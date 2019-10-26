【圖輯】伊波拉倖存者：病入膏肓之際，鄰居卻指控我「收錢裝病」

今（2019）年3月，卡芙戈（Arlette Kavugho）從民主剛果東部的一個伊波拉醫療機構出院，但她的麻煩並沒有結束。這位有六個孩子的母親，想回到家鄉布滕博（Butembo）做裁縫工作時，她的顧客都害怕接近她會染病，儘管醫生已說她康復且不具傳染性。

結果，她轉而找一份照顧疑似感染伊波拉病毒孩童的工作，卻被鄰居說是為了得到這個工作才「裝病」。

卡芙戈（右）正在照顧一名16個月大的孩子，孩子的母親死於伊波拉病毒｜Photo Credit: Reuters/達志影像

至今，卡芙戈都還沒找到她19歲女兒及兩個月大外孫女的墓塚，因為她們染上伊波拉病毒，並在治療期間死亡，為了避免傳染而被匆忙隨便掩埋。

「我試著看看那些墓塚十字架的日期，可能會跟她們死亡的時間吻合。但我總是一無所獲。」這位40歲的女士緊緊抓著女兒的照片，照片上寫著「adieu」，意即「再見」。

卡芙戈拿著女兒的照片｜Photo Credit: Reuters/達志影像

截至10月，已有超過1000人從剛果東部長達14個月的伊波拉風暴中的倖存下來，這是世界上數一數二致命的病毒。而疫情好轉則得益於新藥物的幫助，證實在患病早期用藥，能夠有效控制病情。

目前已知有超過3600人感染伊波拉病毒，自疫情爆發以來，帶走了超過2100條人命。

這些倖存者自稱為「 les vainqueurs」，法語的「勝利者」之意。然而，由於擔心會復發，以及長期困擾的問題（視力模糊、頭痛和周遭人的歧視），這些倖存者很難回到以往的生活。

康比在照顧一名三個月大的女嬰，女嬰被診斷出感染伊波拉病毒｜Photo Credit: Reuters/達志影像

31歲的康比（Vianey Kombi）原來是一名數學老師，他去（2018）年染病後就像卡芙戈一樣，已不可能重返原來的工作崗位，只能選擇去照顧伊波拉患者。「當我走過之前教書的學校時，那些認出我的孩子就朝我大喊『伊波拉、伊波拉』。」康比如是說。

康比還說：「我們都被指控收了錢，要我們謊稱自己得了伊波拉。當你的鄰居在你病入膏肓時，還把你講成腐敗集團的一員，你真的會很受傷。」

33歲的沃賀米（Moise Vaghemi）是兩個孩子的父親，同時是伊波拉倖存者，正在協助照顧患者｜Photo Credit: Reuters/達志影像

這樣的指控在剛果東部很常見，許多居民都覺得這次疫情爆發，是政府和國際組織編造的賺錢計畫。「我甚至被指控拿錢辦事，把社區的人帶到治療中心，並用病毒殺死他們，然後轉賣他們的器官。」今年8月從伊波拉疫情中活下來的33歲瓦赫米說。

對醫療人員的不信任與武裝襲擊，打擊了消滅這場浩劫的種種努力。儘管如此，衛生單位還是很振奮伊波拉病毒能被治癒，並讓這些患者在他們的社區發揮作用。

一些康復的病患說，他們回到伊波拉治療中心照顧病童時，反而從孩子身上得到繼續前進的力量，其中許多人都已失去了父母或兄弟姊妹。這些康復者由於體內的抗體，可以僅穿簡單的防護裝備，不必像其他醫護人員穿全副武裝的防護衣。

沒有得過伊波拉的醫護人員，必須全副武裝才能進行疫區醫療工作｜Photo Credit: Reuters/達志影像

布滕博郊區的小鎮卡特瓦（Katwa），瑪西卡（Noella Masika）穿上藍色的手術衣，戴著口罩與頭罩，幫一名疑似染病的一歲女孩洗澡。瑪西卡在這次伊波拉病毒風暴中失去了17名家族成員，包括她的父母和祖父母。

瑪西卡很感謝老天讓她活下來，「我對自己受到的照顧和關懷十分感激，我認為我有義務為對抗伊波拉做出貢獻。」

瑪西卡正在幫女童洗澡｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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