現父親缺席的時間越長，女兒越可能提早有性行為、和未成年懷孕。父親缺席的影響，遠超過女孩的行為問題、家庭壓力、管教風格、社經地位或社區環境。

讀者會驚訝發現，性早熟是女兒治療困境的適應行為，滿足依戀父親、尋求保護的需求。這種適應冷不防把她們拖入懷孕的困境。

這些家庭沒父親，是因為因為高失業、低薪地區的年輕男人自顧不暇，要養小孩無疑雪上加霜。收入低到無法養家，無法負擔責任束縛，也受不了養不起家的自尊壓力，而逃離家庭或忽略家庭。

未成年生育可說是貧窮厄運的放大機，容易導致早產、嬰兒猝死、教育失敗、犯罪、世襲未成年生育、失學、貧窮等。書中談到，假如青少年學會了不信任別人，相信人性自私投機，資源稀少而且難以預測，那麼他們會生理早熟、提早發育性徵、感情關係短暫、較少投資於親子關係。

金基婷不信任別人，相信人性自私投機，資源稀少而且難以預測，所以她才能抓住機會輕易犧牲尹司機。

弱勢女兒會不會未成年懷孕，取決於她遇到什麼男人，是無心接吻的凱文老師，還是補教老師李國華無情的利用少女來滿足心靈空虛。《社會不平等》書中案例是二○○五年十二歲、十四歲、十六歲的英國三姊妹分別產子，小妹男友分手，二姊男友否認有上床，大姊男友是三十八歲的男人，至少是四個孩子的爸。

《社會不平等》指出，英國未成年少女生育率，最窮的四分之一家庭有5%，是最有錢四分之一家庭的四倍。美國也相仿。較不平等的國家如美國，未成年生育率是富國OCED國家第一名，是較平等的國家如歐盟平均的四倍，日本的十倍。

貧富懸殊，原因在政治分配。政府決定了利率、稅率、匯率、勞動法令，就決定了房價、薪資、物價、工會是否存在、勞工有沒有勞資談判籌碼。民主是消除貧窮，爭取平等機會。獨裁就是繼續呼青少年巴掌，要求最末端受害者負責，期待事態因此有所改變。

弱勢少女需要有地方住，需要有東西吃，需要有人照顧、疼愛，需要有人陪伴她、聽她講話，需要受教育的機會，需要有人期待她成長，需要被人需要。事情就這麼簡單。有錢有勢的大人把錢花在甩她們巴掌上，於事無補。

《診間裡的女人》中的另一篇〈陸橋〉，救護車把一個年輕女孩送進急診室，到院已經沒有呼吸心跳，白皙清秀，烏黑的短髮被血黏在額頭，雙眼緊閉，表情安詳。醫師奮力為她做心肺復甦術，不斷注射各種藥品，卻一直測不到心跳血壓。最後才發現，女孩的後腦全碎了。像是打過仗的一團亂，全安靜下來。隔天的報紙說，第一志願的高中女生，跟已婚男友談判後，從陸橋上一躍而下。

你可以繼續呼屍體巴掌，期待她會醒。但，拼命裝睡的人是你。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航