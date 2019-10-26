傳統手繪動畫完美結合CG角色，創造出不敗經典《鐵巨人》

文：黃威（編輯部）

《鐵巨人》是一部1999年上映的動畫片，也是《超人特攻隊》、《料理鼠王》導演Brad Bird初執導筒的作品，改編自英國作家Ted Hughes的同名小說。內容講述一名來自外太空的巨大機器人，無故降落到洛克威爾小鎮，與小男孩豪加成為好朋友的故事。

儘管當年因為廣告宣傳不足，導致最終票房慘淡，但《鐵巨人》在媒體與觀眾的評價仍然普遍良好，也榮獲雨果獎的最佳戲劇表現提名以及9項安妮獎等殊榮；不管是特別的故事背景、細膩的場景設計，還是巨人深植人心的形象，都令許多觀眾印象深刻。

本文將分享導演Brad Bird的創作理念、劇中的美術設計，以及動畫團隊如何將電腦動畫結合傳統手繪動畫，完成生動的角色設計。

打破動畫常規，反映現實的故事設定

圖片來源：imdb, youtube, pinterest, amazon, cdr, ultimateirongiant, warnerbros

我們想做一部成年人跟小孩都適合看的動畫電影。 ──《鐵巨人》導演Brad Bird

當時的動畫產業以迪士尼的歌舞劇風格為主流，賣座動畫往往都是能夠散播歡樂、有美好結局的作品。但《鐵巨人》卻反其道而行，沒有邪惡浮誇的反派、沒有傻裡傻氣的配角，甚至沒有出現任何琅琅上口的主題曲，反倒以鐵巨人的純真，以及與小男孩豪加之間的友誼，感動人心。

導演Brad Bird僅採用了原著小說中，外星鐵巨人出現在人類世界的概念，他與編劇Tim McCanlies重新構思了故事內容，並選擇以1957年，冷戰時期的美國作為故事背景。對於劇情設定，為小男孩豪加配音的演員Eli Marienthal說：「當時大家似乎都害怕不是來自美國的東西，如果有個東西（鐵巨人）來自其他地方，那肯定是不好的。」

「每個人都害怕核武、蘇聯、史普提克衛星，甚至搖滾樂。讓50英尺高的大機器人降落到這裡再好不過。」導演Brad Bird透過「如果一把槍有靈魂，並且不想成為武器」的想像，來發展《鐵巨人》的故事，同時也反映冷戰時期，人們對於未知事物的惶恐，以及反戰思想。

慢節奏聚焦角色刻畫

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導演Brad Bird並不想效仿當時迪士尼的動畫公式，劇情緊湊、角色常利用載歌載舞的形象，表現豐富又誇張的戲劇張力。電影中，大部分的劇情，皆圍繞在小男孩豪加與鐵巨人之間的情感交流，Brad Bird把他們的互動關係，比喻為父母與小孩之間的牽絆，值得觀眾好好感受。

「許多電影或動畫都有類似的模式，就好像每一秒都有東西撲向你的臉。」Bird誇張地形容：「不管是劇情、音效、瑣碎的剪輯，還是高亢刺耳的音樂。」他認為好的作品應該要能引人入勝，透過緩慢的故事節奏，與角色之間的對話，帶領觀眾進入故事本身。

團隊實地考察，呈現對應時代的場景設計

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我們竭盡所能地拍攝了所有細節，商店正面、穀倉、森林、房子、房子內部、餐廳，還包含了樹皮。 ──《鐵巨人》美術指導Mark Whiting

《鐵巨人》中的美術設計，靈感來自畫家Norman Rockwell、Edward Hopper以及N.C. Wyeth的作品。導演Brad Bird形容，緬因州有許多場景，就像Norman Rockwell畫中所描繪的樣子，而電影中虛構的小鎮洛克威爾（Rockwell）就是對畫家的致敬。

