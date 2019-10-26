專訪「白輻射影像」設計師洪鈺堂：創作前先感覺，創意的本質就是重新定義

文：詹致中

公寓群聚的老舊社區一樓，某戶裝潢現代感的暗色落地窗。好奇向室內望去，牆面漆著如晝夜交際的靜謐深藍，裝扮新潮的年輕男女們，正坐在iMac閃動的螢幕前，對著設計稿努力奮戰。其中一位身穿黑衣短褲的男子，踩著拖鞋快步遊走於座位區之間，一派輕鬆，卻又精準地拋接他人丟出設計疑難雜症，總能在混沌創意中安放視覺元素於其位。

這是傍晚「白輻射影像工作室」的日常風景，那位引人注目的纖瘦男子，帶著設計人慣常標配圓黑框眼鏡，正是共同創辦人洪鈺堂。他在視覺設計業界經歷近十年磨練，2015年與建築空間背景的高中同學任芯瑩共同創辦「白輻射影像」，以動態圖像自我標定，跨域融合品牌與創意策略，闢出一條創意影像敘事的新道路，作品獲得國內外多項設計獎肯定，曾應邀擔任文博會開幕典禮、世大運開幕式儀典影像導演，金曲27典禮影像製作統籌與臺北燈節世大運區共同策展人。

創意本質在於重新定義

「白色是蘊含多彩光影在空間中流動不止的能量」，這就是白輻射影像命名由來，他們的作品風格亦如輻射流光，多元無法單一定義。「白輻射」的名號初次為公眾熟知，是從2016年台北世界設計之都捷運宣導短片開始。有別於傳統政令宣導片的無聊，這一系列配色搶眼、帶點無厘頭的動畫，幽默地提醒大家搭乘捷運應該注意的禮節，令人會心一笑之餘，更在網路上凝聚了龐大聲量，被網友大讚：「政府終於找對設計團隊了」。

2017年，白輻射為文博會主題館製作的宣傳影片，又是另一種風格。在黑白影像中刷出動感藍灰字體，拼貼各種色塊，營造出前衛又解離的文化爆炸之感。白輻射用實力證明，動態圖像的風格一旦擺脫框架，演繹的跨度即不可限量。

「創意其實就是重新定義！」洪鈺堂習慣打破習以為常的事物，藉以挖掘全新樣貌，至於養成這一身解構重組本事的過程，則要回溯到他的大學時代。洪鈺堂主修資訊科學、輔修數位內容，程式設計、微積分、組合語言中以最小單位重構事物，色彩學、基礎設計、詮釋學等科目以形而上的感性視角認識世界；邏輯解剖與美學創意來回轉換的兩種截然不同思維細胞，逐漸訓練出屬於自己的語言。

Photo Credit: 白輻射影像 隨著新媒體發展，動態圖像運用範圍更廣泛。圖為橘子集團公司形象牆

乘載多元風格的動態圖像

兼具靜態視覺性與動態韻律的「動態圖像（Motion Graphics）」，誕生時間可上溯至1920年代，從先鋒抽象電影代表藝術家Walter Ruttmann、Viking Eggeling，到其後廣為人知的Oskar Fischinger、Saul Bass，從聲音與視覺連動的實驗，到作品中結合圖形、文字設計元素的鮮明個人風格建立，被視為MG的濫觴；到了1960年代，MG從電影大銀幕跳進了電視小螢幕，大量運用在節目片頭、商標、廣告等；1990年代之後，隨著電腦與網路科技快速革新，為MG動態圖像設計持續催生更豐富的視覺效果，隨著新媒體更加廣泛地出現在日常生活中，為動態圖像找到新出口。

洪鈺堂大學畢業後，即投入影像產業，恰好撞上數位、社群等新媒體噴發，群眾溝通模式產生巨大質變，刺激他進一步重新思考影像下一階段樣貌，成了白輻射影像的創立契機。不過，洪鈺堂要做的不只是動態圖像設計，而是希望進一步打破平面化的企業品牌識別，運用動態媒材與消費者溝通，以新手法詮釋品牌精神與故事。

洪鈺堂為Gamania橘子集團打造的形象影片，就是以12個符號，對應品牌提供的遊戲、娛樂、購物、行動支付、媒體資訊等各項生活服務，雖然有點抽象，卻絲毫不妨礙觀眾的理解，成功跳脫公司宣傳影片制式的拍攝手法，同時又能與橘子集團「have a GOOD TIME！」的品牌精神相契合。

Photo Credit: 白輻射影像 以橘子集團「have a GOOD TIME！」的品牌精神打造形象影片

除了品牌案，白輻射也積極與公部門攜手共創，「跟公部門合作最大的掙扎，是做不好會影響城市樣貌，但成功就會正面影響所有的人。」洪鈺堂堅信，設計有能力改變社會，即便影像生命週期短，難以像經典建築那樣形塑出城市的樣貌，卻能直接為社會帶來新的刺激。

