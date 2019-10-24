《國賠法》修法：颱風天登山、觀浪出意外，可不國賠

（中央社）行政院會今（24）日通過《國家賠償法》修正草案，未來在山林或海域，若政府已提醒危險性，民眾仍冒險，將可免除或減輕國賠，例如颱風天登山或觀浪出意外將可不國賠，法案後續送立院審議。

行政院長蘇貞昌21日宣布開放山林政策，政府以開放態度鼓勵人民走向山林、親近山林，同時也鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」精神。行政院會今天上午通過國家賠償法部分條文修正草案，盼建立民眾風險自主管理的觀念。

修正草案規定，未來開放山域、水域等自然公物或設施，經管理機關設置適當警告標示，而人民仍從事冒險犯難或具危險性活動，國家不負或減免賠償責任。

法務部次長陳明堂出席院會後記者會時表示，所謂「警告」不是單指立一個牌子，有時設置指示牌會破壞地形地貌，警告也會透過網路公告，或山友協會、營建署、國家公園管理處廣為周知，需要的民眾可以自行查閱。

陳明堂指出，免除國賠主要是針對「自然公物」，例如山林或海邊，已有警告危險性，政府將可不負賠償責任，例如颱風天登山或釣魚觀浪出意外，將可不國賠；而在自然公物區域內的「人工設施」，例如野溪上的小吊橋，因颱風或大雨受損，受限於天候、地形或材料等原因來不及修復，若政府已警告，民眾還是堅持要走而出意外，可減輕或免除國賠，將視個案來認定。

草案也擴大因公共設施所致損害的保護客體，考量公共設施設置或管理欠缺，可能造成人身自由侵害，草案將「人身自由」也增列為保護客體。陳明堂舉例表示，例如民眾受困在公共的電梯裡，就是「人身自由」受到損害。

另外，配合實務作法，草案也規定，公共設施不論是否屬於國家所有，若是國家委託民間團體或個人管理所生損害，國家也負賠償責任。

蘇貞昌在行政院會中表示，台灣的山與海範圍遼闊，完全由政府管理，實務上並不可行，政府以政策支持開放山域、海域，但也要促使民眾加強風險意識及自我管理。這次國賠法修正，適切分配國家及人民的責任規範，一方面規定各管理機關在開放的山域、水域應做好警告或標示；另一方面也規定民眾在已警告的開放場域仍從事冒險或具危險性活動，國家得減輕或免除損害賠償責任。

蘇貞昌並指示各開放山域、水域管理機關，如內政部營建署、農委會林務局、漁業署、教育部等，加強與社會大眾及相關民間團體溝通宣導；也請金管會鼓勵產險業者持續開發多元化登山保險商品，以滿足山友投保需求、分擔風險。

草案修正要點如下：

擴大因公共設施所致損害之保護客體；增訂公共設施委託民間團體或個人管理所生損害，國家應負賠償責任；增訂開放之山域、水域等自然公物或其設施，經管理機關等為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負或減免賠償責任。（修正條文第3條）

配合第3條之修正，酌修第8條第2項行使求償權時效及第9條第2項確定賠償義務機關規定。（修正條文第8條及第9條）

明定本次修正條文自公布日施行。（修正條文第17條）

山難搜救「使用者付費」？最快明年6月全國同步

行政院發言人Kolas今天表示，開放山林政策的大原則是入山者也要負擔責任，將召集各地方政府討論修正登山自治條例，對於山難搜救「使用者付費」的作法，最快明年6月將統一規範。

行政院推動開放山林政策，有山友認為山難搜救「使用者付費」不恰當，是懲罰求救山友，盼檢討政策。但過去曾有部分山友被批評「將救難直升機當成計程車」，引發浪費資源爭議。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）上午出席行政院院會後記者會表示，目前各縣市登山自治條例的鬆緊不一，將請內政部跟法務部協同各地方政府，一起討論修正登山自治條例，希望在山難搜救上，山友面對全國一致的法規，最快明年6月前，各縣市相關規範可以同步化。

至於山難搜救「使用者付費」的處理方向，Kolas說，開放山林政策的基本精神，是入山者自然也要負擔責任，將在這個大原則下，跟各縣市政府討論全國一致的標準。

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核稿編輯：楊之瑜