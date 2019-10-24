蔡英文該顫慄的不是「敗選」，而是「勝選」後該怎麼辦

文：雁默

美國在台協會（AIT）主席莫健16日赴台，蔡英文與之會談，並全程直播，以作為選舉宣傳。蔡在會中對莫健說——為求簡白，以下是我的措辭——台灣買了好多美國農產品（兩年採購37億美元），誠意滿滿，深情款款，拜託一下，請美方儘速啟動台美雙邊貿易協定。

莫健一堆蜜糖空話如故，但對台美雙邊貿易協定，三緘其口。

由於新南向政策的失敗，蔡英文心心念念在任內「勾上」台美貿易協定與CPTPP，期使這一任空乏的經濟成績與下一任的展望對選民都能有所交代。哪怕是一點點來自美日的鬆口，她都能拿來大作文章，不過事與願違，美日別過頭去，顧左右而言他。

很少人注意到，比起去年「九合一」選前，今年，美方化暗為明介入選舉的動作降低了不少。按去年的做法，這次莫健來台挺蔡的力道不該這麼弱，畢竟今年選舉比去年重要太多，但莫健表演愛「台菜」的戲感，顯然不如執政黨預期。

或許，中美目前處於暫時性休兵狀態，所以美方對台灣問題趨於謹慎。也或許，美國已確認，就算那個曾自稱大鬧天宮的韓猴子當選，也跳不出如來佛掌心，因此很放心，不選邊才是上策。無論如何，台灣內外在明年1月11日投票前如無重大意外，美國會再度化明為暗，相對低調地處理台海問題......我說的是聯邦政府，不是那不時發出價值尖叫的美國國會。

Photo Credit: 中央社

從大局著眼，台灣在區域經濟上若未能加入RCEP與CPTPP，邊緣化就是定局，而若川普的保護主義再持續一個任期，台美雙邊貿易協定也就無解，命定孤懸。倘若上次談到的兩岸ECFA也失效，甚至因蔡英文的連任而全面波及兩岸貿易，則這艘不沉的航母，不沉也難。

莫健這次來台關心什麼？關心台灣養軍隊，買武器的錢夠不夠，有一戰的決心沒有？也就是檢查下抵著中國肚皮的這把台灣小刀，還鋒利不？

美國關心的是軍火的銷路，蔡英文關心的是實質性的台美友好協議，尤其中美貿易戰下有一些依靠美國市場的台商從中國撤回來，能否敲定台美雙邊貿易協定，就比以往更為重要。不過按照川普的慣性思維，這麼做有何好處呢？這就是為何郭台銘主張要拿整個高科技業產業鏈與美國交易的原因，掂一掂台灣的份量，也就這壓箱寶了。

問題是，郭台銘做不到這一點，蔡英文就更別提了。就算整個產業鏈往美國，那裏也沒足夠的高科技勞工可用，川普亦解決不了這問題。

美國太遠，川普太精，務實點，還是得看身邊的亞太區域有沒有機會，因此問題還是回到RCEP與CPTPP。

對蔡英文極端不利的是，隨著中印與中日的關係改善，RCEP眼看就準備運行，已在運行中的CPTPP，中國大陸加入的可能性也正在升高。

那麼，不妨順著蔡英文的視角，瞇一下她連任後將看到的世界。

圍堵中國的故事，CPTPP說不下去

川普星球這兩年很不平靜，最簡化形容世界局勢，就是大哥在鬧情緒，小弟們在抱團取暖，二哥在厚樹恩德。這個局面意味著，大哥二哥的關係將來會如何不知道，但無法抱團取暖的小弟確定會死很慘。

在「中國威脅論」圈子裡，約翰．米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，中國無法和平崛起，理由是為了生存，中國必然要面對不和平的大國威脅遊戲。在美國的圍堵下，日本，韓國，菲律賓，印度，越南，新加坡等周邊國家都會加入遏制中國的美國隊友行列。

米爾斯海默在中國人民大學裡對著滿場的中國人，再一次強調了這個論點，我只覺得現在的中國度量真大。

可能我智商不夠，或是眼睛業障重，經過仔細研讀米爾斯海默的論理，與如今的世界大局對照，只覺得圍堵中國的氣氛，愈來愈淡。誠然，在香港事件，以及莫名其妙的NBA衍生劇裡，我們看到西方世界嚴重的雙標與對中國的惡意，但沒有看到中國在此起彼落的尖叫身中放慢了前進與開放的腳步，也沒有看到西方國家希望看到的「中國暴怒」。