敢於顛覆刻板思維的洪鈺堂，試圖從官方的角度推動社會的美學品味，例如白輻射為桃捷設計的安全宣導短片，就是以漫畫形式，呈現一對兄妹偵探連袂偵破車站內發生的行李箱神秘事件的過程，來宣導正確放置行李箱的觀念。此外，白輻射也曾為外交部在歐洲舉辦的台灣廟會民俗文化特展製作宣傳片，在桃紅色背景的襯托下，動態圖像在節奏鮮明的鑼鼓陣、鞭炮聲的交疊鋪陳下，短短1分16秒的內容，充分展現了台式宗教慶典的魅力。

Photo Credit: 白輻射影像 以遶境為主題的台灣廟會展宣傳動畫，讓歐洲民眾窺見台灣民俗文化縮影

Photo Credit: 白輻射影像 以偵案搭擋視角帶出懸疑事件背後的真相，讓大眾安全宣導有更吸引人的理解可能

創作前 先感覺

「我們的作品技術不一定最炫，但最有感覺。」洪鈺堂以充滿自信的口吻說，比起真人實景的影像創作，動態圖像更能跨越語言隔閡，更容易讓不同文化背景的觀眾有感；而白輻射的影像創作，最在乎的也是觀者看完後的身心感受，他常提醒同事不要急著設計，創作前要先去感覺，從中理出尚未問世的想像力，透過視覺、音樂等元素調理出故事的味道。

2019年初，白輻射為台南鹽水月津港燈節製作動畫宣傳片，洪鈺堂先讓團隊欣賞往年活動實景照，從具象畫面領略抽象感覺，有人看到水面斑斕光影，有人則注意到圓形水燈就像滿月…..經過充分的討論分享，團隊最後將內容設定為「三個月亮、三種場景、三種意境」，利用不同型態、結構、韻律的光球，象徵著活動的多樣化，並串連起燈節主題「隨光呼吸」，強調在光影的藝術氛圍中，玩樂、賞月、團圓，洪鈺堂很滿意影片中呈現出的氛圍，「如果設計師當初直接套用文案發想，可能無法做出如此飽滿的影像故事。」

Photo Credit: 白輻射影像 「三個月亮、三種場景、三種意境」

音樂與影像都是作品的靈魂

曾學過八年鋼琴，洪鈺堂擁有敏銳音感，對聲音細節的處理比起影像有過之而無不及。製作2019兩廳院夏日爵士派對形象影片時，為了抓住爵士節奏，洪鈺堂採取先製作配樂，再從中想像畫面的罕見手法。訪談中，他特別播放了各種Demo，有大樂團編制、有節奏飛快的拉丁風格，但都沒有完全達到傳說有「聲音潔癖」的洪鈺堂的要求。和作曲家溝通的過程中，洪鈺堂一改平日的斯文，用比手畫腳的方式，甚至使用大量狀聲詞，就是為了讓對方充分理解他想要描繪的抽象意念。經過一再激盪調整，作曲家的最終版本終於抓到了那種輕快、溫柔、纏綿、又有點迷濛的感覺，順利鋪排出影片所要呈現的各種爵士人生。

為什麼對配樂如此堅持？洪鈺堂表示，夏日爵士派對舉辦超過十年，雖然培養出一票死忠粉絲年年參與，但更大的隱憂卻是難以吸引新血。於是他再度發揮解構重組的精神，打破大眾對爵士樂的刻板印象，為活動找到新的定位：「Life is Jazz, Play it Loud」，讓爵士樂成為一種生活態度，鼓勵大膽即興演繹人生。

對洪鈺堂來說，動態影像和配樂都是作品的靈魂，彼此既分工、也互補，共同堆砌出影片的氛圍、節奏，和個性。所以白輻射的作品，不但所有配樂都是全新創作，對環境音的運用也很講究。

Photo Credit: 白輻射影像 洪鈺堂認為，音樂和影像都是作品的靈魂

銜接理性與感性世界的橋樑

高度強調邏輯思考的理工科訓練，讓感性的洪鈺堂也有了理性的一面。他甚至認為自己最擅長的能力是整合，「在設計團隊中曾經是影像合成師，要有能力把相異的素材完美融合。」

熱愛理解他人思維，讓洪鈺堂遊走於品牌、創意策略、新媒體等多重領域，得以洞悉夥伴與客戶背後意圖與觀點。洪鈺堂剖析，靠著謙虛和同理心價值觀，讓他不畫地自限，吸收其他領域專業，最後也回頭播下創造的養分。

洪鈺堂認為人的作品如其名，自我認識愈深，創作愈是忠實反映個性。像他剖析自己是資訊雜食，特別鍾愛後搖滾的濃郁聲響、科幻影像的前衛氛圍，以及舞台劇的詩意空間。而動態圖像也如音樂、電影、舞台劇…有著相似魅力，是個涵容無亙視覺、創意與故事的感覺容器，從風格設定（style frames）階段就乘載無限想像。洪鈺堂說最讓他樂此不疲之處，莫過於精彩的動態圖像，每張凍結畫面，皆是精緻的平面海報。而每個人的詮釋，皆能彰顯其獨特性格。讓創意人就此解放，在光影迴響中獲得自由。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航