為了能更加精確地描繪故事場景，製作團隊甚至花了一週，實際到緬因州附近拍攝風景與街景，作為美術參考。例如：鐵巨人降落在洛克威爾小鎮附近的港口，實際位置即是緬因州的羅克蘭與羅克波特一帶。

另外，美術指導Mark Whiting也希望色彩能同時反映時代背景與情感；比如豪加的房間設計，除了帶有1950年代插圖的復古風格，也反映了他年輕、好奇心旺盛的角色形象。

CG鐵巨人經特殊處理，融入手繪動畫世界

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你並不希望觀眾發現，電腦生成的角色跟傳統手繪角色之間，有著很大的差別。 ──《鐵巨人》美術協調 Scott Johnston

在這部傳統手繪動畫人物的作品之中，鐵巨人是唯一的CG角色。由於巨大的金屬物體，很難以手繪方式呈現質感，因此製作團隊選擇將它做成3D模型，凸顯其立體感，同時也傳達鐵巨人是來自外面世界的概念。

為了不讓CG鐵巨人太過格格不入，製作團隊花了幾個月的時間研發出特別的程式，使巨人的線條粗略化。動畫處理上，則以「一拍二」（每秒24幀減為每秒12幀）的方式呈現巨人的動作，讓它在跟其他角色互動時，不那麼像是俐落的電腦模型。

「巨人是用3D模型移動，但不是用3D技術繪製完成的，因此和其他2D角色放在一起，並沒有太大的不同。」藝術總監Alan Bodner說：「它最後很完美地融入那個世界。」

鐵巨人的表情設計

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鐵巨人的最初形象，是擔任過當時《星際大戰》系列概念設計師與特效師的Joe Johnston所設計，他表示：「巨人並不知道自己的來歷，所以我想讓它看起來像個天真的小孩。」

但是進入電腦動畫階段的巨人，馬上遇到一個大難題：沒有表情。為此，美術指導Mark Whiting為巨人加上了可以轉動的眼窩，再透過上下眼瞼開合的變化，呈現想睡覺、生氣或者難過的樣子。動畫師Steve Markowski則想到透過下顎關節的移動，能讓巨人的嘴巴配合眼睛，做出更多表情。

「我大概畫了5、6個相同的頭，表現不同態度的模樣。」Mark Whiting說：「我要說服每個人，它是可以有表情的。然後再由Steve把這些想法實際做成動畫。」

提高效率，有別以往的分工模式

動畫非常神奇，你要完成一秒24格的影像，所以平均一個禮拜差不多做3秒動畫。 ──作畫監督 Dean Wellins

《鐵巨人》的動畫團隊，採用與傳統動畫產業不同的分工模式：每個動畫師各自負責一整段劇情，而不是只負責一個角色。「豪加與鐵巨人到湖邊玩耍，那一段的故事板是我畫的，所以我要負責那一段的動畫製作。」Dean Wellins認為，那就像自己在這部電影裡的一個小作品一樣。

此外，製作團隊最後使用Adobe After Effects拍攝動畫，以便直接透過故事板（Storyboard）掌握鏡頭的移動以及剪輯需求。「以往的做法，會等動畫全部完成了，才開始處理鏡頭移動（攝影），如果對拍攝沒有具體的想法，會浪費很多時間跟金錢。」導演Brad Bird表示。

這樣的動畫製作模式，讓《鐵巨人》在有限經費與製作時間下，依舊維持高水準的表現。即使票房失利，也能在錄影帶發行以及電視播映時，重新行銷並找回知名度，成為許多人心中的動畫經典。

原版預告與2015重映版預告：

可以發覺預告片的剪輯步調與宣傳方向，隨著年代不同而有些微差異。重映版電影也增加了兩分鐘左右的新內容，彌補了當年經費不足，無法完整呈現的遺憾。

參考資料：entertainmentweekly, mentalfloss, awn, indiewire, geektyrant, tcm, screenrant, youtube

圖片來源：imdb, youtube, pinterest, amazon, cdr, ultimateirongiant, warnerbros

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航