最新一輪的中美談判顯示，中國將原本預定在明年完成的開放事項，提前到了今年。這步伐一跨，又離CPTPP的標準更近了。

CPTPP的前身TPP，原來是美國要圍堵中國的經貿戰略計畫，後來美國退出，日本扛起了擔子。在去年底生效後，今年初台灣還透過美媒在唱「加入CPTPP經貿防堵中國」的幻想曲，但隨即傳出CPTPP成員呼籲中國加入的聲音，因為小弟們抱團取暖覺得還不夠暖，圍堵什麼？

從歐巴馬倡議成立TPP至今，國際情勢又發生了很大的變化，CPTPP的性質從「圍堵中國」到「歡迎中國加入」，而且在川普的「協助」下，中國的開放程度幾乎足以跨過CPTPP門檻，如今這「圍堵」要從而說起呢？

現在中國內部倒是有愈來愈高亢的聲音，主張在美國加入之前，積極加入CPTPP，頗有反圍堵的意味。從台灣的角度來看，設使中美先後加入CPTPP，感到涼颼颼的不正是台灣嗎？

中日關係的趨穩趨好，就要在明年發生，映入蔡英文的眼簾。若她連任，也只能別過頭去裝沒事，回家搥枕頭。

米爾斯海默認為中國無法「和平崛起」有兩種讀法，其一，不和平崛起。其二，和平不崛起。前者意味要崛起就要打仗，後者是意味要和平就要裝孬，不過目前看來，可能性都很低。尺度若放在20年內，中國目前的作為是極力在避免上述兩者，尺度若放在50年，那就要看美國在這期間的適應程度。

蔡英文想看到的那種「圍堵中國」，可能在西方媒體的嘴砲裡感受得到，在真實的國際關係裡並沒有出現，反而在川普全球討錢的過程中，看到美國隊伍裡各種花式內鬥。在這亂局裡，除了端正跪姿鬧中取靜，蔡也別無他法。

中印互毆的故事，RCEP說不下去

中國與印度同中美一樣，是一場長期的較勁，但不代表雙方必然處於永不停歇的惡鬥。印度作為美國印太戰略的重心，自然也是蔡英文極力想蹭的對象，在其大唱新南向政策的一段時間裡，媒體書市一度大量充斥著投資印度的內容，但不到半年就消音。顯然，想蹭印度並不容易，而積極想蹭進印太戰略的也只有蔡英文。

印太戰略為何虎頭蛇尾？簡單說，這個計畫過於針對性，相關國家並不想選邊站。再者，印度與美國因伊朗問題交惡，整個戰略計畫也就碰到瓶頸，蔡英文寄予厚望的另一個「圍堵中國」，成為泡影。

Photo Credit:Reuters/達志影像

東協十國加上中印韓日澳紐六國的RCEP，曾因印度的猶豫不決而進度緩慢，但由於川普於今年6月取消了印度最惠國待遇，急需吃補，終於排除萬難積極推動，RCEP可望於今年底或明年簽署。10月，中印領袖非正式高峰會，象徵中印關係的趨好與RCEP的好事近，那個中印互毆的故事，自然再也說不下去了。

相對於CPTPP裡面11個成員人口規模5億，GDP總量近10.6兆美元，占世界經濟總量13.1%，RCEP16個成員人口規模35億，GDP總量23兆美元，占世界經濟總量30%，是全球最大自由貿易區，也占台灣出口近六成，進不去，影響甚鉅。

RCEP的喜事對蔡英文而言如同喪事，將大幅沖淡她連任的喜氣，使新任期佈滿陰霾。

民進黨人有許多的草包，但蔡英文不是，她只是自私，明知問題的嚴重性，卻也只顧自己的接下來四年的權勢。為了在第二任期能轉移人民對經濟惡化的注意力，在沒有連任壓力下，加碼操弄反中意識形態恐無可避免。

兩岸關係更形惡化是肯定的，而如果蔡英文連任的代價，是讓自己所屬政黨在立院成為少數黨，隨之而來的各種內外衝擊，將遠高於馬英九的第二任期。

如果她連任的話，CPTPP，RCEP，ECFA，這三個英文縮寫會壓在蔡英文頭上揮之不去，至於台美貿易協定，別做夢了吧。

因此，蔡英文該顫慄的不是敗選，而是勝選。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航