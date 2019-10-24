民調結果：支持美國立法　不得押後區選

文︰梁啟智

香港民意研究所昨日公佈第一輪「我們香港人」計劃的結果。呢個計劃同平時民調有一個好唔同的地方，就是「自己民調自己問，自己題目自己揀」，實行將提出問題的過程都公開埋俾公眾參與。大家諗到有乜想知全香港七百萬人點諗，唔洗靠估，直接上去佢個網站建議。最多人投票支持的問題，就會成為下次的民調題目，三日後就會有結果。係咪好好玩呢？

為咗示範呢種「由下而上」民調的威力，計劃一開波就以幾條時事熱話作為題目。事不宜遲，立即睇結果：

1. 警黑合作？

圖片由作者提供

第一條題目，係問認唔認同7.21有警黑合作？結果大部分受訪者都話有。當然，民意不能取代事實，唔係話多數人覺得係，就代表事實就真係。但當有咁多人都一齊咁諗，就代表警察執法不公的印象已經深入民心。呢個問題唔解決，各種針對警察的指控都會有人認同。

2. 警察有公安？

同樣道理，在這條問題的回應中也十分明顯：多數受訪者相信有公安或武警混入警察。這個指控未有人能夠證實，但當信任不再存在，也就會有人相信。警方和政府要做的事情，是找出失去信任的源頭，對正下藥。

3. 押後區議會？

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另外兩條問題是和區議會選舉相關的。首先，早前有不少政治人物聲稱，現時的社會狀況不適宜照原定日程舉行區議會選舉，咁香港人同唔同意呢個講法呢？三個字：唔同意。而且係十分之唔同意。支持的只有16%，非常的少數。那些認為情況已經差到要推遲選舉的政治人物，似乎自己證明了他們不能掌握和代表民意呢。

4. 「光復香港，時代革命」口號要審查？

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提到區議會選舉，坊間另一個擔心的問題是DQ。特別是這次選舉在社會運動期間發生，那麼一眾參選人在運動中的參與，又會否被引用為DQ的理由？有參選人就因為分享了一些載有「光復香港 時代革命」的圖片，便受到選舉主任的查詢，被批評為以言人罪。那麼香港人認為選舉主任應不應該拿著一句說話便可以審查參選人呢？大比數回答：不應該。

5. 支持美國立法？

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最後，計劃問了香港人是否支持美國國會審議的《香港人權與民主法》。早前不少香港團體去了美國做遊說工作，被一些香港的政治人物批評他們不能代表香港人。這個質疑，其實做次民意調查就可以知道結果：多數香港人支持法案通過。也就是說，那些團體做遊說工作，其實是在服務香港主流民意啊。

以上五條問題，都適時回應了現時社會的一些重大事件和爭議。既然民意調查的目的是反映問題，那麼民調題目的設定本身也應該貼近民情。問完這幾條，之後問什麼呢？這就要交給大家決定了。候選問題同樣貼近即時社會脈搏：「同唔同意水炮車射清真寺要追究？」「覺唔覺得同南亞裔we connect?」想這些題目變成正式的民意調查問題，就快快登入網站投票。如果你想到什麼新的問題值得問全香港七百萬人的話，也可以在網站提出。局勢發展迅速，要靠大家集思廣益，讓民調發揮更大作用！

最後加多句，呢個「自己民調自己問，自己題目自己揀」的計劃要使錢的，希望大家可以課金支持⋯⋯多多益善，少少無拘呀喂⋯⋯

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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