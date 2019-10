意外發現的一本政治哲學小書

這本小書,不是有人推薦,沒看過書評,作者也非大名鼎鼎,純粹是意外發現。

話說那天跟研究歐陸哲學的同事聊天,談起傅柯(Michel Foucault),頗有興味。回到家裏,記起幾年前讀過的一本簡介傅柯的小書How to Read Foucault,作者是Johanna Oksala,書的內容已忘掉八九,沒忘的是當時讀後的印象甚好。然後上網搜尋Oksala有沒有其他論述傅柯的書,結果找到兩本(Foucault on Freedom和Foucault, Politics, and Violence),但同時見到 Oksala著有一本政治哲學導論Political Philosophy: All That Matters,是McGraw-Hill出版社All That Matters系列的其中一本。

好奇之下,在網上看了這本小書的開首幾頁,讀到作者就古羅馬哲學家塞內卡(Seneca the Younger)有關奴隸的一句引文加以發揮,登時叫好,於是二話不說,訂購了這本書。

書幾天後到手,果然是小書,正文130頁,小開本,一個下午便看完了。書中所述幾乎沒有甚麼不是我本來就認識的,但我仍然看得津津有味,因為Oksala的文筆簡潔有力,而且對所論述的哲學家、哲學問題和理論往往抓著最核心、最關鍵之處,以極其精煉的方式表達出來,經常有一語(或兩三語)中的之妙;最佳例子莫如她用以下這句概括康德的政治哲學:

Being law-abiding, obeying one's own rational mind and being wholly free amount to the same thing.(p.72)

這就是功力,顯出作者對康德的哲學有深入的了解。

這本書的結構是順歷史時序介紹主要的政治哲學家和經典,所以可以當作一本政治哲學簡史來看,但作者著重的是哲學理念,而不是歷史發展。另一方面,Oksala 在引言解釋甚麼是政治哲學時,點出了政治哲學與政治哲學史的密切關係:

在政治哲學裏,當今(the present)與歷史是不可分割的。很明顯,政治在歷史的脈絡中發生,經常隨時代而有極大的變化。跟天體物理學或數學不同,政治哲學沒有超越時間的普遍定律;我們今天如何思考政治,乃直接受以往發生的事件所模塑,而我們在理解政治時運用的概念、想法和論證,都必然是承傳而來的。(p.3)

書中論述的哲學家包括那些大多數政治哲學導論都會介紹的:柏拉圖、亞里士多德、霍布斯、洛克、盧騷、康德、米爾、馬克思、羅爾斯。有趣的是,Oksala用了一整章講馬基雅維利 (Niccolò Machiavelli),卻只撥出半章不到給羅爾斯,作為盧騷社會契約論的後續討論。

由於作者有歐陸哲學背景,書中介紹了傅柯對政治權力的看法、阿多諾(Theodor Adorno)與霍克海默(Max Horkheimer)對啟蒙精神(enlightenment)的批判、以及哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)的「溝通理性(communicative rationality)」理論。這些歐陸哲學部份寫得跟書的其他部份同樣清楚,而且在內容上是融貫的。由於作者有女性主義哲學(feminist philosophy)背景,書中有一章先講萼蘭(Hannah Arendt),然後講女性主義。最後一章是展望,探討global democracy的可能性,也是值得深思的大題目。

總括來說,這本書古今兼備,不囿於分析哲學與歐陸哲學的門戶之見,清晰簡要地論述了西方政治哲學裏最重要的人物、著作和理論,而且寫得饒有趣味,肯定是值得推薦的政治哲學導論。我未見過有人談論這本書,寫這篇文章,多少是出於不忍見滄海遺珠的心態。

好了,最後說回我在開始時講到的那句塞內卡引文:

Remember, if you please, that the man you call slave sprang from the same seed, enjoys the same daylight, breathes like you, lives like you, dies like you. You can as easily conceive him a free man as he can conceive you a slave.(p.1)

塞內卡是在勸喻他同時代的人應該善待奴隸,因為奴隸也是人,可是,正如Oksala指出,塞內卡並沒有提倡廢除奴隸制度。為甚麼會這樣?是塞內卡的思想有矛盾嗎?Oksala的解釋是:這不是思想上有矛盾,而是在於如何看待一個問題的性質;塞內卡將「應該怎樣對待奴隸?」視為個人道德的問題,而不視為政治問題。然而,奴隸制度的存廢不只是道德問題,還是政治問題。Oksala說得好:

What Seneca's example shows, however, is that if we are unable to think of slavery as a political problem, then we have no hope of even beginning to act for its abolition.(p.2)

對,政治問題,我們先要理解為政治問題(而不只是社會問題、經濟問題、教育問題、道德問題),才有望能開始著手解決。

