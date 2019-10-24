非洲豬瘟在中國：損失至少1兆人民幣，衝擊不亞於一場戰爭

（中央社）非洲豬瘟病毒在地球存在約百年之後，去年到了中國，造成嚴重的影響，原因除了中國的生豬生產占了全世界一半以上，官方未能即時給予撲殺豬隻的補貼，也是造成防疫失控的原因。台大獸醫系名譽教授賴秀穗提到，一般非洲豬瘟的傳播每年僅約100公里，中國卻不到半年及從東北瀋陽傳播到幾千公里外的廣東和福建，「中國連非洲豬瘟都沒有辦法控制好，要如何稱霸世界呢？」

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬傳染病研究室主任仇華吉說，非洲豬瘟就像一面「照妖鏡」，把中國防疫體系、有關部門及豬場的管理能和危機處理能力一下子就檢驗出來。他在今年5月發表的「非洲豬瘟防控理論與實踐」報告中說：「每次看到在公路上拋的、河流上漂的豬，總會感覺到我們的養豬人、我們的行業真的需要反思。」

「你還敢吃豬肉嗎？」因為不相信官方每次通報疫情都是「已經無害化處理完畢」，或是擔心有非洲豬瘟病豬搶在被官方撲殺前就被豬農先賣了，有些人已經盡量不吃豬肉。雖然官方強調「感染非洲豬瘟的豬，吃了對人體健康無害」，但很多人心理仍不舒服。

疫情不透明、人民無法信任政府，是非洲豬瘟在中國蔓延的一大致命傷。話說從頭，非洲豬瘟病毒進入中國的過程就啟人疑竇。

中國非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與喬治亞、俄羅斯、波蘭公布的毒株全基因組序列同源性為99.95%左右。官方說法是，這次非洲豬瘟是從境外傳入，途徑很可能有4類：

生豬及其產品國際貿易和走私 國際旅客攜帶的豬肉及其產品 國際運輸工具上的餐廚剩餘物 野豬遷徙

在中美貿易戰的背景下，有人懷疑，這次染上非洲豬瘟，其實是中國從向美國買豬肉轉向俄羅斯購買，卻因此引禍上身。儘管中國自2008年起開始就對俄羅斯豬肉進口頒布禁令，黑龍江省商務廳官網8月的訊息卻顯示，俄羅斯西伯利亞農業集團已開始向中國出口豬副產品，首批24噸。

至於疫情不透明的證據，一些短影音平台上流傳的豬隻掩埋畫面顯示，未被官方公告疫情的地方也可能感染非洲豬瘟。

河北大午農牧集團有限公司監事長孫大午今年2月就曾在微博上公開大量豬隻死亡照片，表示其豬場死了1萬5000頭豬，他們認為是非洲豬瘟，「但政府不給確認」，最後在輿論影響下，政府才確認疫情通報，公司方面才有可能拿到撲殺補償。

這樣的事例不會只有一家。

中國農業農村部下令每個養豬場有疑似疫情一定要通報，否則會受罰；但是撲殺豬隻每頭的補償金人民幣1200元要由地方政府和中央政府共同承擔，地方政府基於財政壓力以及遇事「大化小、小化無」的習慣，能避就避。結果造成基層豬農搶賣豬隻減少損失，增加了染病豬流向市面的機會，病毒得以持續散布。

陸媒《財新網》在疫情爆發之出便曾報導，在雲南鎮雄縣，因為豬農沒拿到官方答應的補貼，去年10月下旬發生養豬戶圍攻鎮政府的事件。

西班牙先前花了30年根除非洲豬瘟，其實只有最後5年是真正有效的防疫，因為當時對發現疫情的豬場做到足額快速補償，錢都到了， 其他的措施才能落實。仇華吉說，這是他從西班牙專家身上了解的重要經驗，對方表明「防控非洲豬瘟就是錢的事」，一語點破問題關鍵。

去年8月3日，中國農業農村部正式發布在瀋陽的非洲豬瘟疫情通告，開始了一連串的豬隻撲殺、生豬跨省調運禁令等防疫措施。儘管疫情已經在減少，但是台灣大學獸醫系名譽教授賴秀穗仍不看好，認為中國的非洲豬瘟可能會蔓延數十年到百年。

賴秀穗告訴中央社記者，一般非洲豬瘟的傳播每年僅約100公里，中國卻不到半年及從東北瀋陽傳播到幾千公里外的廣東和福建，「中國連非洲豬瘟都沒有辦法控制好，要如何稱霸世界呢？」

之所以疫情快速傳播，賴秀穗說，原因是沒有按照世界動物衛生組織（OIE）的標準程序處理：疫情發生時，要撲殺感染場的所有豬隻，在當地銷毁焚燒；周圍或全省的養豬場需要立刻禁宰禁運數天。他也直言，政府不賠償撲殺豬的經費，養豬業者是不會通報的，而疫情不透明，又會使疫情擴散，害了養豬產業。

