擔心失去外國支持而不撐加泰，無論如何都說不過去

其實我完全唔明點解搞一個撐加泰的集會可以牽起如此大的風波，我本來真的以為是一件理所當然的事。

十幾個官員、議員、政治人物，僅僅因為發起一場和平的前途自決公投，就被判監9至13年，不是10日也不是10個月，而是十多年的監禁。就是因為發起了一場公投，讓當地人民可以有一個和平地決定自己前途的機會。還未計有一堆起來反抗的人，遭受到同等的警暴、因警暴而造成終身殘廢。

我完全不明白，和平地集會、支持這樣的一群人，何罪之有？

我更不明白的是，如果你面對這樣的處境，也還因為種種計算（先勿論那些計算有多可笑），你選擇了退縮的話，你怎樣能夠厚著面皮繼續遊說外國人支持香港？

「點解要支持你哋唔支持加泰、伊拉克、智利？」

「哦，係呀，香港人係高人一等㗎，香港人就係高等民族你哋點都要繼續撐香港。」

「但人哋都係遭受到一樣的打壓、警暴喎……」

「哦，係呀，但香港警察打嘅係高人一等嘅香港人嘛，所以你唔撐佢哋都要撐我哋高港人囉，咁都唔明？」

問心，你是否真的可以這樣做？

希望大家不要忘記，這場運動發展到現在，是因為很多不同階層的香港人在面對著種種不同的壓力、壓迫下，依然選擇站起來對抗暴政，這是我們能夠贏得別人尊重的原因。這也是這場運動能夠一直得以延續下去的原因。

Photo Credit: Albert Gea / Reuters / 達志影像

再者，因為香港人撐加泰，就會失去外國的支持，這樣老實說，實在是太戇㞗了吧。

一、外國精英、政要撐香港，老實說，從來都不是因為港人的道德感染力有多強，而是基於種種地緣政治、國務關係博奕的考慮吧。為何香港會獲得這麼大的關注、可以輕易而舉地獲得西方國際社會的目光？真的是因為香港人特別「勁」？真的是因為香港人比敘利亞人、伊拉克人、智利人更優越？

Come on，大家都知道，這是因為地緣政治的一部分：在國際社會眼中，香港絕對是中國的一部分，是全球抗中的最前線，而基於這個緣故，香港比起其他地區，在國際關係博奕、地緣政治上有更多的利益和籌碼。這樣才是港人能獲得這麼多外國政要關注的主要原因吧。

這些基於博奕、利益而起的關注，會不會因為一個表態而被抵銷？如果你覺得會，即是你覺得一個遮打的集會是會蓋過各國對中國共產黨的計算，那麼我相信你腦子其實是有點毛病的，也不會再跟你辯論下去。

二、撇開掌握權力的政要、精英不談，你問外國的群眾會不會因此而放棄支持香港的人民，我覺得這個問題更加弱智：外國的群眾會支持香港，是因為對香港被強權野蠻打壓的情況有感，包括但不限於警暴、對自由、人權的打壓而有感，你說他們會不會因為我們去支持一個同樣遭受警暴、人權自由受到打壓的地區而放棄對我們的支持？！

我再重申一次，香港人能獲得國際社會的支持，大概是基於兩點：

各國對中共威脅的計算； 港人真誠地以生命、以血以汗站在抗暴的最前線。

其他事情，只要我們真誠、對得起自己就好了。

當然，以上「分析」其實是有點粗疏的，實際上的瓜葛、關係、利益是因個別政要而異的，這點應該是熟當地政治操作的朋友如呀聰他們會比我熟得多。

但，我覺得無論如何，因為自身的利益、因為「期望別人打救」這些卑的態度，而放棄最基本對人權、自由、民主的堅持，無論如何都說不過去。

至於那些錯到痴線的「分析」，如支持加泰即支持中共這些「言論」，大把有識之士比我更能夠好好回應吧。

因為我是區議會參選人，要去亞洲博覽館參加抽籤因此出席不了今晚的集會，但如果我可以的話，我一定會出席。

希望大家可以的話，也去參與這個集會，起碼告訴加泰和國際的朋友們：我們香港人確確實實是為理念、為自由、為民主而戰，也是實實在在站在全球抗暴的最前線。

以上。

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