相較於台灣對非洲豬瘟的謹慎，以「別讓台灣沒滷肉飯可吃」的心態嚴格在機場等海關檢驗，中國官方更多強調的是「感染非洲豬瘟的豬，吃不死人」。

賴秀穗說，過去有許多國家感染非洲豬瘟，它們沒有像中國一樣，告訴民眾吃感染豬肉沒有問題，因為這關乎防疫，如果這樣處理，就永遠撲滅不了非洲豬瘟。

Photo credit: 中央社 在上海一處農貿市場賣豬肉的楊老闆說，豬價漲不停，10月下旬的客人已經比9月初少了1/3，有些不是非吃豬肉不可的人都少吃了。像他這樣的肉販有一半都在觀望還要不要做這行。

不只物價變貴 非洲豬瘟對中國衝擊全方位

單身的上海鄒姓民眾因為一個人住，很少開伙。今年春節他買的豬肉是一公斤人民幣11元，到了9月，他再從冷凍庫拿出來時，豬價已經超過30元「增值了快200%，覺得倒賺了一把」。

根據豬價格網統計，10月24日的全中國生豬均價已經來到每公斤40元（約新台幣172元）。如果鄒姓民眾願意把冷凍肉放上一年，還會「增值」更多。

但這種「賺到」恐怕沒多少人覺得高興。影響所及，4月以來地方政府啟動「價格補貼聯動機制」，參照物價上漲的標準，總計發放了超過人民幣20億元的補貼，簡單來說就是補貼給經濟困難民眾的「買肉錢」。

非洲豬瘟疫情導致豬隻大量減少，根據中國政府網，截至今年8月，中國的生豬存欄量年降幅已近4成，這是推高豬價的原因。中國去年消費約5995萬噸豬肉，占全球近一半。其中，中國生產豬肉約5404萬噸，進口占比很低，擴大進口能彌補自用的其實有限，同時也帶動了歐美豬價上漲。

即使是不吃豬肉的穆斯林也感受得到這波導因於非洲豬瘟的威力，因為牛肉、羊肉都變貴了。

國家統計局最新數據顯示，9月消費者物價指數（CPI）年漲3%，創下近6年來最大漲幅。畜肉類價格上漲46.9%，影響CPI上漲約2.03個百分點，其中，豬肉價格上漲69.3%，影響CPI上漲約1.65個百分點。可見豬價帶動了其他肉品及整體物價上揚。 儘管官方積極鼓勵豬農加大養殖生豬，但養豬的週期在12到14個月，以9月份的數據來看，能繁母豬又年減38.8%，要有足夠多的豬仔不是短時間就能達成的事。中國要恢復生豬產能，恐怕也得花上幾年，前提還是沒有非洲豬瘟疫情。

豬肉在中國人的肉類消費占比達63%，禽肉占比達22%，牛羊肉占比僅13%。但高昂的豬價讓民眾不得不改變偏好吃豬肉的事實。記者詢問周邊人士，得到的回答是：現在吃豬肉少了，吃更多魚、蝦；也有人表示，生活確實受影響，已經減少吃肉，「但因為有替代品，還可以承受」。

官方數據顯示，中國上半年肉雞出欄量比去年同期增加15.8%，前3季牛肉進口量增加了53.4%，中國豬肉產量下降17.2%。在非洲豬瘟危機中，中國人展現了口味改變的彈性。

除了豬價上漲，非洲豬瘟也造成巨額的經濟損失。

《財新網》引述中國工程院院士、中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席李德發9月下旬在一個豬業論壇表示，據推算中國非洲豬瘟的直接損失有1兆元（約新台幣4.3兆元），「這還不算產業鏈的上游和下游」。

屋漏偏逢連夜雨，今年正是中國政府財政吃緊，必須「勒緊褲帶」的一年。但無論是給予傳出疫情的豬農殺豬補貼，還是鼓勵豬農復養的獎勵，以及上述給貧困民眾的物價補貼，都需要錢。從財政的觀點來看，要消化這些補貼預算的影響，恐怕也需要好幾年。

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬傳染病研究室主任仇華吉今年5月曾發表一份「非洲豬瘟防控理論與實踐」報告，其中表示，養豬產業上下游的從業人員可能有一億，這一億人的背後有無數個家庭，因此非洲豬瘟的影響是全方位的。

其中一個重要影響是衝擊中國當前「扶貧攻堅」工作。中共總書記習近平的目標是，2020年所有貧困地區和貧困人口都要邁入全面小康社會。仇華吉說，如果不重視防疫，非洲豬瘟有可能會讓剛脫貧的農民又重新返貧。

仇華吉甚至認為，這場疫情造成對國計民生和政治經濟的衝擊不亞於一場戰爭，從這個觀點來看，非洲豬瘟是非常「好」的生物戰劑，「要想把一個國家幹倒的話，非洲豬瘟就能起到很重要的破門作用」。

正面而言，也有不少人期待中國豬農上了非洲豬瘟這一堂代價不菲的課之後，能走向更為科學管理、更現代化的豬場經營模式，網路公司如阿里巴巴、京東等都已將機器人、人工智慧（AI）、物聯網等科技融入農牧業中，養豬危機不是不能成為轉機。

非洲豬瘟帶來了經濟、飲食習慣的變化，甚至影響養殖業者在豬場管理方面的心態。也許幾年之後，生豬又將盛產，豬價也恢復正常，但是防疫是否能長期做到滴水不漏，以及民眾對於政府的信任是否也能同樣恢復，則是考驗。

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核稿編輯：楊之瑜